Il Falcon 6X completa il volo inaugurale

Dassault Aviation ha annunciato che il Falcon 6X ha completato con successo il suo primo volo come previsto nel primo trimestre del 2021, dimostrando la maturità del programma e aprendo la test campaign per la certificazione.

“Il volo di oggi è un’altra pietra miliare nella storia di Dassault, resa ancora più soddisfacente dai notevoli sforzi dell’intera organizzazione di Dassault e dei suoi partner durante lo scorso anno impegnativo”, ha affermato Eric Trappier, Dassault Aviation Chairman/CEO. “Dedichiamo il risultato di oggi a Olivier Dassault, tragicamente morto domenica”, ha continuato Trappier. “Olivier era un Falcon pilot che incarnava perfettamente la passione sconfinata della sua famiglia per l’aviazione”.

“Il 6X è l’ultimo esempio della fusione di military know-how and business aviation expertise per cui Dassault Aviation è così rispettata”, ha aggiunto Trappier. “Le nuove capacità in termini di efficienza, performance e sicurezza che offre stabiliranno un nuovo benchmark nel long-range segment. Questo aereo stabilirà anche un nuovo standard in termini di comfort e spaziosità della cabina, come richiesto dai nostri clienti”.

Con i test pilots Bruno Ferry e Fabrice Valette ai suoi comandi, l’aereo 6X s/n 01 è decollato dallo stabilimento Dassault Aviation di Mérignac, vicino a Bordeaux, alle 14:45. Questo volo inaugurale di circa due ore e trenta è stato eseguito secondo il test plan, con i piloti che hanno testato aircraft handling qualities, engine response e il comportamento dei principali aircraft systems. L’aereo ha raggiunto i 40.000 piedi e una velocità di M0.8 prima di tornare alla sua base.

“Il 6X ha volato esattamente come previsto dai nostri modelli. Dal punto di vista del pilota, vola come un Falcon, vale a dire con una manovrabilità perfetta e precisa in tutte le fasi del volo”, ha affermato Ferry. “Fabrice e io siamo onorati di aver effettuato l’ultimo first flight su un altro fantastico Falcon”.

Il prossimo volo del serial number 01 combinerà le attività di test con un salto a Istres, vicino a Marsiglia, dove si trova il Dassault flight test cente e si svolgerà la maggior parte del programma di test. I Falcon 6X s/n 02 e 03 dovrebbero prendere il volo nei prossimi mesi.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation – V. Almansa)