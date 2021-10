SAS presenta il winter traffic program

Con l’aumento della domanda, SAS continua ad aprire nuove destinazioni e voli più frequenti. SAS volerà più di 150 rotte verso 90 destinazioni durante l’inverno 2021-2022.

SAS sta anche aumentando il numero di voli tra le capitali scandinave e altre importanti destinazioni della sua rete per migliorare ulteriormente la connettività con l’aumento dei viaggi. Ciò include più voli per il Regno Unito dalle tre capitali scandinave: a Londra, dove SAS effettua tre voli giornalieri di andata e ritorno da ciascuna capitale, e a Manchester.

Per soddisfare la crescente domanda di viaggi d’affari e di piacere, SAS sta anche aumentando il numero di voli verso altre importanti città europee come Bruxelles, Dublino, Francoforte, Amburgo, Helsinki, Monaco, Oslo e Parigi.

Il programma invernale SAS offre agli sciatori orari interessanti per un totale di nove destinazioni invernali: Sälen/Trysil e Östersund in Svezia, Salisburgo e Innsbruck in Austria, Milano e Venezia in Italia, Monaco in Germania, Ginevra e Zurigo in Svizzera.

Questo inverno, SAS riprenderà diverse rotte dalla Danimarca e Copenhagen verso l’Europa orientale e centrale, verso città come Stoccarda, Tallinn, Poznan e Wroclaw.

In Norvegia, la domanda di viaggi domestici è in aumento e SAS sta quindi aumentando il numero di voli per Bergen, Stavanger, Bardufoss e Haugesund, nonché nella Norvegia occidentale. SAS sta anche riprendendo i voli diretti tra Trondheim e Tromsø e tra Oslo e Manchester.

SAS sta introducendo nuove rotte dalla Svezia per il suo programma invernale. Le nuove rotte che stanno aprendo sono Stoccolma-Kiev, Stoccolma-Tenerife e Göteborg-Gran Canaria. Riprendono anche le rotte da Stoccolma a Madeira.

Riguardo l’Italia, SAS nella winter 2021/22 vola da Copenhagen verso Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia. Da Oslo verso Milano. Da Stoccolma verso Milano e Roma.

