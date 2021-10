Emirates ribadisce l’impegno in Australia con maggiore frequenza e maggiore capacità

Con i confini dell’Australia che riapriranno ai viaggiatori internazionali da novembre, Emirates sta accogliendo favorevolmente la mossa migliorando le sue operazioni nel paese per soddisfare la domanda repressa di viaggi in entrata e in uscita dall’Australia. Con i tassi di vaccinazione nel Nuovo Galles del Sud che hanno raggiunto il loro obiettivo e Victoria che non è molto indietro, i due stati consentiranno ai viaggiatori vaccinati di tornare in Australia senza quarantena.

In risposta all’allentamento delle restrizioni di viaggio, dal 2 novembre Emirates aumenterà la frequenza sui voli EK414/415 tra Dubai e Sydney per essere operati quotidianamente da un Boeing 777-300ER. I voli per Melbourne opereranno come servizio quadrisettimanale come EK408/409, con il potenziale per aumentare in linea con la domanda.

Un altro segnale positivo che la ripresa è a buon punto per l’Australia, la capacità sui voli per Sydney e Melbourne tornerà al 100%, consentendo a 354 passeggeri in tutte le cabine di viaggiare sui voli. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, i cittadini australiani, i residenti permanenti e i loro familiari più stretti potranno godere di nuovi viaggi senza restrizioni da e verso i due punti, sia che si viaggi all’estero verso destinazioni globali per svago o che tornino a casa per visitare la famiglia o amici, purché siano vaccinati contro il COVID-19 con un vaccino approvato dal TGA.

Dal 1° dicembre, anche l’aereo di punta di Emirates, l’A380, tornerà a solcare i cieli australiani, servendo quotidianamente la rotta Dubai-Sydney. L’aereo offrirà 516 posti in una configurazione a tre classi, con 426 posti in Economy Class, oltre alle sue cabine premium, con 76 e 14 posti rispettivamente in Business Class e First Class.

Commentando l’accelerazione delle operazioni della compagnia aerea in Australia con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Barry Brown, Emirates Divisional Vice President for Australasia, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di poter estendere ancora una volta i nostri servizi agli australiani, con la capacità e la frequenza che meritano. I passeggeri apprezzeranno il ritorno alla normalità: per i viaggiatori vaccinati che desiderano tornare a casa in Australia, ciò significherà non più restrizioni sulla capacità e nessuna quarantena all’arrivo nel Nuovo Galles del Sud o nel Victoria, consentendo in definitiva loro di vedere le famiglie prima.

A partire dal 1° novembre, gli australiani potranno anche pianificare una vacanza e viaggiare all’estero. Ovviamente questa è una buona notizia per noi poiché siamo pronti a servire quei clienti con accesso alla nostra rete che copre più di 120 destinazioni tramite il nostro hub di Dubai, il che è conveniente per coloro che considerano una sosta per abbracciare le meraviglie di Expo 2020 Dubai”.

I biglietti possono essere prenotati visitando www.emirates.com o tramite le agenzie di viaggio preferite. Per maggiori dettagli sui requisiti di ingresso in Australia, i requisiti per i test COVID-19 prima della partenza e la documentazione obbligatoria, i clienti possono controllare la pagina dei requisiti di viaggio su emirates.com. I clienti sono invitati a verificare i requisiti di idoneità applicabili prima della prenotazione poiché sono soggetti a modifiche da parte dei governi federale e statale australiano.

“Vorremmo ringraziare i nostri clienti per la loro lealtà mentre affrontavamo insieme le sfide dall’inizio della pandemia. Siamo più che mai impegnati in Australia ed è particolarmente entusiasmante per noi aggiungere Sydney alla crescente rete di destinazioni servite dal nostro A380. I nostri clienti apprezzano la spaziosità e i servizi dell’ammiraglia A380 e a partire da dicembre potranno provare l’eccezionale prodotto quando voleranno da o per Sydney”, ha aggiunto Brown.

I clienti di Emirates e Qantas hanno accesso a una vasta rete di destinazioni grazie alla partnership in codeshare tra le due compagnie aeree. Oltre alle oltre 120 destinazioni verso le quali Emirates vola, i suoi clienti hanno accesso a oltre 55 destinazioni australiane attraverso la partnership, mentre i clienti Qantas possono volare su Emirates a Dubai e accedere a oltre 50 città in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

Emirates continua a operare verso Brisbane e Perth con restrizioni di capacità imposte dal governo, che richiedono a tutti i passeggeri di sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 14 giorni fino a quando le restrizioni di viaggio non saranno allentate nel Queensland e nell’Australia occidentale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)