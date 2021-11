Qatar Foundation e Rolls-Royce firmano una partnership strategica per climate technology innovation in UK e in Qatar

Mentre His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of Qatar, e il Primo Ministro britannico Boris Johnson si sono incontrati alla COP26, Rolls-Royce e la Qatar Foundation hanno annunciato che entreranno in una partnership a lungo termine per creare un global centre for climate technology innovation. In qualità di partner, Rolls-Royce e Qatar Foundation svilupperanno due campus di livello mondiale dedicati al lancio, agli investimenti e alla crescita di attività in grado di accelerare la transizione energetica globale.

Il centro aiuterà gli imprenditori a creare e far crescere nuovi climate technology businesses, aiutati da leadership accademica, fondi per ricerca e sviluppo e investimenti in capitale di rischio nella fase iniziale. Le aziende saranno in grado di utilizzare l’infrastruttura nei campus per testare, provare e scalare le loro tecnologie, consentendo loro di avere un impatto rapido. Questo approccio integrato è una novità mondiale nella tecnologia climatica.

Rolls-Royce e Qatar Foundation lavoreranno in partnership per costruire i campus, generando fino a 1.000 posti di lavoro nei centri e almeno 10.000 all’interno delle relative start-up e dell’ecosistema più ampio entro il 2040.

Questa partnership posizionerà il Qatar tra i primi 5 paesi a livello globale che investono nella ricerca e sviluppo di energia pulita (in termini di spesa per PIL).

Sarà completata un’analisi dettagliata per finalizzare la progettazione del centro e selezionare le sedi per i campus in entrambi i paesi. Questo dovrebbe concludersi a metà del 2022.

Rolls-Royce è una società di tecnologia industriale globale focalizzata sulla fornitura di power and propulsion systems per una vasta gamma di mercati, tra cui l’aviazione, la nautica e la generazione di energia. L’azienda fornirà ricerca, ingegneria e supporto alla produzione di fascia alta. Svilupperà alcune delle sue tecnologie nascenti nel campo della tecnologia climatica – al di fuori delle sue attività esistenti nel settore aerospaziale, della difesa e del nucleare – che potrebbero beneficiare delle capacità aggiuntive e del finanziamento che il centro porterà. Il centro sarà sostenuto dall’esperienza nei test fisici di Rolls-Royce e dalla capacità di sfruttare le sue relazioni con le imprese statali del Qatar.

Qatar Foundation fungerà da partner operativo per il Qatar, collaborando con Rolls-Royce per stabilire e gestire il campo dell’innovazione.

Warren East, Chief Executive, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Rolls-Royce è stata pioniera sin dal suo inizio e stiamo già svolgendo un ruolo chiave nell’accelerare la transizione energetica in alcuni dei settori più difficili da decarbonizzare. Per noi, il passaggio allo zero netto è sia un imperativo sociale che un’eccellente opportunità commerciale. Questa partnership con Qatar Foundation ci consentirà di accelerare i progressi nell’energia pulita, anche consentendoci di sfruttare appieno le tecnologie nascenti che potrebbero avere un impatto significativo sulla lotta ai cambiamenti climatici”.

Her Excellency Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, Vice Chairperson and CEO of Qatar Foundation, ha dichiarato: “I problemi più urgenti di oggi, cambiamento climatico, ripristino del suolo, risorse idriche, benessere degli animali e salute umana sono tutti indissolubilmente legati. Siamo pronti a collaborare con i nostri partner di Rolls-Royce nello sviluppo di soluzioni innovative e tecnologie per l’energia pulita”.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato: “Questa partnership fonde l’eccezionale ingegneria britannica di Rolls-Royce con la visione della Qatar Foundation, confermando la posizione del Regno Unito come potenza scientifica e hub per gli investimenti. Ciò non solo rafforzerà i legami tra i nostri due paesi, ma aiuterà a facilitare le innovazioni tecnologiche climatiche di cui abbiamo bisogno per affrontare a capofitto il cambiamento climatico, offrendo posti di lavoro e crescita verde”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)