Emirates presenta il four-class A380 al Dubai Airshow

Emirates presenterà il suo A380 configurato a quattro classi al Dubai Airshow della prossima settimana, dal 14 al 18 novembre. L’aereo in mostra sarà caratterizzato dalla cabina Premium Economy Class recentemente introdotta dalla compagnia aerea, oltre a interni rinnovati e miglioramenti in tutte le cabine a bordo del suo nuovo aeromobile A380.

L’Airbus A380 di ultima generazione di Emirates sarà decorato con l’esclusiva ‘United Arab Emirates 50’ livery, per celebrare il giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha dichiarato: “Il Dubai Airshow è stato a lungo uno degli eventi più importanti del calendario aeronautico e aerospaziale. Quest’anno, tutti gli occhi saranno puntati su Dubai mentre l’industria si riprenderà con i player globali dell’aviazione e dell’aerospazio che si riuniscono di persona per stringere nuove partnership e impegnarsi in un dialogo strategico. L’evento sarà visto come un punto di riferimento per la ripresa del settore e una vetrina per le tecnologie che guideranno i suoi progressi futuri. In qualità di attore leader nel settore dell’aviazione commerciale, Emirates metterà in scena i suoi ultimi prodotti e servizi e interagirà con i suoi partner in varie attività durante lo show”.

La Emirates A380 Premium Economy cabin in mostra offre 56 posti in un layout di cabina 2-4-2. Ogni sedile ha un pitch generoso fino a 40 pollici, è largo 19,5 pollici e reclinabile comodamente, con ampio spazio per distendersi. I sedili sono allestiti con pelle color crema e includono cuciture sottili e una finitura del pannello in legno simile alla Business Class. Ogni sedile è progettato per offrire il massimo comfort, supportato da poggiatesta, poggiapolpacci e poggiapiedi regolabili in 6 posizioni. Per l’intrattenimento, ogni sedile ha uno schermo da 13,3″, uno dei più grandi della sua classe, per consentire ai clienti di godersi il pluripremiato sistema Ice di Emirates. I sedili includono anche punti di ricarica interni facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale. L’Emirates Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck, con 3 servizi igienici dedicati ai clienti.

Emirates esporrà anche i suoi Cirrus SR 22 e Embraer Phenom 100 training aircraft, utilizzati dall’Emirates Flight Training Academy. Gli istruttori dell’Emirates Flight Training Academy saranno a disposizione per fornire tour dei training aircraft. L’Emirates Flight Training Academy è la struttura all’avanguardia che sta aiutando a far crescere una pipeline di piloti commerciali talentuosi e qualificati, per aiutare a soddisfare i requisiti futuri dell’industria aeronautica globale. Finora ha graduato 50 cadetti dal 2020.

Emirates aprirà il flying display del primo pomeriggio dell’airshow, con uno speciale fly past composto da un Airbus A380 e un Boeing 777 adornati con le 50th livery and Expo 2020 Dubai liveries, affiancati dalle partner UAE commercial airlines e seguiti dall’UAE air-display team, Al Fursan.

Lo stand espositivo di Emirates sarà aperto a tutti i visitatori dell’airshow. Lo stand presenterà una serie di divisioni Emirates pronte a interagire con le parti interessate del settore. Lo stand Emirates esporrà anche la Boeing 777-300ER First Class Private Suite e i Business Class and Premium Economy Class seat.

La compagnia aerea ha anche recentemente annunciato una partnership per riutilizzare completamente il suo primo aereo A380 ritirato negli Emirati Arabi Uniti, attraverso l’upcycling e il riciclaggio. Campioni di mobili su misura e oggetti da collezione realizzati con materiali recuperati dall’aereo ritirato, saranno in mostra al Dubai Airshow per i preordini presso lo stand 450B.

A tal proposito, gli appassionati e i collezionisti dell’aviazione possono ora effettuare pre-ordini per mobili su misura e oggetti da collezione unici realizzati dal primo A380 consegnato a Emirates (A6-EDA), che è stato ritirato dai cieli (leggi anche qui).

Alcuni esempi sono un tavolino da caffè realizzato con una ruota principale dell’A380, un orologio realizzato con il wing fuel panel, o il First Class cabin gold-plated Emirates logo. Questi e altri oggetti possono essere progettati e personalizzati per collezionisti e appassionati alla ricerca di pezzi unici della storia dell’aviazione.

Emirates ha incaricato gli specialisti Falcon Aircraft Recycling e i loro partner Wings Craft, con sede negli Emirati Arabi Uniti, di abbattere responsabilmente i suoi aerei A380 ritirati e recuperare materiali che possono essere riutilizzati, dando loro una nuova vita attraverso l’upcycling e il riciclaggio, al fine di ridurre al minimo i rifiuti in discarica.

Fawaz Mohammed Ali, fondatore e CEO di Wings Craft Furniture, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di mostrare alcuni degli oggetti unici che abbiamo realizzato dall’A380 ritirato di Emirates al Dubai Airshow di quest’anno. Il nostro team sarà in loco per discutere le opzioni di progettazione per articoli personalizzati, inclusi pezzi unici realizzati con alette, pannelli delle finestre o parti specifiche dell’aeromobile. Stiamo anche ripristinando l’iconico bar di bordo dell’A380 che sarà presto messo in vendita tramite un’asta online”.

Andrew Tonks, Direttore di Falcon Aircraft Recycling, ha dichiarato: “Il lavoro per riciclare l’aereo è ancora in corso presso la nostra struttura, seguendo le linee guida più severe e le migliori pratiche per ridurre al minimo gli sprechi e l’impatto ambientale. Questo è un aereo speciale che merita una seconda vita significativa. La maggior parte dei progetti di upcycling offre solo articoli al dettaglio prodotti in serie, ma ci sono così tante caratteristiche iconiche dell’A380 di Emirates che riteniamo che ci sarà richiesta di pezzi unici personalizzati. Stiamo lavorando a stretto contatto con Wings Craft per introdurre oggetti unici man mano che nuove parti e materiali diventano disponibili, quindi restate sintonizzati”.

Wings Craft e Falcon Aircraft Recycling, insieme a The Emirates Airline Foundation, esporranno campioni del primo lotto di articoli e oggetti da collezione realizzati dall’Emirates A380 al Dubai Airshow 2021, stand 450B, con il generoso supporto degli organizzatori del Dubai Airshow F&E.

Una parte dei profitti della vendita di tutti gli articoli riutilizzati andrà a beneficio della Emirates Airline Foundation, l’organizzazione di beneficenza della compagnia aerea focalizzata sull’aiuto ai bambini svantaggiati in tutto il mondo.

I collezionisti interessati ai mobili su misura realizzati dall’A380 possono anche contattare il team Wings Craft per consulenza e preordini all’indirizzo: sales@wingscraftshop.com.

