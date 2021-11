ATR: nuovi ordini da Binter Canarias e TAROM

ATR e Binter Canarias scrivono oggi un altro capitolo della loro lunga storia condivisa, poiché la compagnia aerea delle Isole Canarie firma un ordine fermo per quattro aerei ATR 72-600, con un’opzione per un altro. L’accordo segna il passo finale nel piano di Binter di sostituire i rimanenti ATR 72-500 con l’ATR di ultima generazione. La compagnia aerea utilizzerà l’aeromobile per garantire la continuazione dei collegamenti aerei vitali che la flotta ATR ha fornito. È stato dimostrato che la connettività aerea regionale supporta la crescita economica nelle comunità che serve, con uno studio che mostra che un aumento del 10% dei voli regionali porta a un aumento del 6% del PIL locale. Grazie alla sua efficienza e versatilità, l’ATR -600 è diventato il principale turboelica sul mercato con una quota del 75% degli ordini negli ultimi 10 anni.

Rodolfo Nunez, presidente di Binter Canarias, ha dichiarato: “Fin dalla sua prima consegna, l’aereo ATR ha avuto un impatto immediato e duraturo sulle nostre operazioni. L’ATR 72-600 è diventato il nostro aereo di punta e con 23 di loro nella nostra flotta, al completamento di queste consegne, fornisce la spina dorsale della connettività aerea in tutte le Isole Canarie. Questo accordo per cinque velivoli rappresenta un investimento significativo, ma garantirà che i numerosi vantaggi, come il sostegno alle imprese locali e la facilitazione dei trasporti sia per la gente del posto che per i turisti, continueranno”.

Il CEO di ATR, Stefano Bortoli, ha osservato: “Abbiamo avuto una lunga collaborazione con Binter Canarias e sin dalla loro prima consegna di ATR, li abbiamo visti crescere sempre più come compagnia aerea. Questo rende la loro riaffermazione di fiducia nel nostro prodotto un vero e proprio sigillo di approvazione. Dimostra che il nostro ATR è stato affidabile ed efficiente in termini di costi e che i passeggeri hanno apprezzato l’esperienza a bordo. Continueremo a introdurre innovazioni che offrono un valore reale alle compagnie aeree per fornire la soluzione più sostenibile ed economica per collegare le comunità locali”.

ATR prevede la necessità di sostituire circa 200 velivoli regionali da 70 posti nei prossimi cinque anni.

TAROM ha firmato un ordine fermo per l’acquisizione di tre ATR 72-600 come parte di una continuazione della modernizzazione della flotta iniziata nel 2019. L’accordo vedrà anche la compagnia aerea aumentare la sua flotta ATR 42-500 al più grande 72-seat ATR 72-600 aircraft, offrendo maggiore capacità e accogliendo i passeggeri nel comfort della cabina ATR Armonia di ultima generazione.

L’amministratore delegato di TAROM, Catalin Prunariu, ha dichiarato: “Essendo stato un pilota ATR, ho visto in prima persona l’importanza della connettività che forniscono. Sono un collegamento essenziale per le comunità di tutta la Romania. In qualità di CEO, vedo anche il valore della loro efficienza e flessibilità. Quando abbiamo iniziato a modernizzare la nostra flotta, aveva perfettamente senso scegliere l’ATR e poiché questa missione continua mentre il mondo cerca di riprendersi dallo scenario difficile della pandemia globale, le compagnie aeree devono disporre degli aerei più efficienti possibili. Siamo sicuri che ATR sia la scelta giusta; ora e per il futuro”.

Il CEO di ATR, Stefano Bortoli, ha commentato: “Il progetto di modernizzazione della flotta in corso di TAROM mostra quanto siano essenziali i turboelica per la connettività regionale. La sua flotta di velivoli 42-500 ha dimostrato la fattibilità delle rotte nazionali in tutta la Romania e ha fornito collegamenti preziosi per le comunità locali. Continuando a far crescere la propria flotta con il più grande ATR 72-600, TAROM sta dimostrando la sua dedizione ai propri passeggeri. Utilizzeranno il nuovo velivolo per offrire più rotte e più posti, il che a sua volta aiuta le comunità che servono a crescere grazie a questi collegamenti. Questa è la bellezza della connettività regionale e siamo orgogliosi di farne parte”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)