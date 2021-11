Dassault Aviation: Croazia e Francia perfezionano l’acquisizione dei Rafale

Alla cerimonia in presenza del President of the French Republic Emmanuel Macron e del Prime Minister of the Croatian Republic Andrej Plenkovic, il French Minister of the Armed Forces Florence Parly e il Chairman and CEO of Dassault Aviation Eric Trappier hanno firmato oggi a Zagabria, con il Croatian Minister of Defense Mario Banozic, due contratti per l’acquisizione di 12 Rafale e il relativo supporto logistico.

Il contratto da stato a stato copre principalmente il trasferimento di 12 caccia Rafale dall’aeronautica militare francese insieme ai loro equipaggiamenti, nonché un training service per l’aeronautica militare croata.

Il contratto di supporto logistico copre tutte le risorse di supporto, compresi i pezzi di ricambio aggiuntivi per questi velivoli, per un periodo di tre anni.

“La scelta del Rafale, annunciata il 28 maggio, dopo una gara internazionale che ha coinvolto velivoli europei e americani, riflette la sua superiorità tecnologica e operativa, nonché l’ottimo lavoro svolto dal team “France” per consolidare la propria posizione nelle forze aeree europee”, afferma Dassault.

“Sono lieto, a nome di Dassault Aviation e dei suoi partner, di stringere un rapporto di fiducia con la Croazia, un paese europeo, e di scrivere una nuova pagina per il Rafale, che sono certo darà all’aeronautica militare croata piena soddisfazione, contribuendo attivamente all’esercizio della sovranità nazionale della Croazia”, ha dichiarato Eric Trappier dopo la cerimonia della firma.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)