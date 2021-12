THC amplia la flotta con l’acquisto di 26 velivoli da Airbus Helicopters

The Helicopter Company (THC), istituita dal Public Investment Fund (PIF) come primo e unico elicopter services provider autorizzato ad operare voli commerciali nel Kingdom of Saudi Arabia, ha annunciato oggi di aver firmato un secondo contratto di acquisto con Airbus Helicopters.

L’accordo è stato firmato da Raid Ismail, Chairman of the Board of THC e Bruno Even, CEO of Airbus Helicopters, alla presenza di His Excellency Khalid Al Falih, Minister of Investment e His Excellency Franck Riester, Minister Delegate for Foreign Trade and Economic Attractiveness.

“La partnership contribuirà alla continua espansione della flotta regionale di THC prima di annunciare un nuovo entusiasmante viaggio come General Aviation champion, con venti ordini per gli appena lanciati five-bladed H145 e sei ACH160. Tutti gli aeromobili sono dotati di tecnologie all’avanguardia e motori compatibili con i biocarburanti, segnando una pietra miliare significativa nello sviluppo di alternative ai conventional aviation fuels e nel raggiungimento della decarbonizzazione dei voli in elicottero.

Lanciando i suoi servizi nel 2019, THC è stata istituita da PIF come parte della sua strategia per attivare nuovi settori in Arabia Saudita che supportano la realizzazione di Vision 2030 e generano ritorni commerciali a lungo termine, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di turismo di lusso e servizi di viaggio aereo. THC ha precedentemente firmato un accordo per l’acquisto di 10 elicotteri Airbus H125 per aumentare l’accesso alle destinazioni turistiche nazionali e fornire servizi come riprese e rilievi aerei, e ora sta espandendo ulteriormente i suoi servizi con l’aggiunta dell’H145 e dell’H160 alla sua flotta”, afferma Airbus.

“La nostra missione è creare un world-class National Aviation Champion e oggi, firmando questo accordo con il nostro partner di fiducia Airbus, segneremo un’importante pietra miliare nel nostro viaggio per crescere insieme alla nazione, focalizzato per soddisfare la Saudi Vision 2030. Questo accordo fa parte dell’impegno di THC per introdurre nuovi servizi con tecnologia avanzata che soddisfino la domanda del mercato e supportino lo sviluppo del più ampio settore dell’aviazione del Regno”, ha affermato Raid Ismail, Chairman of the Board of THC.

“Siamo onorati della fiducia che THC sta riponendo ancora una volta nei nostri prodotti e nei nostri team e sono personalmente entusiasta di questa espansione della nostra partnership”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “THC trarrà pieno vantaggio dalle ultime innovazioni di Airbus con il five-bladed H145 e l’ACH160, che siamo certi saranno risorse preziose nel loro portafoglio, consentendo loro di sviluppare operazioni nel paese”.

Commentando la partnership, il Captain Arnaud Martinez, CEO of THC, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di firmare questo accordo oggi con un produttore di aeromobili leader a livello mondiale come Airbus. Questo importante traguardo è indicativo della nostra crescita come attività sin dal nostro inizio e del nostro contributo positivo alla realizzazione della Vision 2030 dell’Arabia Saudita in termini di stimolo di nuovi settori. Inoltre, è un impegno per gli obiettivi recentemente annunciati della Saudi Green Initiative non solo per far crescere il nostro business e il nostro settore, ma per farlo in modo sostenibile”.

Il purchase agreement fa parte delle alleanze regionali strategiche in corso di THC con i leader del settore, inclusa una recente partnership con The Red Sea Development Company (TRSDC), lo sviluppatore dietro il progetto di turismo rigenerativo più ambizioso del mondo. Il contratto per la fornitura e le operazioni di un twin engine helicopter, equipaggio e tecnici di manutenzione, facilita i TRSDC emergency medical services (EMS) con alternate configuration change capability per passenger utility transport nel sito di TRSDC sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita.

John Pagano, CEO di TRSDC, ha dichiarato: “Mentre ci sforziamo di aprire la strada alla creazione di una rete di mobilità intelligente e sostenibile per le nostre destinazioni, siamo entusiasti di assistere alla crescita e all’espansione del nostro partner, The Helicopter Company, che sta aprendo la strada per un futuro sostenibile per l’aerospazio in Arabia Saudita. È imperativo che l’intero ecosistema dell’aviazione continui a riunirsi per costruire un futuro resiliente, più forte e più verde”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Eric Raz – Airbus Helicopters)