Airbus e OneWeb ampliano la loro partnership per collegare le forze di difesa e sicurezza europee

Airbus e OneWeb hanno firmato un accordo di partnership per la distribuzione di low Earth orbit (LEO) satellite communication services per uso militare e governativo. In qualità di principale fornitore di servizi di comunicazione militare via satellite in Europa, Airbus a partire dalla fine del 2021 potrà così offrire nuovi servizi di comunicazione basati sulla costellazione OneWeb a select European and UK armed forces, a forze di sicurezza e protezione civile.

“Con questa nuova offerta basata sulla costellazione OneWeb e sulla tecnologia Airbus, possiamo offrire ai nostri clienti militari una reale flessibilità per le loro future reti integrate e cloud combat, e disporre così di una superiorità di informazioni. Saremo il primo fornitore a offrire questo tipo di servizio alle forze europee”, ha dichiarato Evert Dudok, Executive Vice President of Connected Intelligence at Airbus Defence and Space.

“Siamo lieti di ampliare la nostra cooperazione con Airbus per soddisfare le esigenze di connettività delle forze europee di difesa e sicurezza a terra, in mare e in aria. La nostra rete consentirà di fornire comunicazioni sicure, resilienti e in tempo reale per le organizzazioni governative militari e civili, iniziando nell’Artico ed estendendosi alle esigenze di mobilità globale”, ha dichiarato Neil Masterson, CEO di OneWeb.

Nell’ambito di questa partnership, Airbus e OneWeb prevedono di sviluppare una gamma completa di servizi sicuri dedicati alle esigenze specifiche delle forze armate per tutte le loro operazioni di terra, mare e aeree.

Le costellazioni in orbita terrestre bassa (LEO) permettono lo sviluppo di una nuova generazione di terminali e antenne di dimensioni, peso e potenza ridotti. Questa costellazione permetterà anche di offrire comunicazioni spaziali in tempo reale, molto utili per trasmettere flussi video in diretta da sensori come quelli a bordo dei droni.

Questi nuovi servizi di comunicazione satellitare offriranno high-speed, all-IP (Internet Protocol) communications, permettendo la prioritizzazione dei flussi di comunicazione e assicurando un altissimo livello di disponibilità. Gli utenti saranno in grado di integrare i servizi e le reti esistenti avendo la possibilità di passare dalle comunicazioni satellitari in orbita bassa (LEO) a quelle in orbita geostazionaria (GEO) in modo flessibile e interoperabile.

Questo permetterà ai veicoli, alle navi in mare e agli aerei in volo di essere connessi, consentendo le future multi-domain cloud applications e l’accesso alla superiorità delle informazioni.

Progettati da Airbus, i satelliti Oneweb sono attualmente prodotti presso il sito Airbus OneWeb Satellites in Florida, negli Stati Uniti. Dopo un lancio iniziale sulla zona artica tra il Polo Nord e il 50° parallelo, OneWeb prevede di avere una copertura globale della Terra entro la fine del 2022 con una costellazione di 648 satelliti in low Earth orbit.

(Ufficio Stampa Airbus)