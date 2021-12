La Baviera ordina otto five-bladed H145 per le sue forze di polizia

Il Ministero degli Interni della Baviera ha ordinato otto five-bladed Airbus H145 per le sue forze di polizia, a seguito di una gara europea lanciata all’inizio di quest’anno. Gli elicotteri sostituiranno l’attuale flotta H135 dello Stato e saranno gestiti dalle due basi del Bavarian helicopters squadron all’aeroporto di Monaco e a Roth, vicino a Norimberga. La prima consegna è prevista per il 2023.

“Vorremmo ringraziare il governo bavarese per la sua continua fiducia nei nostri elicotteri. Questa è una buona notizia per i dipendenti della nostra sede di Donauwörth”, afferma Wolfgang Schoder, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “I five-bladed H145 miglioreranno ulteriormente le capacità di missione della polizia bavarese. L’alluvione in Germania e la pandemia hanno dimostrato chiaramente quanto siano importanti gli elicotteri per la nostra società”.

Ci sono più di 200 elicotteri della H145 helicopter family impiegati per i servizi pubblici e le missioni delle forze dell’ordine in tutto il mondo.

“La nuova versione dell’Airbus best-selling H145 light twin-engine helicopter è stata presentata a Heli-Expo 2019 di Atlanta. Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo e innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design faciliterà anche le operazioni di manutenzione, incrementando ulteriormente l’affidabilità di riferimento dell’H145 e migliorando al contempo il comfort in volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In totale sono in servizio più di 1.500 elicotteri della famiglia H145, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La bassa acoustic footprint rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, afferma Airbus Helicopters.

Riguardo l’H145 pentapala, Md80.it nelle scorse settimane ha avuto la possibilità, grazie ad Airbus Helicopters, di provare da vicino le notevoli performance della macchina. A questo link l’articolo e il reportage completo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)