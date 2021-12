Ryanair apre una nuova struttura di manutenzione aeromobili a Siviglia

Ryanair ha inaugurato oggi la propria struttura di manutenzione recentemente ampliata all’aeroporto di Siviglia, investendo ulteriormente nella regione e creando 250 posti di lavoro per staff altamente qualificato, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto, portando l’organico locale Ryanair a 500 unità entro il 2023.

Ryanair ha investito oltre 30 milioni di euro in questa struttura di manutenzione all’avanguardia a 5 baie (20.000 m2) dalla sua apertura nel 2019. La stazione di manutenzione della compagnia a Siviglia è una delle strutture più rispettose dell’ambiente al mondo e si occuperà di gran parte della flotta Ryanair, che raggiungerà i 600 aeromobili entro il 2026.

“Con oltre 2.500 ingegneri in tutta Europa, Ryanair Line Maintenance Engineering è responsabile di tutte le attività di manutenzione degli aeromobili, garantendo che questi portino i clienti a destinazione, in sicurezza e in orario.

Ryanair ha trasportato oltre 22 milioni di passeggeri da/per Siviglia dall’inizio delle sue operazioni nel 2003 e ha svolto un ruolo fondamentale nella ripresa del traffico e del turismo di Siviglia e dell’Andalusia dopo il Covid-19. Ryanair ha inoltre annunciato l’intero operativo estivo ‘22 da/per l’aeroporto di Siviglia-San Pablo, offrendo 53 destinazioni, tra cui 7 nuove rotte estive da/per Agadir, Billund, Francoforte, Oujda, Tenerife, Tétouan, Torino, a ulteriore supporto della ripresa dell’industria del turismo e miglioramento della connettività della regione”, afferma Ryanair.

Eddie Wilson di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di più grande compagnia aerea in Spagna, Ryanair è lieta di aprire il suo centro di manutenzione ampliato a Siviglia, che porta il suo investimento totale a 30 milioni di euro e 500 posti di lavoro, sottolineando il continuo impegno di Ryanair in Spagna e nella regione dell’Andalusia. Questa struttura all’avanguardia è una struttura eco-friendly di livello mondiale poiché Ryanair, in qualità di compagnia aerea più green d’Europa, continua a ridurre le emissioni di CO2.

Ryanair crea opportunità di lavoro per ingegneri altamente qualificati, con i nostri roster leader del settore e la flotta più giovane d’Europa. Siviglia è un luogo ideale con infinite opportunità per attrarre, formare e impiegare talenti locali a supporto di questa struttura.

Con questa struttura all’avanguardia e 4 aeromobili basati per l’estate ‘22 che garantiscono 53 rotte verso 13 paesi, Ryanair sta supportando e posizionando Siviglia per una forte ripresa e non vediamo l’ora di far crescere ulteriormente il turismo, il traffico e i posti di lavoro locali”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)