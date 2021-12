Emirates offre una premium lounge experience con la riapertura di oltre 20 lounge dedicate in tutto il suo network

In linea con il ripristino del network di Emirates e l’aumento della domanda di viaggi, i passeggeri che viaggiano in cabine premium e i membri Skywards con determinati livelli di membership avranno accesso a più di 120 lounge entro febbraio.

Emirates, che ha ripreso le operazioni per oltre il 90% della sua rete pre-pandemia, attualmente vola verso più di 120 destinazioni in tutto il mondo tramite il suo hub di Dubai. I clienti che viaggiano in First Class e Business Class potranno completare la loro esperienza di viaggio con il premium lounge service esclusivo di Emirates in oltre 20 aeroporti del network, che comprende destinazioni popolari in Europa, Africa, Stati Uniti e Asia.

Entro la fine di dicembre, le lounge Emirates di una serie di aeroporti del Regno Unito avranno riaperto le porte per consentire ai clienti di immergersi nell’esperienza premium pre-volo, tra cui Londra Heathrow, Birmingham e Manchester, mentre le lounge di Londra Gatwick e Glasgow accoglieranno i clienti nel gennaio 2022.

In Europa, le lounge Emirates in Germania, ovvero Monaco, Francoforte, Amburgo e Dusseldorf, oltre alle lounge di Milano e Roma, hanno già riaperto per consentire ai passeggeri di usufruire delle loro strutture premium, mentre la lounge di Parigi è prevista per l’apertura più tardi questo mese.

Negli Stati Uniti, i viaggiatori sui voli Emirates possono accedere all’esperienza delle lounge premium a Los Angeles International Airport, Boston Logan International Airport e al New York JFK, con la lounge di San Francisco di Emirates che riprenderà i suoi servizi nel febbraio 2022.

Un’ulteriore lounge Emirates, per servire i passeggeri che viaggiano attraverso il Cairo, ha ripreso le operazioni in precedenza, mentre i clienti di classe premium e i membri Skywards idonei potranno presto rilassarsi e cenare nelle lounge a Colombo e Bangkok prima dei voli.

Presso l’esclusivo Terminal 3 di Emirates al Dubai International airport, i clienti premium class di Emirates e i membri Skywards idonei possono usufruire del servizio lounge premium della compagnia aerea in cinque delle sue lounge dedicate, che ora sono pienamente operative.

Nel Concourse B del Terminal 3, sia la First Class Lounge di Emirates, che offre una private Lounge experience per i clienti che volano in First Class, sia la Business Class Lounge, hanno riaperto con offerte di servizi completi. I clienti che volano in Business Class, oltre ai soci Skywards Platinum e Gold, possono aspettarsi una cena gourmet con bevande premium fino a quattro ore prima della partenza dei voli o utilizzare il Wi-Fi gratuito per aggiornarsi su e-mail, navigare in Internet o rimanere in contatto con la famiglia e gli amici. I nuovi menu includono anche opzioni vegane, vegetariane e più salutari per soddisfare le preferenze dei passeggeri.

Anche le lounge di First Class e Business Class di Emirates nel Concourse A hanno ripreso le operazioni nell’ala est e, nell’ala ovest, le lounge di First Class e Business Class dovrebbero riaprire per i clienti nelle prossime settimane. Inoltre, sono in corso piani per garantire che due lounge nel Concourse C siano pienamente operative entro l’inizio del prossimo anno, per offrire un’esperienza ancora più gratificante.

I passeggeri First Class di Emirates e i soci Platinum Skywards possono usufruire dell’accesso gratuito per il primo passeggero e fino a tre ospiti aggiuntivi, tra cui un adulto e due bambini sotto i 17 anni, nelle lounge della compagnia aerea. Prima del volo, i passeggeri nel Concourse A possono assaporare i sapori unici dei piatti gourmet preparati dagli chef nelle cucine a vista, sorseggiare un drink al Cigar Bar o farsi guidare da esperti sommelier sulle migliori annate da concedersi, presso Le Clos Wine Cellar. Le lounge dispongono anche di servizi termali e docce, un’area dedicata allo shopping duty-free in First Class e un servizio Duty-Free Concierge in Business Class. I clienti che usufruiscono delle strutture della lounge avranno anche accesso diretto ai gate d’imbarco presso l’hub A380 dedicato della compagnia aerea.

Oltre all’exclusive lounge experience di Emirates a Dubai e in aeroporti selezionati all’interno della sua rete, i clienti di First Class e Business Class, oltre ai soci Emirates Skywards Platinum e Gold possono anche accedere a 96 lounge partner nel network e beneficiare dei loro servizi prima dei voli, con l’introduzione graduale di altre 15 lounge partner. I clienti possono verificare la disponibilità delle lounge prima dei voli e i requisiti di idoneità per l’accesso gratuito o scontato.

Tutte le lounge Emirates hanno ripreso le operazioni dopo che sono state messe in atto rigorose misure di salute e sicurezza per garantire il benessere dei passeggeri. Inoltre, i team dei servizi aeroportuali di Emirates intorno hanno lavorato a stretto contatto con i fornitori di servizi di lounge partner per garantire il rispetto di protocolli specifici. A seconda delle specifiche linee guida locali in ciascun mercato, ai clienti viene offerto il servizio a buffet o à la carte e solo menu contactless sono disponibili tramite il proprio smartphone. Sono state prese disposizioni speciali per garantire il rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale.

L’accesso alla lounge è uno dei tanti vantaggi di cui godono i premium class customers quando volano con Emirates. I passeggeri che viaggiano in First Class e Business Class possono anche usufruire del chauffeur drive service all’aeroporto o all’arrivo in determinate località all’interno del network. A bordo, i passeggeri che viaggiano in premium class possono godere di servizi e comfort esclusivi sia sull’A380 che sul Boeing 777.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)