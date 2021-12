Boeing annuncia l’acquisto da parte di UPS di 19 767 Freighter

Boeing ha annunciato un ordine per 19 767 Freighter da UPS, evidenziando l’efficienza operativa e la payload capability del 767 Freighter per servire i propri clienti, in un momento di forte domanda per l’air cargo.

“Il Boeing 767 è l’aereo più versatile che operiamo”, ha affermato l’UPS U.S. Operations President Nando Cesarone. “Il nostro piano per l’acquisto di 19 velivoli e la consegna tra il 2023 e il 2025 è in linea con la strategia e le previsioni di spesa in conto capitale condivise durante il nostro Investor and Analyst Day di giugno 2021. Supporta inoltre i nostri sforzi per la sostenibilità, rendendo la nostra flotta più efficiente e migliorando l’affidabilità”.

“L’accordo si aggiunge a un anno da record per le Boeing freighter sales, inclusi 80 ordini fermi per nuovi cargo widebody e più di 80 ordini per Boeing Converted Freighters. Nel 2021 la air cargo demand è aumentata a causa dell’espansione dei mercati dell’e-commerce e delle merci espresse”, afferma Boeing.

“Questo ultimo ordine per 19 jet chiude un anno incredibile per la Boeing Freighter family”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Da quando è stato lanciato il programma, UPS ha riconosciuto il valore del 767 Freighter e ha utilizzato le eccezionali capacità di carico dell’aereo in tutta la sua rete. Questi nuovi jet consentiranno a UPS di soddisfare la domanda cargo prevista a breve e lungo termine con la comprovata economia, affidabilità e flessibilità che sono sinonimi del 767 Freighter”.

“Basato sul jet passeggeri 767-300ER (Extended Range), il 767 Freighter trasporta fino a 52,4 tonnellate di merci con range intercontinentale, fungendo da piattaforma flessibile per i mercati a lungo raggio, regionali e feeder. UPS è stato il cliente di lancio del 767 Freighter nel 1995 e da allora ha ordinato un totale di 91 velivoli. Il vettore attualmente opera 236 cargo Boeing, inclusi 747, 757, 767 e MD-11.

Il Commercial Market Outlook 2021 di Boeing prevede un aumento annuo del 4% della air cargo demand (Freight Tonne Kilometers) nei prossimi 20 anni. Con oltre 270 ordini dal lancio del programma, il 767 Freighter continua a svolgere un ruolo chiave nel supportare questa domanda, insieme a una global freighter fleet che si prevede cresca del 70% entro il 2040”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)