Primo volo per il nuovo Airbus A321 Long Range di SAS

Il primo Airbus A321 Long Range di SAS completerà il suo primo long-haul flight mercoledì 22 dicembre da Copenhagen a Washington. Entrerà in servizio ufficiale il 27 marzo 2022.

“Il nuovo aeromobile è dotato di un concetto di servizio con tre classi di viaggio, come il resto della flotta a lungo raggio di SAS, e aumenterà la flessibilità di SAS per soddisfare i modelli di viaggio scandinavi. L’A321LR fa parte del rinnovamento in corso della flotta di SAS e ridurrà le emissioni che influiscono sul clima rispetto alle generazioni precedenti di aeromobili simili.

Questo narrow-body, single aisled aircraft è appositamente configurato per volare su distanze maggiori rispetto a un A321neo standard. L’aereo più piccolo offre a SAS l’opportunità di riempire l’aeromobile su nuove rotte e sarà una gradita aggiunta alla flotta a lungo raggio di SAS. L’A321LR aumenterà la flessibilità di SAS, per adattarsi ai cambiamenti nella domanda di nuove rotte e destinazioni”, afferma SAS.

“Questo è un tipo di aeromobile completamente nuovo per SAS, che è incredibilmente adatto al mercato scandinavo e ai modelli di viaggio emergenti da e verso la regione. Offre a SAS l’opportunità di offrire ai viaggiatori più rotte intercontinentali, meno scali e tempi di viaggio più brevi da e verso la Scandinavia. Il nuovo aeromobile è dotato di un concetto di servizio alla pari con il resto della flotta a lungo raggio di SAS, offrendo ai passeggeri tutti i vantaggi, il livello di comfort e le scelte delle nostre classi di viaggio”, afferma Karl Sandlund, EVP e Chief Commercial Officer.

L’A321LR fa parte dell’ultima generazione di aeromobili e si prevede che ridurrà le climate-impacting emissions di circa la stessa quantità di quando SAS ha introdotto l’A320neo, la cui carbon footprint è di circa il 15-18% inferiore rispetto a un aeromobile di dimensioni equivalenti della generazione precedente.

“Ridurre l’impronta di carbonio nel settore delle compagnie aeree è fondamentale e SAS mira a aprire la strada a viaggi sostenibili. Abbiamo fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 25% entro il 2030. Il rinnovamento in corso della flotta, compresi i nuovi aeromobili a lungo raggio, è un investimento verso un’aviazione più sostenibile”, continua Sandlund.

Il 20 dicembre il nuovo A321LR di SAS ha completato il suo primo volo per SAS tra Copenhagen e Oslo. Entrerà ufficialmente in servizio il 27 marzo 2022 e dovrebbe operare sulle rotte da Copenhagen a Washington, Boston e New York.

L’aereo ha 22 posti Business, 12 Plus e 123 Go, per un totale di 157 posti in un velivolo a corridoio singolo. I sedili sono stati scelti appositamente per l’A321LR, per ottimizzare il comfort in tutte e tre le classi di viaggio e soddisfare le aspettative dei viaggiatori frequenti. I posti in SAS Business sono fully flat seat beds e nelle cabine sono presenti diversi scenari di luce d’atmosfera, oltre al Wi-Fi ad alta velocità. Ogni sedile è dotato di schermi IFE, PC-power e/o Hi-power USB. Il ridotto livello di rumore all’interno della cabina migliorerà ulteriormente l’esperienza di viaggio a bordo.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Andy Prhat – Scandinavian Airlines)