News Brevi – 21.12.2021

AIRBUS: SHARE BUYBACK TRANSACTION – Airbus SE segnala le seguenti share buyback transactions dal 13 al 17 dicembre 2021. Le operazioni fanno parte di un programma di riacquisto di azioni avviato il 6 dicembre 2021 con l’unico scopo di coprire il piano di incentivazione a lungo termine di Airbus in azioni. Le azioni riacquistate saranno ridistribuite ai beneficiari di long-term incentive plans secondo le regole del relativo piano. Questo programma di riacquisto di azioni dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2021. Il riacquisto di azioni è effettuato ai sensi dell’autorità generale conferita all’Airbus SE Board of Directors dalla 12a risoluzione di riacquistare fino al 10% del capitale azionario emesso da Airbus SE dall’Annual General Meeting of shareholders of Airbus SE il 14 aprile 2021.

IBERIA INCREMENTA I COLLEGAMENTI CON L’ARGENTINA – Iberia è sempre stata impegnata in Argentina e, man mano che le restrizioni vengono revocate e la domanda si intensifica, la compagnia aerea aumenta gradualmente il numero di frequenze in questo mercato strategico. Alla sua attuale offerta di un volo giornaliero, Iberia aggiungerà altri tre voli fino a raggiungere dieci frequenze settimanali dalla seconda metà di gennaio, che saliranno a 12 a marzo, il che rafforza il suo impegno e la sua leadership in America Latina, dove quest’anno celebra il suo 75° anniversario. Iberia vola a Buenos Aires dal 22 settembre 1946 e, da allora, ha mantenuto un impegno costante nella regione. Questo aumento di capacità sarà accompagnato anche da una campagna prezzi molto interessante con tariffe che vanno da 625 euro andata e ritorno. L’aumento dell’operazione mira a favorire il flusso di viaggiatori e turismo tra le due sponde dell’Atlantico, oltre a migliorare la connettività tra l’Argentina e le oltre 90 destinazioni verso le quali Iberia vola in Europa. Questi voli saranno operati con aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy. Víctor Moneo, Direttore Vendite LATAM e Accordi Istituzionali, ha commentato: “Quest’anno abbiamo celebrato il 75° anniversario dei nostri voli per l’America Latina e, precisamente, l’Argentina è stata la prima destinazione verso cui abbiamo volato. Vogliamo continuare a rafforzare il ponte tra Buenos Aires e l’Europa, recuperando gradualmente il nostro consueto programma di voli pre-pandemia. Senza dubbio siamo ancora lontani da queste cifre, ma confidiamo che i 12 voli settimanali contribuiranno a rilanciare il mercato”. Quest’anno Iberia celebra il 75° anniversario dei suoi voli con l’America Latina, il suo mercato principale e su cui ha sviluppato tutta la sua strategia negli ultimi anni, costruendo un vero ponte tra Europa e America Latina. Era il 22 settembre 1946 quando un DC-4 Iberia lasciò l’aeroporto Barajas di Madrid, diretto a Buenos Aires, stabilendo così i primi voli regolari tra l’Europa e l’America Latina. 75 anni dopo Iberia è diventata la compagnia aerea leader tra l’America Latina e l’Europa, offrendo più di 200 voli settimanali con la regione verso 17 destinazioni in 15 paesi dell’America Latina.

DELTA SI ESPANDE A PANAMA CITY – Delta Air Lines ha segnato la sua espansione a Panama, accogliendo i clienti in arrivo con il volo inaugurale DL1753 dall’hub di New York (JFK) di Delta a Panama City (PTY) il 20 dicembre. L’espansione è iniziata il 18 dicembre con un nuovo servizio da PTY all’hub di Los Angeles (LAX) di Delta, un nuovo servizio per Orlando (MCO) e un secondo volo per l’hub di Atlanta (ATL) della compagnia aerea. L’espansione di Delta a Panama, che arriva giusto in tempo per l’intenso periodo delle vacanze, rappresenta un aumento dell’80% della capacità rispetto allo stesso periodo del 2019, con la compagnia aerea che ora offre 13 voli settimanali, il numero più alto tra i due paesi dal lancio di servizio nel 1998. “Le tre nuove rotte di Delta e il servizio aggiuntivo consentiranno ad amici e parenti di riunirsi in questa vacanza e ai viaggiatori di piacere e d’affari di scoprire tutto ciò che Panama ha da offrire”, ha affermato Luciano Macagno, Delta’s Managing Director – Latin America, Caribbean and South Florida. “I nostri clienti a Panama ora hanno accesso a quattro principali città degli Stati Uniti e una serie di collegamenti con punti in tutto il mondo, insieme a un servizio clienti pluripremiato. Non vediamo l’ora di presentare la Delta Difference a più clienti a Panama”. I clienti in transito attraverso LAX possono collegarsi a 48 città degli Stati Uniti, mentre JFK offre voli verso 46 città degli Stati Uniti. A LAX, Delta sta investendo $1,86 miliardi per modernizzare e aggiornare i Terminal 2 e 3 e collegarli al Tom Bradley International Terminal. Inoltre, il programma di riqualificazione del JFK Terminal 4 finanziato da Delta renderà i viaggi al JFK più convenienti per i clienti entro l’estate 2023. I nuovi servizi da Los Angeles e Orlando – l’unico volo internazionale di Delta presso MCO – operano entrambi una volta alla settimana rispettivamente con Boeing 757 da 199 posti e Boeing 737-900 da 180 posti. Il servizio su JFK è operato con Boeing 737-800 da 160 posti tre volte alla settimana, aumentando a quattro volte nel marzo 2022.

DELTA PARTECIPA AL CES 2022 – Delta torna all’evento tecnologico più influente del pianeta per il quarto anno consecutivo. Al CES 2022, l’E.V.P. and Chief Customer Experience Officer Allison Ausband si unirà a una tavola rotonda intitolata “Managing Crisis While Innovating for Travel’s Future”, insieme al leader del settore dei viaggi John Padgett, president of Princess Cruises and chief experience & innovation officer for Carnival Corporation. “Al keynote di apertura del CES 2020, il CEO di Delta Ed Bastian ha definito la visione della compagnia aerea per il futuro dei viaggi. Poco dopo, la pandemia COVID-19 ha sconvolto il mondo e il settore dei viaggi è stato particolarmente colpito. Chi sta tornando più velocemente ha trovato opportunità durante la crisi ascoltando i consumatori e accelerando un mondo di nuove esperienze. Allison parlerà di come la pandemia ha cambiato per sempre l’atteggiamento di clienti e dipendenti, di come Delta sta affrontando una ripresa in un settore instabile e come, nonostante tutto, Delta continua a portare avanti la sua visione di trasformare il viaggio in un’esperienza tanto attesa quanto la destinazione”, afferma Delta Air Lines.

BRITISH AIRWAYS NOMINA L’ASSO DEL TENNIS EMMA RADUCANU COME NUOVO GLOBAL BRAND AMBASSADOR – British Airways ha nominato la star del tennis Emma Raducanu come sua ultima global brand ambassador. “La compagnia aerea porterà Emma ai tornei e agli allenamenti in tutto il mondo, inclusi gli Open di Francia e degli Stati Uniti del prossimo anno e gli eventi dei Master in California e a Roma, mentre Emma intraprende la fase successiva della sua carriera. La notizia segue la vittoria di Emma agli US Open nel settembre 2021, rendendola la prima donna britannica a vincere un titolo del Grande Slam dal 1977. Oltre al tennis, Emma ha una passione per l’aviazione; la compagnia aerea spera, con varie attivazioni attraverso la sua partnership a lungo termine, di raggiungere e ispirare le donne e il pubblico più giovane a considerare una carriera nel settore. La compagnia di bandiera del Regno Unito, che ha una lunga storia nel supportare eventi e squadre sportive nazionali, sarà il British brand partner di Emma”, afferma British Airways. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “Mentre guardiamo avanti alla riapertura del mondo, siamo entusiasti di supportare il meglio del talento britannico, Emma Raducanu. Non avremmo potuto essere più orgogliosi come nazione quando Emma ha vinto gli US Open. Lo sport ha il potere di ispirare e unire le persone in tutto il mondo, quindi siamo lieti di supportare Emma mentre rappresenta la Gran Bretagna e affronta il mondo”. Emma Raducanu ha dichiarato: “British Airways si è presa così tanta cura della mia squadra e di me sin dagli US Open e ho sentito il loro sostegno ovunque abbia volato. Essere partner di un brand britannico così iconico, che può svolgere un ruolo importante nella mia performance, ha molto senso per me. Sono affascinata dall’aviazione e abbiamo in programma alcuni progetti interessanti insieme”. British Airways è airline partner dei Team GB and Paralympics GB dal 2008.

EASA: CONCEPT PAPER PER LEVEL 1 MACHINE LEARNING APPLICATIONS – L’EASA pubblica il suo Concept Paper ‘First usable guidance for Level 1 machine learning applications’. In linea con la prima importante EASA Artificial Intelligence (AI) Roadmap 1.0, questo documento concettuale presenta una prima serie di obiettivi per Level 1 Artificial Intelligence (‘assistance to human’), al fine di anticipare le future linee guida e i requisiti EASA per safety-related machine learning (ML) applications. L’obiettivo di questo documento è duplice: consentire ai richiedenti di avere una visibilità anticipata sulle possibili aspettative dell’EASA rispetto all’implementazione di soluzioni AI/ML; stabilire una linea di base per le Level 1 AI applications che sarà ulteriormente perfezionata per Level 2 and Level 3 AI applications. Questo documento è stato maturato negli ultimi 1,5 anni ed è stato sottoposto a diverse fasi di consultazione, compreso un periodo di consultazione pubblica di 10 settimane da aprile a giugno 2021. Copre solo una serie iniziale di tecniche di AI/ML e sarà arricchito con altre avanzate tecniche, in quanto viene implementata la EASA AI Roadmap. Nel 2022 questo documento sarà ulteriormente sviluppato per includere le disposizioni per i tipi più avanzati di AI, le cosiddette level 2 AI applications, che comportano un più alto grado di collaborazione tra l’utente finale umano e i sistemi basati sull’AI.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO CON QATAR INVESTMENT AUTORITY PER ROLLS-ROYCE SMR – Rolls-Royce Group ha raggiunto un accordo con Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano dello Stato del Qatar, per investire 85 milioni di sterline in Rolls-Royce SMR Limited (Rolls-Royce SMR). Rolls-Royce SMR sta costruendo una nuova soluzione tecnologica per fornire energia nucleare economica e a basse emissioni di carbonio. Una singola centrale occuperà circa un decimo delle dimensioni di un sito di generazione nucleare convenzionale e alimenterà circa un milione di abitazioni. QIA si unirà a Rolls-Royce Group, BNF Resources UK Ltd ed Exelon Generation Ltd come azionisti di Rolls-Royce SMR, assumendo una quota del 10% del capitale. Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, Chief Executive Officer of QIA , ha commentato: “QIA sta investendo nella transizione energetica e finanziando le tecnologie che consentono la generazione di elettricità a basse emissioni di carbonio. Continueremo a cercare investimenti in linea con il nostro mandato di fornire valore a lungo termine per le generazioni future attraverso investimenti sostenibili responsabili”. Warren East, CEO, Rolls-Royce Group, ha dichiarato: “Sono estremamente lieto di annunciare che abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra relazione con il Qatar, attraverso l’investimento di QIA nel business Rolls-Royce SMR. Abbiamo raccolto con successo il capitale di cui abbiamo bisogno per stabilire Rolls-Royce SMR ed è incoraggiante confermare che l’azienda è ora pronta per avere successo”. Il Business and Energy Secretary Kwasi Kwarteng ha dichiarato: “Questo investimento è un chiaro voto di fiducia nella leadership globale del Regno Unito nell’innovazione nucleare e segue i £210 milioni di investimenti del governo nello sviluppo di piccoli reattori modulari. Rappresenta un enorme passo avanti nel nostro piano per distribuire più energia pulita a prezzi accessibili, garantendo una maggiore indipendenza energetica per il Regno Unito, posti di lavoro altamente qualificati e portando elettricità più economica e più pulita nelle case delle persone”.

OPERE DI MARIA LAI IN MOSTRA ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY – Il mondo immaginifico di Maria Lai, poliedrica artista sarda di chiara fama internazionale, sarà dal 23 dicembre in mostra all’Aeroporto di Cagliari per un’iniziativa culturale nata dalla collaborazione tra SOGAER e Fondazione Maria Lai. L’esposizione, che accoglierà passeggeri e visitatori del ‘Mario Mameli’ fino al 26 febbraio prossimo nei locali della Cagliari Airport Library, la Biblioteca dell’aeroporto, ruota intorno a sette opere realizzate da Maria Lai mediante l’utilizzo di materiali eterogenei che l’artista ha scelto per veicolare il suo messaggio. Le opere esposte, per le quali SOGAER ringrazia l’Archivio Maria Lai, saranno: Divento Onda (libro di stoffa); Capretta (scultura in bronzo patinato); 2000 Natali di guerra (telo); Presepio 1956/92 (stoffa, legno, filo, terracotta, china, vernice); 2000 Natali di guerra (3 serigrafie con intervento). I vertici di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, nel presentare al pubblico la nuova mostra di Maria Lai, hanno ribadito l’importanza di offrire ai turisti e ai sardi stessi in visita al ‘Mario Mameli’, l’opportunità di beneficiare di iniziative culturali di qualità, in grado di stimolare interesse nei confronti dell’Isola e del suo patrimonio storico e artistico, spesso ancora poco conosciuto dal grande pubblico.

AEROMEXICO LANCIA ROTTE PER GUADALAJARA E MONTERREY DA MADRID – Da pochi giorni le rotte verso due delle più importanti città del Messico sono state inaugurate da Madrid: Guadalajara e Monterrey. Entrambe le destinazioni avranno inizialmente tre voli settimanali e queste frequenze si aggiungono alle 14 che attualmente operano da Messico City, che comprende un totale di 20 operazioni a settimana dall’aeroporto internazionale di Madrid-Barajas, che rappresenta una crescita della capacità del 43%. Pasquale Speranza, Direttore Commerciale di Aeromexico per Europa ed Asia ha sottolineato: “Rafforzando la connettività tra Messico e Spagna è la prova dell’ottimo lavoro che abbiamo svolto insieme durante i quasi 60 anni che voliamo dalla capitale spagnola. Inoltre, ne beneficerà anche l’Italia, che con un volo in connessione su Madrid potrà offrire queste due nuove rotte ai suoi passeggeri, che così potranno usufruire delle infrastrutture ed il talento della compagnia aerea messicana”. Insieme a Città del Messico, Monterrey e Guadalajara sono considerate le città più importanti del Messico. Aeromexico ha attualmente un’offerta mensile di oltre 53.000 posti tra Spagna e Messico.

NUOVI ORDINI PER SAAB IN SCANDINAVIA – Saab ha firmato un contratto con la Norwegian Defense Material Agency, per fornire un complete communication system, TactiCall ICS, a bordo di tre diverse classi di navi per la Royal Norwegian Navy. La Norwegian Defence Material Agency (NDMA) ha selezionato il sistema di comunicazione integrato TactiCall (ICS) per sostituire il sistema di comunicazione esistente per uso interno ed esterno a bordo, inclusa la comunicazione sicura multilivello. “Abbiamo una partnership a lungo termine con la Royal Norwegian Navy e non vediamo l’ora di sostituire il sistema di comunicazione esistente con il nostro innovativo sistema TactiCall su tre classi di navi aggiuntive. TactiCall offre flessibilità senza compromettere le esigenze di sicurezza che sono molto importanti nel settore navale”, afferma Mats Wicksell, Head of Saab’s business unit Combat Systems. Saab ha inoltre ricevuto ordini dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per la consegna di Next Generation Carl-Gustaf. “Questo ordine indica l’inizio del futuro per Carl-Gustaf. Grazie alla nostra esperienza, per la prima volta consentiremo la comunicazione con le munizioni”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.