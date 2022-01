Consegnato a Comlux il primo ACJ TwoTwenty alimentato da motori GTF

Pratt & Whitney ha annunciato che Comlux ha accettato il primo ACJ TwoTwenty, dotato esclusivamente di motori Pratt & Whitney GTF (leggi anche qui). L’ACJ TwoTwenty è un membro della famiglia Airbus Corporate Jets e il primo della famiglia ad essere consegnato con motori GTF. Comlux inizierà ad allestire l’airframe con una cabina personalizzata nel 2022 al Comlux Completion di Indianapolis, Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di ricevere il primo GTF-powered ACJ TwoTwenty corporate jet”, afferma Daron Dryer, chief executive officer at Comlux Completion. “I motori GTF hanno fissato nuovi standard per un’elevata fuel efficiency, basse emissioni e bassa rumorosità. Per i nostri clienti ciò significherà un’esperienza eccezionale per i passeggeri, con una cabina più grande, maggior range e operazioni silenziose, il tutto con il minor impatto ambientale possibile”.

“La consegna segna un’espansione dei business aircraft equipaggiati da Pratt & Whitney, che includono già più di due dozzine di piattaforme di Gulfstream, Dassault, Embraer e Textron Aviation, con oltre 16.000 motori che volano su quasi 8.000 velivoli. I motori PW800, che attualmente equipaggiano i velivoli Gulfstream G500 e G600, condividono un core comune con i motori GTF. Il PW800 è stato recentemente selezionato per il nuovo Gulfstream G400 e questo mese ha ricevuto la engine certification per il prossimo Dassault Falcon 6X”, afferma Pratt & Whitney.

“Siamo entusiasti di portare la fuel efficiency dei motori GTF nell’Airbus corporate jet market”, afferma Tom Pelland, senior vice president of GTF Engines at Pratt & Whitney. “I motori GTF sono i propulsori più sostenibili per la ACJ family, con il minor consumo di carburante ed emissioni di carbonio. Non vediamo l’ora di servire Comlux e i suoi clienti su questa nuova piattaforma”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF è l’unico geared propulsion system in servizio ed offre sostenibilità leader del settore e world-class operating costs. I motori GTF che equipaggiano l’ACJ TwoTwenty forniscono miglioramenti a due cifre in termini di consumi e carbon emissions, una riduzione del 75% della noise footprint basata su un 75dB noise contour ed emissioni di NOx del 50% al di sotto dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) CAEP/6 regulation”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)