Atlas Air Worldwide acquisisce quattro Boeing 777 Freighter

Boeing e Atlas Air Worldwide hanno annunciato un ordine per quattro 777 Freighter. E’ il primo direct purchase di 777 Freighter da parte del vettore cargo, che farà crescere la sua flotta a 18 777. L’ordine, effettuato a dicembre, completa il record del 2021 per la Boeing freighter family, compresi new-production and converted models.

Boeing ha previsto che la global freighter fleet crescerà del 70% nei prossimi 20 anni, con vettori come Atlas Air che supportano un’attività di e-commerce globale in rapida espansione e supply chain in evoluzione.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra flotta e le offerte di servizi per i nostri clienti esistenti e potenziali con questi quattro nuovi 777. Con il miglior team del settore e la nostra attenzione all’innovazione e alla gestione prudente della flotta, Atlas sta soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione della supply chain globale, fornendo valore ai nostri clienti”, ha affermato John W. Dietrich, presidente e CEO di Atlas Air Worldwide.

“Il 777 Freighter di Boeing è il twin-engine freighter più grande, più lungo e più capace del mondo, con il trip cost più basso e la massima affidabilità. Con un range di 4.970 nm (9.200 km), il 777 Freighter può trasportare un maximum revenue payload di 102 tonnellate (224.900 libbre), riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto agli aerei precedenti. Questa capacità e l’eccezionale efficienza si traducono in risparmi significativi per gli operatori cargo, con meno stop e tasse di atterraggio associate”, afferma Boeing.

“Siamo onorati che Atlas Air Worldwide, in qualità di leader globale nell’airfreight, abbia scelto ancora una volta di crescere con Boeing e la nostra freighter family. Questi nuovi 777 Freighter forniscono ad Atlas maggiore capacità, efficienza nei consumi e flessibilità operativa per i suoi clienti”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Poiché la air cargo demand continua a crescere, siamo fiduciosi che l’efficienza, la capacità e la flessibilità della nostra freighter family soddisferanno le esigenze dei clienti ora e in futuro”.

Fino a novembre, Boeing aveva superato il precedente freighter record, inclusi 80 ordini per nuovi production freighters e oltre 80 ordini per converted models. La società annuncerà gli ordini e le consegne per l’intero anno 2021 l’11 gennaio.

Atlas Air ha attualmente 14 777 ed è il più grande operatore al mondo di 747 Freighter, con 49 velivoli nella sua flotta. Questi due modelli, in particolare, sono progettati per collaborare perfettamente, consentendo agli operatori di trasferire facilmente carichi alti e fuori misura tra i due su pallet alti 3 metri (10 piedi). Il cargo and passenger carrier opera anche una flotta di aerei 767 e 737.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)