Air France e KLM stabiliscono nuovi standard per l’aviazione sostenibile

Da oggi sia Air France che KLM aggiungeranno il contributo Sustainable Aviation Fuel (SAF) a tutti i biglietti con partenza dalla Francia e dai Paesi Bassi (leggi anche qui). Ciò significa che tutti i passeggeri avranno un viaggio più sostenibile e la domanda di SAF aumenterà notevolmente con l’obiettivo finale di ridurre le emissioni di CO2.

Air France e KLM sono convinte che l’uso del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) sarà uno dei principali fattori trainanti per raggiungere l’obiettivo net zero entro il 2050. Il carburante sostenibile può ridurre in media dell’80% l’impatto dei voli sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita e costituiscono quindi – accanto al rinnovo della flotta e all’ecopilotaggio – una leva importante per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 e rispettare gli impegni SBTi del Gruppo. Air France e KLM vogliono accelerare l’uso del carburante sostenibile per l’aviazione e aumentarne la produzione, con l’impegno a utilizzare il SAF in misura del 5% nel 2030 e fino al 63% nel 2050.

“Oggi, la produzione mondiale di SAF copre solo lo 0,1% circa del consumo totale di carburante dell’industria aeronautica. Dobbiamo accelerare la produzione. Ed è per questo che stiamo gradualmente utilizzando il SAF su tutti i nostri voli in partenza dalla Francia e dai Paesi Bassi a partire da gennaio 2022. Poiché la maggior parte dei passeggeri di Air France e KLM ha uno scalo in Francia o nei Paesi Bassi, siamo lieti di offrire alla maggior parte dei nostri clienti un prodotto più sostenibile. Rispetto all’anno scorso, nel 2022 il gruppo raddoppierà l’uso totale di carburante sostenibile per l’aviazione”, afferma Stefan Vanovermeir, Direttore Generale di Air France-KLM East Mediterraneam.

Da oggi Air France e KLM includono SAF nel prezzo dei loro biglietti – un contributo totalmente trasparente dedicato all’acquisto di SAF – per accelerare ulteriormente la strada verso un’aviazione più sostenibile. Tale contributo sarà applicato a tutti i voli in partenza o in transito in Francia e Paesi Bassi e varia da 1€ per volo in Europa fino a 4€ per i voli intercontinentali in classe Economy.

“Oltre al contributo SAF incluso in tutti i nostri biglietti, offriamo ai clienti che acquistano i loro biglietti online anche la possibilità di ridurre ulteriormente le loro emissioni di CO2 investendo in carburante per l’aviazione sostenibile. Ciò significa che ogni cliente può decidere il grado di sostenibilità con cui intende volare”, conclude Stefan Vanovermeir, Direttore Generale di Air France-KLM East Mediterraneam.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)