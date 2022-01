News Brevi – 13.01.2022

WIZZ AIR: ANCHE LE TRATTE ITALIANE BENEFICERANNO DELLA NUOVA SETTIMANA LAVORATIVA IN VIGORE NEGLI EMIRATI ARABI – Wizz Air informa: “Che sia per una visita alla Moschea di Sheikh Zayed ad Abu Dhabi o per godere della spettacolare panorama dal Burj Khalifa di Dubai, dal 1° gennaio 2022 tutti i passeggeri possono ufficialmente usufruire di un giorno in più per godere di tutte le meraviglie offerte dal Medio Oriente. E con Wizz Air, la terza compagnia aerea più grande in Italia, volare verso gli Emirati Arabi non è mai stato così semplice. Dal 1 gennaio 2022 gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficialmente adottato la nuova settimana lavorativa abbandonando il vecchio modello che andava dalla domenica al giovedì e allineandosi così alla maggior parte delle altre nazioni. Un modo di conciliare al meglio l’equilibrio vita-lavoro di un Paese i cui interessi economici e finanziari sono sempre più legati a quelli del mondo occidentale. Che si tratti di lavoro o di piacere, questa novità migliorerà significativamente l’organizzazione dei viaggi da e per gli Emirati Arabi Uniti, oltre a incrementare il traffico aereo verso due delle sue metropoli più famose”. “Con l’adozione del nuovo orario lavorativo tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti internazionali di Catania e Bari verso gli Emirati potranno ottimizzare i loro tempi di viaggio, oltre a poter godere di un giorno in più per ammirare le meraviglie di Abu Dhabi e Dubai”, ha dichiarato Andras Rado, portavoce di Wizz Air. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ.

DELTA INCREMENTA LA FLESSIBILITA’ DI VIAGGIO – Delta sta raddoppiando i suoi sforzi per offrire ai clienti una maggiore flessibilità nei loro piani di viaggio con un’altra estensione eCredit fino alla fine del 2023. A partire dal 12 gennaio, tutti i titolari di eCredit esistenti avranno un anno aggiuntivo di flessibilità per la riprenotazione e il viaggio. I clienti potranno riprenotare il biglietto entro il 31 dicembre 2023, per viaggiare per tutto il 2024. Inoltre, tutti i clienti Delta con viaggi imminenti nel 2022 o che acquistano un biglietto nel 2022 hanno anche la possibilità di riprenotare il biglietto fino al 31 dicembre 2023 e di viaggiare per tutto il 2024, se i loro piani cambiano. “Vogliamo garantire ai nostri clienti la massima tranquillità quando prenotano o riprenotano i loro viaggi Delta quest’anno”, ha affermato Allison Ausband, Chief Customer Experience Officer. “Questa estensione leader offre più tempo ai clienti per utilizzare i propri crediti di viaggio, in modo che possano prenotare con la massima sicurezza anche quando i momenti sfuggono al loro controllo”. I clienti Delta Vacations con voucher esistenti o piani di viaggio imminenti riceveranno anche un’estensione del credito di viaggio di un anno. I clienti riceveranno ulteriori dettagli nelle successive comunicazioni. “Non preoccuparti se non vedi la nuova data di scadenza sui tuoi documenti eCredit; ci vorrà del tempo per aggiornare il nostro sistema, ma ti assicuriamo che puoi continuare a prenotare biglietti per viaggiare in qualsiasi momento nel 2022 o 2023 con i tuoi crediti elettronici esistenti. Quando sono pronti per riprenotare, i clienti possono riscattare facilmente i loro crediti elettronici dai propri dispositivi su delta.com/redeem o dall’app Fly Delta. Ricordiamo che Delta ha anche eliminato le spese di modifica per la maggior parte dei biglietti, rendendo ancora più semplice la gestione di eventuali modifiche al viaggio”, afferma Delta.

SPAIRLINERS E COLLINS AEROSPACE SIGLANO UN NUOVO EVACUATION SLIDE REPARI CONTRACT IN POLONIA – Collins Aerospace a Wroclaw, Polonia, ha ottenuto un first-time support agreement for evacuation slides da Spairliners, independent component aftermarket service provider specializzato nel supporto della famiglia di aeromobili E-Jet. In base all’accordo, Collins fornirà full test and inspection of evacuation systems, nonché servizi di riparazione, modifica e sostituzione. Il supporto tecnico operativo della Collins Wroclaw facility offre servizi efficienti, veloci e affidabili per tutti i qualifying component e lavori di riparazione, compreso l’accesso alle loan and exchange units. “Questo accordo garantisce che la flotta di oltre 200 E-Jet supportati da Spairliners sia mantenuta con qualità e coerenza tramite l’evacuation slide service che Collins può fornire”, ha affermato Sean Lyons, Vice President of Business Development for Collins Aerospace. “Con i pezzi di ricambio disponibili e team dedicati specializzati nei Collins evacuation systems, il nostro MRO network può finalizzare le riparazioni in modo rapido ed efficiente, rimettendo in servizio gli aeromobili in modo tempestivo”. “Non vediamo l’ora di migliorare la nostra rete di partner e fornitori attraverso questa nuova partnership con Collins. Questo fa parte della nostra ricerca permanente, all’interno dell’MRO system, delle migliori soluzioni per i nostri clienti. L’accordo di Spairliners con Collins garantirà la tempestiva fornitura di parti critiche come evacuation slides. Combinata con la nostra esperienza unica nella supply chain, nella progettazione e nella gestione intelligente dell’inventario, l’agilità e l’esperienza di Collins si tradurranno in una maggiore disponibilità, tempi di consegna più rapidi e quindi un servizio migliore per i nostri clienti”, ha affermato Benoit Rollier, Spairliners Managing Director and CFO. L’accordo è stato originariamente firmato durante MRO Europe ad Amsterdam e la 50a riparazione insieme è stata ora celebrata durante una visita in loco presso la Collins Aerospace facility a Wroclaw, Polonia.

IBERIA ANNUNCIA MODIFICHE AL BOARD – Iberia ha annunciato che nel board meeting del 20 dicembre ha accettato di nominare Ricardo Goizueta come member of the board della compagnia aerea e della sua controllante IB Opco Holding S.L., nomina ora in attesa di iscrizione nell’official Mercantile Registry. Goizueta è chairman di Tourmundial e board member di Viajes El Corte Inglés. Goizueta ricoprirà il ruolo di vice-chairman of the Iberia board, nonché head of the Safety Committee and member of the Auditing and Retributions Committees. Sostituisce Jorge Pont, Iberia board member da quando la compagnia aerea è stata privatizzata nel 1999. Goizueta ha trascorso gran parte della sua carriera a El Corte Inglés in Spagna e negli Stati Uniti. Ora dirige le aree Digital e Customer Strategy di El Corte Inglés e dal 2020 è chairman of Tourmundial and board member of Viajes El Corte Inglés. Nell’annunciare il cambiamento, Iberia ha espresso la sua gratitudine a Jorge Pont per i suoi 22 anni di servizio, periodo durante il quale la compagnia aerea ha subito grandi trasformazioni. L’Iberia board ha nove membri e un board secretary. A rappresentare IAG c’è Carolina Martinoli, Manager for People, Corporate Affairs and Sustainabilty. A rappresentare Iberia ci sono il Chairman and CEO Javier Sánchez Prieto; il Sales, Network Development, and Alliances Manager María Jesús López Solás; il CFO José Antonio Barrionuevo; l’Operations Manager Rafael Jiménez Hoyos; il Corporate Manager Juan Cierco. Il Board Secretary and Iberia’s Chief Legal Officer è Pedro García-Torres.

ROLLS-ROYCE FORNISCE MTU TRIGENERATION PLANT AL PIU’ GRANDE DATA CENTER IN ROMANIA – Rolls-Royce, insieme al suo distributor partner Knopf & Wallisch (K&W), ha fornito tre mtu customized and containerized combined cooling, heat and power plant (CCHP) trigeneration units al fornitore di servizi cloud rumeno ClusterPower. Saranno utilizzati per la fornitura di energia efficiente e sostenibile nel suo nuovo campus tecnologico vicino alla città di Craiova, nel sud della Romania, dove la società IT aprirà il più grande data center della Romania. Gli impianti di trigenerazione, basati su mtu 20V 4000 L64 FNER gas engines, saranno utilizzati per la fornitura di energia efficiente e sostenibile al più grande data center della Romania.

SAAB: CONTRATTO CON LA FRANCIA PER CAMOUFLAGE SYSTEMS – Saab ha firmato un contratto quadro per la fornitura dei suoi Barracuda multispectral camouflage systems con la French defence procurement agency, Direction générale de l’armement (DGA). Il contratto prevede la consegna di nuovi camouflage systems e una fase di adattamento del sistema in collaborazione con la DGA. Il contratto è di otto anni e prevede consegne annuali. Con questa cooperazione, la DGA e l’esercito francese beneficeranno della rete globale di Saab e di oltre 60 anni di esperienza nel campo degli advanced camouflage systems.