Bell Boeing migliora la manutenzione del V-22

Bell ha completato la prima Nacelle Improvements Modification su un Air Force CV-22 Osprey. Fa parte di un upgrade in corso da parte di Bell e Boeing per migliorare i wiring components all’interno delle nacelles e per modificare la struttura al fine di migliorare la manutenibilità. L’Osprey è tornato al 20th Special Operations Squadron presso la Cannon Air Force Base il 13 dicembre 2021.

Le nacelles del V-22 ospitano critical power components per le capacità di decollo e atterraggio verticale del V-22 e la transizione al volo in avanti. Questo programma avvantaggia i manutentori e gli operatori della flotta V-22 riducendo i tempi e i costi di manutenzione, migliorando allo stesso tempo i flying readiness rates.

Bell ha completato le modifiche presso l’Amarillo Assembly Center (AAC), che produce attivamente nuovi V-22 per il Dipartimento della Difesa. L’AAC impiega più di 500 dipendenti per produrre nuovi velivoli e modificare velivoli militari esistenti.

“Velocità, autonomia e versatilità sono sempre state fondamentali per l’Osprey e ciò include la velocità di manutenzione”, ha affermato Kurt Fuller, V-22 program director and Bell vice president. “I miglioramenti delle nacelles aiutano a garantire che l’Osprey continui a superare gli avversari riguardo operatività e sostenibilità”.

Il V-22 Osprey svolge regolarmente missioni che in genere richiedono sia ala fissa che ala rotante, riducendo il logistics and maintenance footprint per le operazioni. Il CV-22 è una variante operativa speciale dell’Osprey che opera regolarmente in high-demand environments, comprese missioni di infiltrazione ed esfiltrazione a lungo raggio. Il Corpo dei Marines e la Marina hanno anche citato l’interesse per i nacelle improvements per le varianti MV-22 e CMV-22B.

“Le capacità del V-22 oggi non hanno eguali”, ha affermato Shane Openshaw, V-22 deputy director and Boeing vice president. “Questi aggiornamenti delle nacelles aiutano a garantire che l’Osprey rimanga un velivolo altamente capace e affidabile a supporto delle missioni dei nostri clienti per molti anni a venire”.

Bell Boeing ha completato il primo aereo nel dicembre 2021 ed è in linea con il secondo CV-22.

(Ufficio Stampa Boeing)