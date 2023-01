Lufthansa Technik: accordo con Air France per il supporto tecnico delle APU per l’intera flotta A350

Lufthansa Technik AG e Air France S.A. hanno recentemente firmato un accordo a lungo termine per il supporto tecnico delle auxiliary power units (APUs) dell’intera flotta Airbus A350 della compagnia aerea francese. Nei prossimi sei anni Lufthansa Technik fornirà extensive MRO (maintenance, repair and overhaul) services per le Honeywell HGT1700 APU presso il suo sito di Amburgo.

Lufthansa Technik è da tempo certificata dal produttore Honeywell come partner ufficiale per MRO dell’HGT1700 e come official warranty station per questo tipo di APU. I servizi per Air France coprono gran parte del service portfolio, come test, riparazioni e revisioni, sostituzione di line replaceable units e life-limited parts, nonché AOG (Aircraft On Ground) support and engineering services. Sia la manodopera che i materiali sono fatturati secondo un “not-to-exceed” model, consentendo ad Air France di esercitare il pieno controllo dei costi sui servizi concordati in ogni momento.

“Far volare i nostri A350 nelle migliori condizioni operative è una priorità per la soddisfazione dei nostri passeggeri”, ha affermato Géry Mortreux, Executive Vice President Air France Industries. “Sappiamo di poter fare affidamento sulla soluzione esclusiva e sulla competenza di Lufthansa Technik per supportare le APU HGT1700 che equipaggiano il nuovo Airbus wide-body aircraft. Abbiamo piena fiducia nella loro capacità di fornire l’elevato livello di servizio che ci aspettiamo”.

“Siamo lieti di espandere la nostra relazione con Air France e onorati di supportare le APU della sua flotta a lungo raggio più avanzata”, ha dichiarato Daniel Hepworth, Senior Director Corporate Sales Europe at Lufthansa Technik. “Continuiamo a concentrare il nostro portafoglio di servizi sui più recenti tipi di aeromobili e motori. Il nostro APU shop è leader mondiale e ha già una vasta esperienza con l’HGT1700. Apprezziamo molto la collaborazione con i nostri partner di Air France. Insieme tradurremo questo esperienza accumulata in tempi di consegna più brevi possibili e nei migliori livelli di servizio possibili per loro, come facciamo per tutti i nostri clienti in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: copyright Air France S.A.)