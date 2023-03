Emirates promuove l’equità di genere in occasione dell’International Women’s Day 2023

Con l’obiettivo di creare culture lavorative inclusive in cui le carriere delle donne possano prosperare e i loro risultati possano essere riconosciuti e celebrati, Emirates Group si concentra sul tema #EmbraceEquity, promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023, sostenendo discussioni sull’equità di genere, evidenziando i livelli record di promozioni femminili e fornendo accesso a tutti i dipendenti all’ ‘Unconscious Bias’ training.

“Sono più di 23.000 le donne impiegate inEmirates Group, e rappresentano il 41% della forza lavoro totale impiegata presso Emirates in tutto il mondo e in dnata negli Emirati Arabi Uniti. Questo numero considerevole ha visto un’impennata nel 2023, grazie anche al recruiting attivo da parte della compagnia. Attualmente in Emirates quasi il 40% delle posizioni dirigenziali intermedie e senior tra i gradi non operativi sono ricoperte da donne.

Emirates ha recentemente dimostrato il suo impegno per la parità di genere firmando ufficialmente l’impegno del Consiglio per la parità di genere degli Emirati Arabi Uniti, sostenendo gli sforzi del governo degli Emirati per aumentare la rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali medio-alte entro il 2025. Questo impegno va incontro all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per raggiungere l’uguaglianza di genere, dare potere a tutte le donne e a tutte le ragazze. Come parte dell’impegno, Emirates ha accettato di sostenere il lavoro del Consiglio condividendo dati e best practice, nonché mantenendo una continua revisione interna delle politiche, pratiche e procedure aziendali.

In qualità di compagnia aerea internazionale più grande del mondo e come uno dei più grandi fornitori di servizi aerei globale, Emirates e dnata sono tra le migliori aziende per cui lavorare negli Emirati Arabi Uniti. Le strutture retributive e i benefit in Emirates Group sono privi di pregiudizi di genere, con una remunerazione offerta in base alle competenze e all’esperienza, indipendentemente dal sesso o dalla nazionalità.

Celebrando le carriere, il 56% delle promozioni totali negli ultimi 12 mesi in Emirates Group sono andate a donne, la cifra più alta fino ad oggi. In Emirates Group molte donne ricoprono posizioni apicali e di leadership, ricevono un numero maggiore di promozioni e lavorano con l’azienda per più di un decennio”, afferma Emirates.

“I dipendenti di Emirates Group hanno accesso a una vasta gamma di corsi educativi e opportunità di apprendimento, nonché formazione personale su diversi argomenti. Nella Giornata Internazionale della Donna, tutti i dipendenti vengono indirizzati all’ ‘Unconscious Bias’ learning path sul portale Emirates “Future Skills” appena lanciato. Il percorso di apprendimento su misura progettato da Emirates è disponibile per tutti i dipendenti e comprende 6 moduli, tra cui Break the Bias, Valuing Intersectionality, Women’s Voices, Diversity Equity & Inclusion, Allyship e Culture of Belonging. Il dipartimento delle risorse umane è all’avanguardia con oltre 500 dipendenti che iniziano il percorso di apprendimento e un tasso di completamento superiore al 70%. Le donne hanno anche accesso a programmi di Executive Leadership e l’opportunità di seguire specializzazioni internazionali, sostenute finanziariamente dall’azienda.

Oltre alle promozioni, i dipendenti possono essere premiati attraverso il Najm, un programma che riconosce contributi eccezionali all’interno di tutto Emirates Group. Lo scopo dei riconoscimenti Najm è quello aumentare il senso di appartenenza e apprezzamento, consentendo ai dipendenti di sentirsi coinvolti, ispirati e autorizzati a raggiungere obiettivi significativi. I premi Najm offrono ai dipendenti di Emirates Group la possibilità di riscattare premi in denaro, buoni viaggio, buoni regalo e altro ancora. Il premio Najm è anche registrato nel registro di lavoro ufficiale del dipendente come punto culminante della carriera. Negli ultimi 12 mesi, il 35% dei premi Najm è stato assegnato a donne”, prosegue Emirates.

“Emirates Group riconosce che #EmbraceEquity, il tema della Giornata Internazionale della Donna, rappresenta un’opportunità per condividere gli stessi obiettivi e stimolare l’attività, creando un framework che possa amplificare le azioni messe in campo. Firmando l’impegno del Consiglio per la parità di genere degli Emirati Arabi Uniti, Emirates Group si è impegnata a introdurre ulteriori misure di conformità per prevenire pregiudizi nei processi di assunzione, identificare, sviluppare e lavorare per fare in modo che altre donne leader possano susseguirsi nell’organizzazione e rivedere le politiche per dare priorità all’uguaglianza di genere nelle pratiche e nelle procedure”, conclude Emirates.

