Qatar Airways aumenta le frequenze su Milano e svela sette nuove destinazioni all’ITB di Berlino

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha svelato le nuove destinazioni del network e ha annunciato la ripresa di 11 voli e l’aumento di alcune frequenze durante una conferenza stampa tenutasi il primo giorno dell’ITB Berlino 2023, la più grande fiera internazionale del turismo e dei viaggi. Tra le frequenze che aumenteranno nel 2023, anche quella di Milano, che passa da 16 a 21 voli settimanali.

Dopo aver ricordato il grande successo della FIFA World Cup Qatar 2022™, Qatar Airways ha rivelato il suo nuovo portfolio di sponsorizzazioni sportive e i numerosi progetti e partnership in programma per il 2023, continuando a portare avanti l’obiettivo di avvicinare le persone e quello di stimolare il turismo in Qatar, come destinazione leisure.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche Sua Eccellenza lo Sceicco Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani, Ambasciatore dello Stato del Qatar in Germania, S.E. Al Baker ha annunciato sette nuove destinazioni previste per il 2023: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon.

Qatar Airways riprenderà inoltre i voli verso 11 destinazioni: Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda. Inoltre, per molte destinazioni sono stati previsti aumenti di frequenza per l’anno 2023.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways si impegna ad ampliare la comunità globale che serve con i suoi voli. In qualità di Migliore Compagnia Aerea del Mondo, siamo entusiasti di offrire ulteriori modi per unire il mondo, aumentando la connettività e avvicinando le persone. Con l’espansione della nostra flotta, della nostra rete, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l’ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore.

Continuiamo a guardare al nostro brillante futuro qui in Qatar, con molteplici progetti in programma per il 2023 e oltre, come la partnership con la Formula 1® e molto altro ancora. Il Qatar continuerà a essere un hub globale di connettività e una destinazione ideale per il turismo, anche dopo il grande successo della FIFA World Cup Qatar 2022™”.

L’ITB di Berlino, fiera leader a livello mondiale nel settore dei viaggi, è un evento annuale centrale per la comunicazione e il marketing e mette in mostra una serie di espositori di viaggi provenienti da oltre 180 Paesi e cinque continenti, fornendo a oltre 160.000 visitatori informazioni su nuovi prodotti, servizi e strutture del settore turistico.

Qatar Airways invita tutti gli ospiti dell’ITB Berlino a visitare il suo padiglione espositivo Padiglione 2.2, stand 207, dal 7 al 9 marzo 2023. Durante i tre giorni della fiera, lo stand di Qatar Airways offrirà un’emozionante esperienza di simulazione di auto sportive di Formula 1®, a seguito del recente annuncio di sponsorizzazione da parte della compagnia aerea (leggi anche qui). Special Guest allo stand anche la leggenda dell’FC Bayern Monaco, Claudio Pizarro.

In rappresentanza delle innovative adozioni tecnologiche di Qatar Airways, lo stand è dotato anche di esperienze di realtà virtuale di Qatar Airways, “QVerse”, e di un tour del nuovo terminal dell’Hamad International Airport, The ORCHARD.

Le seguenti destinazioni riceveranno un aumento della frequenza dei voli:

• Abuja – Port Harcourt – da due a tre voli settimanali

• Abuja – Kano – da tre a quattro voli settimanali

• Atene – da sette voli settimanali a 14

• Belgrado – da cinque voli settimanali a 7

• Berlino – da 11 voli settimanali a 14

• Bucarest – da 10 voli settimanali a 14

• Il Cairo – da 21 voli settimanali a 28

• Copenhagen – da 4 voli settimanali a 7, e 10 dalla stagione invernale 2023/24

Finnair opera anche 7 voli settimanali, per un totale di 17 voli settimanali a Copenhagen

• Denpasar – da 14 voli settimanali a 21

• Dublino – da 12 voli settimanali a 14

• Düsseldorf – da 7 voli settimanali a 11 per la stagione invernale 2023/24

• Edimburgo – da 10 voli settimanali a 14

• Hanoi – da 10 voli settimanali a 12

• Hong Kong – da 11 voli settimanali a 14

• Khartoum – da 7 voli settimanali a 14

• Larnaca – da 7 voli settimanali a 14

• Londra Gatwick – da 7voli settimanali a 10 (14 voli settimanali per l’alta stagione estiva)

• Londra Heathrow – da 42 voli settimanali a 45

• Madrid – da 16 voli settimanali a 18

• Manila – da 17 voli settimanali a 18

• Milano – da 16 voli settimanali a 21

• Mogadiscio – da 3 a 4voli settimanali

• Nagpur – da 4 voli settimanali a 7

• Oslo – da 7 voli settimanali a 12 per la stagione invernale 2023/24

• Phuket – da 14 voli settimanali a 21 per la stagione invernale 2023/24

• Saigon – da 10 voli settimanali a 12

• Sarajevo – da 3 voli settimanali a 4 per la stagione estiva 2023

• Sofia – da 3 voli settimanali a 4 voli settimanali in estate e a 5 voli settimanali nella stagione invernale 2023/24

• Stoccolma – da 3 voli settimanali a 5 per la stagione invernale 2023/24

Finnair opera anche 7 voli settimanali, per un totale di 12 voli settimanali a Stoccolma

• Taif – da 3 a 7 voli settimanali

• Vienna – da 10 voli settimanali a 14

• Varsavia – da 7 voli settimanali a 14 dalla stagione invernale 2023/24

• Yerevan – da 7 voli settimanali a 10

• Zagabria – da 4 a 7 voli settimanali

• Zurigo – da 10 voli settimanali a 14

