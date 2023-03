SAS nomina il nuovo Chief Operating Officer

Jason Mahoney entrerà a far parte di SAS come nuovo Chief Operating Officer. Ha una vasta esperienza nell’industria aeronautica globale.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a Jason Mahoney in SAS. Jason è un professionista riconosciuto ed esperto nel settore aereo. Sarà una preziosa aggiunta al team di top management di SAS”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Jason Mahoney ha ricoperto in precedenza la posizione di Chief Technical Officer presso British Airways ed era responsabile della guida di technical engineering e dei cambiamenti operativi su larga scala in tutto il mondo. Ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso British Airways, tra cui COO per diversi anni, ed è stato Director of Engineering and Maintenance presso TUI. Jason inizierà la sua nuova posizione il 1 maggio e sostituirà Simon Pauck Hansen, che ha lasciato SAS a gennaio”, afferma SAS.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte di SAS. È una compagnia aerea con una lunga eredità e un brand forte e vedo un grande potenziale riguardo la sua posizione di leader in Scandinavia e il processo di trasformazione globale che SAS sta attualmente intraprendendo. Non vedo l’ora di far parte di quel viaggio e di continuare a sviluppare le operazioni insieme al team. Sono anche entusiasta di riconnettermi con la Scandinavia date le mie esperienze precedenti, che mi sono piaciute molto”, afferma Jason Mahoney.

“Allo stesso tempo, Erik Westman è stato nominato EVP Network and Revenue Management presso SAS dopo cinque mesi nella posizione di acting ed è ora un membro permanente del SAS Group Management. Erik ha ricoperto diverse posizioni di leader durante i suoi dieci anni con SAS”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)