Nuovi velivoli, sostenibilità e innovazione catturano l’immaginazione a EBACE2023

Tecnologie rivoluzionarie, il debutto di velivoli completamente nuovi, soluzioni rivoluzionarie per un volo sostenibile ed entusiasmanti opportunità di mercato sono stati tutti al centro di una delle edizioni più importanti della European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) ad oggi.

“All’EBACE, abbiamo visto come la business aviation sta reinventando la tecnologia stessa del volo per intraprendere nuove missioni, servire nuovi clienti e connettere il mondo in modo sostenibile”, ha affermato Juergen Wiese, presidente della European Business Aviation Association (EBAA). “Per decenni, il nostro settore ha aperto la strada a scoperte per volare non solo più lontano ma in modo più efficiente, e all’EBACE abbiamo accelerato il nostro incredibile ritmo di innovazione”.

Con diversi annunci da parte dei produttori di aeromobili, lo show ha visto la presentazione del nuovo Cessna Citation Ascend di Textron Aviation (leggi anche qui) e il debutto all’EBACE dell’ACJ TwoTwenty di Airbus Corporate Jets, del Challenger 3500 di Bombardier (leggi anche qui) e del G800 di Gulfstream (leggi anche qui).

“Abbiamo assistito all’annuncio e al debutto di nuovi velivoli straordinari, progettati per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione”, ha dichiarato Ed Bolen, presidente e CEO della National Business Aviation Association (NBAA). “Abbiamo dato uno sguardo di prima mano ai fuel, ai sistemi di propulsione e alle tecnologie che porteranno al volo net-zero. Siamo stati ispirati dai pionieri del nostro settore che stanno sostenendo il lavoro di squadra e l’inclusione. EBACE ci ha mostrato tutto ciò che è possibile oggi e come la nostra visione condivisa plasmerà domani”.

“Lo show si è aperto con un keynote di successo con il duo di Formula 1 Toto e Susie Wolff. Le star globali delle corse, degli affari e della filantropia hanno entusiasmato una folla con storie di leadership e apprendimento continuo. I due hanno esaltato gli obiettivi condivisi delle corse e della business aviation, indicando parallelismi per sicurezza, sostenibilità, eccellenza tecnica, diversità e alte prestazioni.

EBACE2023 è stata caratterizzata da una grande esposizione di aerei e sessioni affollate nell’area espositiva, anche nel nuovo teatro della sostenibilità. Tenutosi dal 23 al 25 maggio presso il Palexpo convention center e l’adiacente Geneva Airport (GVA), l’evento annuale – il più grande del suo genere in Europa – è stato co-ospitato da NBAA ed EBAA.

Per tutta la settimana, EBACE2023 ha rispecchiato uno spirito di ottimismo e opportunità:

– In un panel unico nel suo genere durante il media day dello show, i CEO dei principali produttori di aeromobili hanno condiviso i loro investimenti in tecnologie a basse emissioni e l’obiettivo comune di decarbonizzare la business aviation.

– In una sessione di alto livello, Patrick Ky, direttore esecutivo dell’EASA e Michael Huerta, l’ex amministratore della Federal Aviation Administration (FAA) che fa parte dei consigli di amministrazione di Joby e Delta Air Lines, hanno parlato con sviluppatori di Advanced Air Mobility (AAM). Con i leader che promettono la certificazione e i primi voli commerciali entro il 2024 e diversi aeromobili AAM esposti nello show floor, EBACE ha affermato che la nuova modalità di trasporto aereo diventerà presto una realtà.

– EBACE2023 ha promosso la produzione e l’uso di SAF, con una fornitura esaurita di SAF presso GVA per la settimana dello show, disponibilità del carburante in aeroporti statunitensi selezionati con voli diretti a EBACE e un EBACE book-and-claim option in un aeroporto degli Stati Uniti dove il carburante non è presente.

– Le emissioni di carbonio di tutti i viaggi dei partecipanti da e verso lo show, e dei 22 hotel e dei bus navetta utilizzati per EBACE sono state compensate da crediti di carbonio forniti attraverso una partnership con 4AIR. Un numero record di espositori ha firmato l’EBACE Exhibitor Sustainability Pledge, rendendo la convention di quest’anno forse la più sostenibile di sempre.

– La sessione principale di martedì ha incluso anche il CEO di SolarStratos Raphaël Domjan, il pilota visionario il cui velivolo a energia solare, in grado di volare nella stratosfera, potrebbe rimodellare la definizione stessa di aviazione.

– Una serie di giornalisti ha riunito leader dei governi, dell’industria e della filantropia per trasformare le sfide più urgenti dell’aviazione nelle sue opportunità più promettenti. In una sessione sulla propulsione sostenibile, gli ingegneri hanno riferito di aver testato velivoli ibridi-elettrici e alimentati al 100% da SAF, quasi pronti per la commercializzazione.

– Il three-day Sustainability Summit di EBACE ha riunito esperti per descrivere in dettaglio i molti modi in cui gli imprenditori e le aziende stanno rendendo il settore sempre più sostenibile a terra e in volo.

– Il Career Day EBACE2023 di quest’anno, con la partecipazione di dozzine di studenti, è iniziato con Mack Rutherford, la persona più giovane a volare in solitaria intorno al mondo. Dopo che Rutherford ha discusso i suoi consigli per raggiungere altitudini sempre più elevate nella vita, agli studenti sono state offerte opportunità di apprendimento peer-to-peer e un tour dell’EBACE exhibit floor and aircraft display”, afferma EBACE2023.

“L’EBACE di quest’anno è stato dedicato alla memoria e all’eredità di Athar Husain Khan, il segretario generale dell’EBAA, la cui passione per la business aviation hanno sostenuto l’intero show.

EBACE tornerà al Palexpo e Ginevra Airport il prossimo anno, dal 28 al 30 maggio 2024″, conclude EBACE2023.

(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)