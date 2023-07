Qatar Airways atterra a Tolosa

Qatar Airways ha iniziato il suo nuovo servizio diretto da Doha, Qatar a Tolosa, Francia, questo luglio, segnando gli ultimi sforzi di Qatar Airways per espandere la sua rete in Francia. L’atteso volo inaugurale diventa la quarta destinazione in Francia dopo le recenti aggiunte della compagnia aerea di Nizza e Lione.

“I passeggeri sono stati accolti con prelibatezze francesi e musica al gate di partenza dell’Hamad International Airport (DOH). A bordo del volo inaugurale, QR047 ha trasportato stimati passeggeri tra cui il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, nonchè l’Ambassador of France to the State of Qatar, His Excellency Mr. Jean-Baptiste Faivre. Il volo è stato ricevuto dall’Ambassador of the State of Qatar to France, His Excellency Sheikh Ali bin Jassem Al Thani, e dal Chairman of the Board of Toulouse-Blagnac Airport, Mr. Philippe Crébassa.

Il nuovo servizio diretto per Tolosa è operato da un Airbus A330-200, con 24 posti in Business Class e 236 posti in Economy Class. Sinonimo di eccellenza, il volo inaugurale includeva un menu gastronomico francese per tutti i suoi passeggeri, oltre a una confezione dei lussuosi macaron Pierre Hermé e vari altri omaggi sia al gate di partenza che a quello di arrivo per celebrare la nuova rotta.

Una conferenza stampa è stata tenuta dal Qatar Airways Group Chief Executive, H.E. Mr. Akbar Al Baker, e dal Chairman of the Board of Toulouse-Blagnac Airport, Mr. Philippe Crébassa, per annunciare l’espansione del vettore nazionale dello Stato del Qatar nel mercato francese, nonché future opportunità di collaborazione tra le due città”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’espansione della presenza di Qatar Airways in Francia servirà a rafforzare i legami turistici e commerciali tra i nostri due paesi e, naturalmente, a porre le basi per opportunità future. Le nostre nuove rotte come Tolosa, Nizza e Lione consolidano la posizione di Qatar Airways come uno dei principali vettori in Francia in termini di destinazioni”.

Il Chairman of the Board of Toulouse-Blagnac Airport, Mr. Philippe Crébassa, ha dichiarato: “L’apertura di questa rotta per Doha oggi è un momento di orgoglio per Toulouse-Blagnac Airport. Siamo lieti che Qatar Airways, una delle migliori compagnie aeree del mondo, ha scelto Tolosa per accelerare il suo sviluppo. I viaggiatori del sud-ovest della Francia hanno ora una rotta diretta verso il Medio Oriente. L’hub di Doha faciliterà i collegamenti con l’Asia, l’Africa e l’Oceania per i nostri clienti francesi e internazionali. Questa apertura crea anche nuove opportunità per l’international air freight transport da Tolosa. Desidero ringraziare tutte le istituzioni di promozione turistica e di sviluppo economico di Tolosa e dell’Occitania che hanno collaborato con noi a questo progetto”.

“La vibrante città di Tolosa è un’altra destinazione imperdibile in Francia. Questa città custodisce oltre 2000 anni di storia portando molte tradizioni musicali e artistiche, creando una città vivace ed energica da visitare. I viaggiatori possono esplorare la natura, l’arte, la storia, lo sport e, soprattutto, la sua architettura distinta”, conclude Qatar Airways.

Orario dei voli per Tolosa:

Ogni martedì, giovedì e domenica (orari locali).

· Da Doha (DOH) a Tolosa (TLS) – Volo QR047: partenza 08:25; arrivo 14:40.

· Tolosa (TLS) a Doha (DOH) – Volo QR048: partenza 16:10; arrivo 23:55.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)