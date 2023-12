Japan Airlines prende in consegna il suo primo Airbus A350-1000

Japan Airlines (JAL) ha preso in consegna il suo primo A350-1000 dall’Airbus delivery centre di Tolosa, Francia. “L’A350-1000 è destinato a diventare il nuovo aereo internazionale della compagnia aerea, volando inizialmente sulla prestigiosa rotta Tokyo Haneda – New York JFK.

L’A350 di JAL è configurato in quattro classi. La First Class dispone di sei Suites, ciascuna con la possibilità di scegliere tra tre modalità: sofa, seat, single bed or double bed. La Business Class offre anch’essa Suites, con 54 posti e porte privacy. La Premium Economy Class (24 posti) e la Economy Class (155 posti) offrono entrambe più spazio personale e comfort nelle rispettive categorie.

La cabina dell’A350-1000 di JAL è stata progettata per far immergere i passeggeri nell’eleganza dell’estetica e della tranquillità giapponese. Nel frattempo, un ambiente sereno mette in risalto la bellezza del Giappone. Gli interni eleganti della cabina sono realizzati su misura per offrire ai passeggeri un’esperienza di alta qualità e comfort, che riecheggia il rinomato servizio JAL“, afferma Airbus.

“JAL ha ordinato 31 aeromobili A350, di cui 18 A350-900 e 13 A350-1000. Il vettore opera con l’A350-900 sulle rotte domestiche giapponesi ad alta densità dal 2019.

L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e il leader nel lungo raggio nella categoria da 300-410 posti. Il design pulito dell’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia, che offrono standard ineguagliabili di efficienza e comfort.

L’esclusiva Airspace cabin dell’A350 è la più silenziosa tra i twin-aisle in cielo. Offre ai passeggeri e agli equipaggi i più moderni prodotti di bordo per un’esperienza di volo più confortevole. I motori di nuova generazione dell’aereo e l’uso di materiali leggeri lo rendono il large widebody aircraft con il maggior risparmio di carburante. L’A350 è l’aereo più silenzioso della sua categoria, con una riduzione dell’impronta acustica del 50% rispetto all’aereo della generazione precedente, rendendolo un buon vicino aeroportuale ovunque voli”, prosegue Airbus.

“Alla fine di novembre 2023, la A350 Family ha ottenuto 1.070 ordini fermi da 57 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aerei widebody di maggior successo di sempre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)