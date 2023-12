News Brevi – 23.12.2023

MUSAM: NUOVA GUIDA AL MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Martedì 19 dicembre, presso la suggestiva cornice del rinnovato MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare) di Vigna di Valle, ha avuto luogo l’avvicendamento alla direzione del MUSAM tra il Tenente Colonnello Arturo Alfredo Caccetta (uscente) e il Tenente Colonnello Paolo De Vita (subentrante). La sobria cerimonia è stata presieduta dal Comandante del CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo AM) di Vigna di Valle, Colonnello Luigi Barbagallo, alla presenza di una rappresentanza del personale della base. Nel suo discorso di commiato, il Ten. Col. Caccetta ha tracciato un resoconto del suo operato: “Sono passati venti mesi da quando ho assunto l’incarico di Direttore. Ci aspettavano tanto lavoro e tante sfide, soprattutto aprire il Museo entro i termini stabiliti dalla Forza Armata. E’ stata una vera impresa: un lavoro che ha coinvolto tutta l’Aeronautica Militare e in particolare tutto il personale della base di Vigna di Valle, che ringrazio di cuore per l’abnegazione mostrata. In particolare mi rivolgo al personale del Museo al qual è stato richiesto tanto e hanno dato tantissimo, oltre ogni aspettativa. Siete riusciti ad assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, anche dove molti erano scettici, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. E’ stato un grande privilegio essere il vostro direttore, sempre consapevole dell’importanza del lavoro di squadra”. Queste invece le prime parole da neo direttore del MUSAM del Ten. Col. Paolo De Vita: “Quando ho avuto la notizia di essere stato scelto per questo prestigioso incarico mi ha attraversato un sentimento di orgoglio ed euforia. Il volo, l’aviazione e la storia dell’Aeronautica Militare sono sempre state le mie più grandi passioni. Come spesso succede in questi casi, dopo la fase inziale di euforia, ho iniziato a prendere coscienza di quello che stava accadendo ed a sentire anche il peso della grossa responsabilità che sono stato chiamato ad assumere. Mi sono reso conto vivendo con voi queste giornate, dell’immane lavoro che c’è dietro tutto questo e che solo dei professionisti motivati e preparati come voi potevano portare a termine. Nuove sfide ora attendono il Museo, con il vostro aiuto, sono sicuro che riuscirò a rispondere con la stessa competenza, professionalità e passione che ci accomuna e con il contributo fattivo della Forza Armata, riusciremo ad affrontare ogni problematica che si presenterà. Spero vivamente di poter dare un valore aggiunto a tutto quello che di positivo è già stato fatto in questi anni, che ha portato un nuovo Museo nell’anno del Centenario della Forza Armata. Vorrei concludere ringraziando il Comandante, Colonnello Luigi Barbagallo e il Generale Taricco per il supporto che vorranno fornirmi”. Il MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare), ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato ed è oggi visitabile secondo le modalità indicate sul sito ufficiale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

REGGIO CALABRIA, NUOVE ROTTE PER VALORIZZARE L’AEROPORTO – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Fasi finali dei test sulle nuove rotte per rendere massimamente operativo lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria. Enav, chiamato a verificare la fattibilità, ha condotto studi con radiomisure e con appositi voli, anche col supporto di ispettori di volo Enac. Le nuove rotte sono poi state testate in un simulatore di volo che servirà per l’addestramento dei piloti, di cui si farà carico lo stesso Enac. Le nuove procedure potrebbero essere rilasciate già a metà gennaio e offriranno la possibilità di utilizzare l’aeroporto anche in condizioni meteo difficili. Grande soddisfazione ha espresso il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che qualche mese fa in riunione con i vertici dei due enti aveva chiesto massima attenzione allo scalo calabrese anche in vista dello sviluppo dell’area con la costruzione del ponte sullo Stretto” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

ENAC: CON L’ADESIONE DI RYANAIR CRESCE IL PROGETTO ONE CLICK AWAY – Enac informa: “Il progetto One Click Away ideato da Enac in collaborazione con IATA che è stato avviato con ITA Airways, Air Dolomiti e Neos, continua a crescere: la compagnia irlandese Ryanair ha annunciato l’adesione per rendere i viaggi aerei agevoli e completamente accessibili per tutti i passeggeri (leggi anche qui). Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La partecipazione di Ryanair rappresenta un altro tassello verso l’inclusività, per permettere a tutti di volare, nessuno escluso, nel rispetto dei diritti e della qualità dell’esperienza del volo. Il progetto, lanciato il 3 dicembre 2022, in occasione della giornata per i diritti delle persone con disabilità, fa parte di un percorso avviato nell’ambito del tavolo tecnico permanente costituito in Enac con il coinvolgimento di tutti gli operatori e delle associazioni di persone che necessitano di assistenza dedicata”. One Click Away nasce dall’esigenza di semplificare i sistemi di prenotazione dell’assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità: con un solo click dalla home page dei siti web dei vettori che hanno aderito all’iniziativa, è possibile accedere a informazioni e contenuti uniformi e chiari.

DASSAULT AVIATION PARTNER DEL 6th DUODAY – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è stata partner del 6th national DuoDay event, tenutosi giovedì 23 novembre 2023, nell’ambito della European Week for the Employment of People with Disabilities. Guidato dal French Ministry for the Disabled, e basandosi sul successo degli anni precedenti, DuoDay è un’opportunità di un giorno per professionisti e persone con disabilità di incontrarsi e condividere esperienze. Quest’anno si sono formati 26 duos in 7 dei nostri siti: Biarritz, Martignas-sur-Jalles, Mérignac e Poitiers nella Nouvelle-Aquitaine region, Istres nella PACA region, Argenteuil e Saint-Cloud nella Île-de-France region. Produzione, controllo, logistica, management, progettazione, testing, servizio clienti, programmi, HR, medico-sociale, contabilità, finanza, comunicazione, qualità e IS sono state le diverse professioni presentate: un’ampia gamma di professioni per scoprire tanti talenti e consigliarli nei loro progetti professionali”.

AMERICAN AIRLINES: SNOWBALL EXPRESS ILLUMINA LE FESTIVITA’ NATALIZIE – American Airlines informa: “Questo mese American Airlines ha collaborato con la Gary Sinise Foundation per l’evento annuale Snowball Express che onora coloro che hanno perso una persona cara mentre prestava servizio nell’esercito della nostra nazione. Quest’anno, per la prima volta, l’evento si è svolto nel corso di due settimane, ampliando il numero dei partecipanti. American ha donato charter aircraft e biglietti su voli già programmati per portare quasi 3.000 partecipanti da tutto il mondo a Orlando, Florida, dove hanno vissuto un’esperienza completamente spesata al Walt Disney World Resort. Più di mille membri del team di American Airlines donano il loro tempo per rendere Snowball Express un’esperienza significativa. Ogni anno, dal 2006, i membri del team si sono offerti volontari per servire le famiglie in volo o per coordinare le cerimonie al gate degli aeroporti di tutto il sistema”.

L’F-35 HA RAFFORZATO LA DETERRENZA ALLEATA NEL 2023 – Nel corso del 2023 l’F-35 ha dimostrato il suo valore agli Stati Uniti e agli alleati e la flotta globale è cresciuta fino a raggiungere oltre 980 velivoli. Con oltre 2.250 piloti di F-35 e 15.125 manutentori addestrati, la flotta ha volato per oltre 768.000 ore di volo cumulative. “Tale addestramento ed esperienza hanno consentito agli F-35 di condurre più di 30 schieramenti e distaccamenti, molti dei quali prevedevano F-35 statunitensi e internazionali che operavano insieme. La crescente presenza dell’F-35 in tutta Europa è un potente esempio di deterrenza basata sull’alleanza che sta gettando le basi per la next generation air power capability della NATO. A gennaio gli U.S. Air Force F-35A sono stati schierati in Groenlandia per l’operazione Noble Defender e si sono addestrati con il personale della Dutch air force nel Regno Unito. A marzo gli F-35 norvegesi hanno intercettato Russian aircraft operanti vicino alla Norvegia e si sono uniti all’esercitazione Joint Viking 2023. Gli F-35A olandesi si sono addestrati con Polonia e Francia lungo il fronte orientale della NATO e gli F-35 italiani si sono addestrati con B-52 americani sul Mediterraneo. A giugno gli F-35 norvegesi hanno intercettato Russian military aircraft sul Mare di Barents e gli F-35 statunitensi, britannici e olandesi si sono uniti alla più grande esercitazione aerea mai realizzata dalla NATO. Gli F-35 italiani si sono uniti al Neptune Strike 23-2 della NATO il mese successivo. A settembre gli F-35 italiani hanno intercettato un paio di Russian fighter jets sul Mar Baltico. Gli F-35 americani, britannici e norvegesi, nel frattempo, si sono uniti all’esercitazione Cobra Warrior 23-2. Nello stesso mese, i primi quattro F-35A della Danimarca sono atterrati sul suolo nazionale, gli F-35A norvegesi sono atterrati su un’autostrada in Finlandia e il governo ceco ha approvato i piani per l’acquisto di 24 F-35. Nel mese di ottobre gli F-35 britannici e norvegesi hanno intercettato congiuntamente un Russian maritime patrol aircraft e gli F-35 statunitensi e britannici si sono uniti all’Atlantic Trident 2023. I fight trials a bordo dell’U.K. aircraft carrier HMS Prince of Wales hanno ampliato la portata delle capacità dell’F-35B e della allied naval aviation. A novembre gli F-35 italiani sono tornati in Polonia per il rafforzamento della NATO enhanced air policing”, afferma Lockheed Martin. “Gli aerei F-35 che abbiamo schierato qui costituiscono il sistema d’arma più avanzato a disposizione dell’Aeronautica Militare italiana”, ha affermato il colonnello Antonio Vergallo, comandante del distaccamento F-35 italiano presso la base aerea di Malbork, Polonia. “La crescita dell’F-35 in Europa rafforza le partnership internazionali, l’interoperabilità e la capacità di combattimento, e sottolinea l’importanza che l’aereo fornisce come deterrente contro potenziali avversari”, ha affermato il Lt. Gen. Michael Schmidt, program executive officer for the F-35 Joint Program Office. Entro il 2030, più di 600 F-35 saranno di stanza nel continente europeo nelle basi dei membri della NATO. Ad agosto gli F-35 italiani si sono addestrati con il Giappone. Guardando al futuro, i Block 4 upgrades forniranno le capacità evolutive più significative per l’F-35 fino ad oggi (leggi anche qui), tra cui una maggiore capacità di trasporto missilistico, advanced non-kinetic electronic warfare capabilities e un migliore riconoscimento dei bersagli.