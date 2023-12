Airbus: il 2023 è stato un anno da record per la A320 Family

Airbus informa: “La A320 Family ha molto da festeggiare nel 2023. Alla fine di novembre 2023 la A320 Family di grande successo di Airbus aveva già registrato 1.395 ordini, incluso il singolo ordine più grande di 500 aeromobili, dalla compagnia aerea indiana Indigo. Il 2023 segue una tendenza: nel 2022, l’A320 Family ha registrato 857 ordini.

Il mercato dei single-aisle aircraft si è ripreso con forza dai giorni bui della pandemia. Le compagnie aeree di tutto il mondo apprezzano particolarmente la moderna, efficiente e versatile A320 Family.

Negli ultimi anni il modello più grande della Famiglia, l’A321neo, ha riscosso successo sia in termini di volumi che di velocità di vendita. La variante rappresenta circa i due terzi dei 6.739 aeromobili della A320 Family nell’attuale portafoglio ordini di Airbus.

Per tenere il passo con una domanda così forte, Airbus sta ampliando la propria presenza industriale globale con l’obiettivo di portare la produzione della A320 Family a 75 aeromobili al mese nel 2026. Allo stesso tempo, le single-aisle final assembly lines (FAL) della società si stanno evolvendo, per produrre un mix di modelli di aeromobili con nuovi standard di cabina e comfort”.

“Airbus sta raddoppiando il numero di FAL in grado di produrre l’A321neo, rispetto al 2019. Entro il 2026 dieci A320 Family FAL in tutto il mondo saranno in grado di produrre l’A321neo.

Nel 2023 Airbus ha iniziato la costruzione di una seconda FAL a Mobile (USA) e a Tianjin (Cina). Tolosa (Francia) ha festeggiato l’inaugurazione di una FAL dedicata all’A321neo, alla quale ne seguirà una seconda. Ad Amburgo (Germania), dove quattro FAL producono tutti i membri della A320 Family, Airbus ha inaugurato un hangar dedicato per equipaggiare l’A321 eXtra Long Range (XLR). Con tutte le sedi ora in grado di assemblare l’A321neo, la global single-aisle footprint di Airbus è davvero più flessibile, resiliente e più vicina ai propri clienti.

Questo incredibile incremento espande l’impronta industriale di Airbus ed è reso possibile dalle migliaia di persone che lavorano nei siti di produzione in tutto il mondo. L’azienda è orgogliosa di questa famiglia multiculturale in crescita che costituisce il Team Airbus e dell’impatto locale positivo che la sua presenza ha.

Con più di 20 siti Airbus che contribuiscono alla produzione della A320 Family, Airbus continua a crescere e ha inserito molti nuovi arrivati, che si sono uniti a questo entusiasmante viaggio. L’ambizioso piano per il 2023 è quello di assumere circa 13.000 dipendenti a livello globale e sta procedendo bene, confermando l’attrattiva di Airbus. Oltre alle tradizionali competenze industriali – da manufacturing engineering, structures and systems ad avionics – Airbus attrae anche dipendenti verso critical jobs come quality, logistic and supply chain specialists, customer line managers, digital manufacturing and cybersecurity specialists”, prosegue Airbus.

“Questa crescita è un forte segnale di fiducia in Airbus e nel settore dell’aviazione nel suo insieme. La A320 Family contribuisce a compiere ulteriori progressi verso un’aviazione a basse emissioni di carbonio, offrendo una riduzione del consumo di carburante del 20% rispetto agli aeromobili della generazione precedente”, conclude Airbus.

