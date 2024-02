Qatar Airways e Qatar Tourism promuovono il Qatar come destinazione turistica

Qatar Airways e Qatar Tourism hanno ospitato media commerciali e agenti di viaggio in un all-inclusive familiarisation trip a Doha per promuovere il Qatar come destinazione turistica per eccellenza. Attraverso la Destination Management Company di Qatar Airways, Discover Qatar (DQ), i viaggiatori possono scegliere di optare per pacchetti con scalo a Doha, rendendola una destinazione aggiuntiva per migliorare il loro viaggio. Una conferenza stampa è stata guidata dal presidente di Qatar Tourism, His Excellency Mr. Saad bin Ali Al Kharji, e dal Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, nella metropolitan Msheireb Downtown Doha.

“L’obiettivo di Qatar Airways è quello di rendere Doha una must-see stopover destination con esperienze di viaggio uniche. I DQ stopover packages offrono cinque interessanti opzioni per i viaggiatori che intraprendono il loro viaggio sul network di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways:

Standard: scelta tra hotel 4 stelle.

Premium: scelta tra hotel a 5 stelle.

Premium con accesso alla spiaggia: scelta di hotel a 5 stelle con accesso a Doha Sands Beach, West Bay.

Luxury: scelta di hotel 5 stelle lusso con colazione inclusa.

All-Inclusive Beach: scelta di hotel a 5 stelle con colazione inclusa e accesso all-inclusive a Doha Sands Beach, West Bay.

Tutti gli stopover packages includono 24 strutture per il check-in, in modo che gli ospiti possano sfruttare al massimo il loro tempo in Qatar e possono essere personalizzati con opzioni aggiuntive tra cui assistenza aeroportuale, trasferimenti e una serie di tour ed esperienze per migliorare il loro soggiorno, come City and Desert Tours“, afferma Qatar Airways.

“Durante la conferenza stampa, Qatar Airways ha presentato l’espansione del network, l’orario estivo e i luoghi interessanti da visitare per soggiorni a breve e lungo termine. La ripresa della compagnia aerea su Venezia e la sua nuova rotta per Amburgo mira a raccogliere un afflusso di viaggiatori internazionali in transito attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport. Ciò offre la possibilità ai passeggeri in transito di aggiungere Doha come destinazione di scalo attraverso i DQ stopover packages“, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “La nostra espansione del network nel 2024 offre un programma estivo molto entusiasmante, che include la nostra ripresa su Venezia e la nostra nuova rotta per Amburgo, insieme all’aumento delle frequenze su varie rotte internazionali. Ci impegniamo a creare esperienze di viaggio indimenticabili che trasformeranno il tempo di transito e l’esperienza aeroportuale stessa. Guardando al futuro, sono fiducioso che il Qatar sia destinato a diventare la principale stopover destination a livello globale”.

Commentando la conferenza stampa, H.E. Mr. Saad Bin Ali Al Kharji, Chairman of Qatar Tourism, ha dichiarato: “L’offerta ‘Stopover in Qatar’ è l’incarnazione della continuità della cooperazione tra Qatar Tourism e Qatar Airways, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di espandere la loro destination experience ed esplorare questo straordinario paese. Riconoscendo la ricchezza e la diversità del turismo del Qatar, crediamo che lo ‘Stopover in Qatar’ package sarà di grande valore per i turisti con un tempo limitato”.

“Qatar Airways e Qatar Tourism hanno ospitato i media anche nel resort di lusso di proprietà della compagnia aerea, “Our Habitas Ras Abrouq”. Situato ai margini della UNESCO protected Al-Reem Biosphere Reserve, Our Habitas Ras Abrouq porta in Qatar l’esperienza pluripremiata dell’Our Habitas global hospitality group. La partnership tra Our Habitas e Qatar Airways consente ai viaggiatori di lusso in cerca di nuove esperienze di scoprire le meraviglie naturali del Paese. Qatar Tourism collaborerà inoltre strettamente con Our Habitas per offrire esperienze di viaggio trasformative attraverso mostre d’arte, esperienze culinarie temporanee uniche, offerte di benessere innovative, concerti e altro ancora”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)