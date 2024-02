News Brevi – 10.02.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 900 DA LAMEZIA TERME A ROMA – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un paziente di soli sei anni, dall’aeroporto calabrese di Lamezia Terme all’aeroporto di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo da trasporto militare Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo sanitario ha permesso di trasferire rapidamente il piccolo paziente dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverato, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. È stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per il trasporto sanitario d’urgenza. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare). AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO HH-139B DA PONZA A LATINA – Si è concluso nel cuore della notte di oggi il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM). L’intervento, reso difficoltoso a causa del forte vento e dalla scarsa visibilità, è stato effettuato sulla tratta Ponza – Latina, e ha consentito il trasporto sanitario urgente di una donna di 74 anni in gravi condizioni di salute. La richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. L’equipaggio dell’elicottero militare in prontezza d’allarme è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto dapprima a Latina, dove è stata prelevata una equipe medica specializzata dell’ospedale Santa Maria Goretti, necessaria per assistere la paziente durante il volo. Successivamente l’elicottero ha raggiunto l’isola di Ponza e, con non poche difficoltà dovute alle forti raffiche di vento ed alla scarsa visibilità, è atterrato sulla piazzola Santa Lucia dell’isola. Una volta a terra la donna è stata caricata a bordo, messa in sicurezza e trasportata con urgenza verso l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare. Una volta atterrati, la paziente è stata trasferita a bordo di una ambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le necessarie cure mediche, mentre l’elicottero ha fatto rientro su Pratica di Mare per riprendere la prontezza d’allarme. L’intera missione di soccorso aereo è stata condotta grazie all’uso di speciali visori notturni, Night Vision Goggles, che permettono agli equipaggi di volo di operare anche con scarse condizioni di luce. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno che di notte. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ARRIVATI IN ITALIA ALTRI 11 BAMBINI PALESTINESI CON UN C-130J DELLA 46° BRIGATA AEREA DI PISA – E’ atterrato nel tardo pomeriggio di venerdì 9 febbraio sull’aeroporto di Ciampino (RM) il secondo C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare che ha trasferito in Italia altri 11 bambini palestinesi che saranno curati in alcuni ospedali pediatrici. “Benvenuti in Italia. Al termine dell’operazione saranno circa 100 i bambini con le loro famiglie che saranno curati nei nostri migliori ospedali pediatrici. Sono vittime innocenti di questa guerra. Vogliamo fare di tutto per alleviare le loro sofferenze. Siamo stati i primi a portare aiuti alla popolazione civile di Gaza. Abbiamo inviato una nave ospedale, siamo pronti a installare un ospedale da campo e continuiamo con il ponte aereo per portare minori palestinesi in Italia e curarli nei nostri ospedali. Siamo amici di Israele e lavoriamo per l’unica scelta di pace possibile che prevede due popoli e due Stati”. Questo il commento del Ministro della Difesa Guido Crosetto all’arrivo in Italia del C-130J dell’Aeronautica Militare proveniente dall’Egitto con a bordo i piccoli pazienti destinati alle strutture sanitarie nazionali. “Voglio ringraziare ancora una volta – ma non mi stancherei mai di farlo – tutto il personale della Difesa, il MAECI e in particolar modo tutti i medici e il personale sanitario per il loro instancabile operato. Il Sistema Paese ha dimostrato la sua efficienza rendendo l’Italia protagonista nella storia”, ha aggiunto il Ministro Crosetto commentando il trasporto avvenuto in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha costituito un posto avanzato di coordinamento in Egitto. I pazienti saranno ricoverati negli ospedali individuati dal Ministero della Salute: Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova, Bambino Gesù di Roma, Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza. Quello di venerdì è stato il secondo volo effettuato con i velivoli militari da trasporto tattico C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il primo volo dall’Egitto all’Italia è stato effettuato lo scorso 29 gennaio. La 46ª Brigata Aerea è alle dipendenze del Comando delle Forze di Mobilità e Supporto (CFMS) di Roma. Essa svolge, con i suoi velivoli da trasporto C-130J e C-27J, un’ampia gamma di missioni nell’ambito del trasporto aereo, sia di carattere esclusivamente militare – con la partecipazione in tutti i Teatri Operativi che vedono la presenza delle Forze Armate italiane – sia in ambito civile, in concorso con altre agenzie dello Stato. In tale contesto assicura interventi in casi di calamità naturali, soccorsi umanitari ed evacuazioni di popolazioni in difficoltà come in questa particolare missione umanitaria (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA AIR LINES: RITORNA L’EVENTO “HOPS IN THE HANGAR” – Delta informa: “Hops in the Hangar è tornato per celebrare le migliori birre artigianali della Georgia e di tutto il paese, il tutto a sostegno del Delta Flight Museum. Questo evento di raccolta fondi si terrà sabato 24 febbraio, dalle 19:00 alle 22:00. al museo che si trova presso la sede centrale di Delta ad Atlanta. I biglietti possono essere acquistati sulla pagina dell’evento del Delta Flight Museum. Questo evento è aperto al pubblico dai 21 anni in su. Verrà organizzata una lotteria a beneficio del Delta Flight Museum. Il ricavato dell’evento andrà a beneficio del museo, promuovendo la sua missione di celebrare il patrimonio di Delta, la storia dell’aviazione e il futuro del volo. Il Delta Flight Museum è un’organizzazione senza scopo di lucro e la sua missione è celebrare il patrimonio di Delta e delle sue oltre 40 family airlines, la storia dell’aviazione e il futuro del volo”.

DELTA ANNUNCIA IL DIVIDENDO PER IL TRIMESTRE – Delta Air Lines informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di 0,10 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile agli azionisti registrati a partire dalla chiusura delle attività il 26 febbraio 2024 e sarà pagato il 18 marzo 2024”.

ROLLS-ROYCE: NATIONAL APPRENTICE WEEK 2024 – Nell’ambito della UK National Apprenticeship Week, Rolls-Royce presenta alcuni dei suoi current apprentices. “Rolls-Royce ha una lunga storia di sostegno all’apprendistato. Da oltre cento anni, gli apprendisti rappresentano una parte vitale della nostra forza lavoro e della nostra strategia per i talenti, permettendoci di sviluppare le competenze di cui abbiamo bisogno e di investire nei talenti emergenti con un nuovo modo di pensare. Reclutiamo Level 3, 4, 6, and 7 apprentices, che apprendono conoscenze tecniche insieme allo sviluppo di competenze professionali, completando tirocini in Rolls-Royce. Abbiamo circa 850 apprendisti attualmente impegnati in un programma nel Regno Unito, in più di 25 diversi apprendistati in discipline ingegneristiche e aziendali”, afferma Rolls-Royce. Per info sui Rolls-Royce apprenticeships: https://careers.rolls-royce.com/united-kingdom/students-and-graduates/apprenticeships-and-school-leavers#our-programmes-tabs.