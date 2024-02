Aeroporto di Venezia: per Volotea anno ricco di conferme, prevista crescita del 17% nel 2024

Volotea chiude positivamente un altro anno presso la sua storica base operativa di Venezia, la prima aperta in Europa. “Con 25 rotte servite lo scorso anno – di cui 10 in esclusiva – il vettore si prepara a prendere il volo dal Marco Polo anche in questo 2024 e punta a consolidare la sua presenza sul territorio.

Nel corso dell’anno appena concluso, la compagnia ha operato presso lo scalo veneto più di 3.000 voli e trasportato quasi 460 mila passeggeri. Con un’offerta di oltre 500 mila posti in vendita, 25 rotte e un load factor del 91%, Volotea registra un’ottima performance a Venezia.

Si tratta di risultati di business positivi che si traducono anche in un’offerta di viaggio dagli standard elevati. Nel 2023 presso il Marco Polo, Volotea ha registrato in media un completion factor – la percentuale di voli operati con successo – del 98%. Un’offerta di livello riconosciuta anche da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei: quasi il 90% dei veneziani iscritti a Megavolotea – il programma che dà diritto a molteplici, esclusivi servizi e promozioni – consiglierebbe la compagnia a familiari e amici”, afferma Volotea.

“Venezia ricopre da sempre un ruolo importante nelle nostre attività. È proprio da qui che abbiamo iniziato la nostra avventura nel 2012 e da subito ci siamo sentiti legati alla città e al suo territorio, ricco di bellezze artistiche e culturali, che abbiamo contribuito a far scoprire a molti turisti stranieri e, in parte, anche a restaurare”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Chiudiamo un 2023 ricco di conferme e siamo pronti a consolidare anche in questo 2024 la nostra presenza presso il Marco Polo, dove abbiamo previsto una crescita del 17%, confidando che ci possa essere un ripensamento in merito all’applicazione della nuova addizionale comunale per lo sviluppo sia del territorio sia dello scalo”.

“Risultati Volotea per il 2023 a Venezia:

Voli operati: più di 3.000

Passeggeri trasportati: quasi 460 mila

Posti in vendita: più di 500 mila

Numero rotte operate: 25, 10 delle quali esclusive

Load Factor: 91%

Dipendenti: più di 70

Volotea chiude il suo 2023 in Italia, con un’offerta complessiva di quasi 4 milioni di posti in vendita e oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati. Con quasi 23.000 voli e 160 rotte, la compagnia ha registrato un tasso di occupazione voli del 92%, con una flotta di 11 aeromobili, arrivando a impiegare circa 400 dipendenti.

Nel 2024, Volotea aumenterà la sua capacità in Italia del 16%, con 4,5 milioni di posti offerti. L’apertura di nuove rotte e della sua ottava base italiana a Bari, operativa dalla prossima estate, conferma la volontà della compagnia di continuare a investire nell’economia locale, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro nel mercato italiano”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credsits: Volotea)