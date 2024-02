(CULTURE CORNER) – “CARRYING THE FIRE – Il mio viaggio verso la Luna”

Nelle scorse settimane Cartabianca Publishing ha presentato la sua nuova iniziativa editoriale: “CARRYING THE FIRE – Il mio viaggio verso la Luna”, di Michael Collins (leggi anche qui).

Noi di Md80.it abbiamo letto il volume e ne riportiamo ora la recensione.

Nel luglio 1969 Michael Collins è stato il pilota del modulo di comando dell’Apollo 11, consentendo ai compagni di viaggio Neil Armstrong e Buzz Aldrin di toccare per la prima volta la superficie di un altro corpo celeste.

In questo appassionante libro Collins racconta il percorso che lo ha portato a diventare astronauta, dalle prime esperienze di volo nell’Aeronautica e alle vicende come pilota collaudatore, al coinvolgimento nel progetto Gemini e alla sua prima passeggiata spaziale con la Gemini 10, fino ad arrivare alla storica missione con l’Apollo 11.

Collins descrive tutto ciò con uno stile semplice e preciso nello steso tempo. I necessari dettagli tecnici sono spiegati sempre con semplicità e chiarezza, comprensibili anche al lettore non esperto, ma soprattutto la narrazione è caratterizzata dalle riflessioni e dalle impressioni dell’autore, dotato di talento anche come scrittore e di un animo definito “riflessivo e poetico” dai suoi colleghi astronauti.

Questo stile permette all’autore di raccontare gli episodi epici di cui è stato protagonista con una sensibilità e un’introspezione rare, che trasmettono in modo nitido al lettore tutte le emozioni che ha provato Collins, come ad esempio quando, mentre i suoi compagni Neil Armstrong e Buzz Aldrin erano sulla Luna, in solitudine si è trovato a contemplare l’intero genere umano, raccolto sulla Terra e sulla Luna.

“Dopo 5 anni di estenuanti trattative editoriali e di lavoro certosino, il nostro progetto più ambizioso – pubblicare in italiano uno dei più bei libri mai scritti da un astronauta – è finalmente una realtà. Da oggi è infatti disponibile l’edizione italiana di “Carrying the Fire”, l’autobiografia di Michael Collins, indimenticato pilota di Gemini 10 ma soprattutto della storica missione Apollo 11 che ha permesso all’umanità di giungere per la prima volta sulla Luna.

Al nostro fianco per tutto il tempo abbiamo avuto l’amico Paolo Attivissimo, grande professionista oltre che partner di questo ambizioso progetto editoriale, che personalmente consideriamo lo standard della letteratura aerospaziale italiana”, afferma Cartabianca Publishing.

Una lettura adatta a tutti, sia all’appassionato e al lettore tecnico, sia a chi con curiosità si affaccia al meraviglioso mondo dell’esplorazione spaziale. Verrete colpiti dalla capacità di Collins di renderci partecipi, quasi presenti in prima persona, agli eventi che racconta, dalla sua capacità di spiegare con chiarezza e semplicità concetti anche molto complessi, dal modo in cui è riuscito a rendere quasi poetico un ambito decisamente molto tecnico e scientifico.

Un libro consigliatisimo, scritto con un linguaggio molto scorrevole, che si legge con molta soddisfazione. Secondo noi il modo più bello per concludere questa recensione è utilizzando una frase proprio di Collins, tratta dal libro, che racchiude tutto il carattere e la sensibilità dell’autore:

Il mio equipaggio preferito sarebbe composto da un filosofo, un sacerdote e un poeta. Michael Collins

Scheda bibliografica:

Titolo: CARRYING THE FIRE – Il mio viaggio verso la Luna

Autore: Michael Collins

Editore: Prima edizione Cartabianca 30 novembre 2023

Genere: Biografie e autobiografie / Scienza e tecnologia / Tecnologia e ingegneria / Aeronautica e astronautica

Prezzi: € 11,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 25,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/carrying-the-fire/

ISBN cartaceo: 9788888805535

ISBN digitale: 9788888805528

(Redazione Md80.it)