News Brevi – 30.03.2024

AEROPORTO DI BOLOGNA: PUBBLICATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. rende noto che a partire dalla data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 – comprendente il Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, la Relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154 del D.Lgs. 58/1998 unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione – nonché la Relazione sulla corporate governance e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.bologna-airport.it alla sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, www.1info.it e con le ulteriori modalità richieste dalla normativa vigente”.

LOCKHEED MARTIN: ULTERIORI TEST DI SUCCESSO PER L’AEGIS COMBAT SYSTEM – La USS Preble (DDG 88) ha completato con successo il Flight Test Aegis Weapon System-32 (FTM-32), utilizzando l’Aegis Combat System per intercettare con successo un Medium Range Ballistic Missile (MRBM) target utilizzando l’SM-6 Dual II Software Upgrade. Supportato da Missile Defense Agency, United States Navy e Lockheed Martin, l’FTM-32 ha testato uno scenario reale e i risultati di questi flight tests continuano a dimostrare la versatilità dell’Aegis Combat System. “Facciamo avanzare e integriamo rapidamente le nostre tecnologie per garantire che la U.S. Navy disponga delle capacità di cui ha bisogno per affrontare le missioni più difficili di oggi e di domani”, ha affermato Amr Hussein, vice president and general manager of multi-domain combat solutions at Lockheed Martin Rotary and Mission Systems. “Questo flight test ha utilizzato gli ultimi aggiornamenti di Aegis Baseline 9, che migliora le tracking, identification and intercept capabilities, per risolvere minacce complesse e in evoluzione”. Inoltre, anche la USS Jack H. Lucas (DDG 125), un Aegis Baseline 10 ship, ha partecipato all’FTM-32.

RTX: TEST DI SUCCESSO PER IL SM-6 MISSILE CON ENHANCED SOFTWARE – Uno Standard Missile-6 (SM-6) realizzato da Raytheon, un’azienda RTX, ha intercettato un medium-range ballistic missile target in mare, dopo essere stato lanciato dalla USS Preble (DDG 88). Questo test ha verificato alcune delle capacità potenziate del missile quando lanciato da una Baseline 9.C2 variant dell’Aegis Combat System. L’SM-6 missile può svolgere anti-air warfare, anti-surface warfare and advanced ballistic missile defense in mare. Quest’ultimo flight test, denominato Flight Test Aegis Weapon System (FTM)-32, ha coinvolto la SM-6 Dual II (Block IA) configuration con un software appena qualificato che migliora significativamente le capacità del missile per la flotta della U.S. Navy. “Questo test ha dimostrato che le ultime versioni dell’SM-6 e del combat system forniscono la capacità critica di neutralizzare una sophisticated missile threat in arrivo”, afferma Kim Ernzen, president of Raytheon Naval Power. “Raytheon è impegnata a garantire che la nostra tecnologia stia al passo con le minacce in evoluzione e sia disponibile il più rapidamente possibile.” L’FTM-32 è stato il settimo flight test dell’SM-6 contro ballistic missile targets e il quarto test utilizzando la Dual II (Block IA) configuration. L’U.S. Department of Defense ha approvato la vendita dell’SM-6 a diverse nazioni alleate.