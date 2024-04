Korean Air finalizza ordine per 33 Airbus A350

Korean Air è diventata un nuovo cliente per la A350 Family in seguito alla firma di un ordine fermo con Airbus per 33 aeromobili. L’ordine riguarda 27 A350-1000 e sei A350-900.

“Offrendo l’autonomia più elevata di qualsiasi altro aeromobile, l’A350 sarà in grado di operare qualsiasi delle attuali rotte intercontinentali della compagnia aerea con una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di carbonio rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’autonomia aggiuntiva dell’A350 consentirà inoltre al vettore di valutare nuove destinazioni a lungo raggio”, afferma Airbus.

“L’eccezionale autonomia dell’A350, l’efficienza nei consumi e il comfort per i passeggeri lo rendono perfetto per il nostro network globale”, ha affermato Jason Yoo, Chief Safety and Operating Officer and EVP at Korean Air. “Siamo fiduciosi che l’introduzione dell’A350 nella nostra flotta favorirà l’efficienza operativa e migliorerà l’esperienza di viaggio complessiva per i nostri passeggeri”.

Benoit de Saint Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft, Airbus, ha dichiarato: “Questo ordine da parte di Korean Air è un altro importante riconoscimento per l’A350 come leader mondiale nel lungo raggio. La compagnia aerea beneficerà di nuovi livelli di efficienza in tutte le sue operazioni, con consumi di carburante ed emissioni di carbonio significativamente ridotti. L’A350 sarà anche la piattaforma perfetta per la compagnia aerea per portare il suo in-flight product e il suo world class service a nuovi livelli. Ringraziamo Korean Air per la sua continua fiducia in Airbus e nei suoi prodotti e non vediamo l’ora di vedere l’A350 volare con l’iconica livrea del vettore”.

“La A350 Family rappresenta la widebody product line più moderna al mondo ed è saldamente affermata come world’s long range leader, con versioni passeggeri in grado di volare fino a 9.700 nm/18.000 km senza scalo. Dotato di motori Rolls-Royce di ultima generazione, l’airframe utilizza il 70% di materiali avanzati come compositi, titanio e moderne leghe di alluminio per creare un aereo più leggero ed economico. Tutto ciò si traduce in una riduzione media del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio di circa il 25% rispetto agli aerei della generazione precedente di dimensioni simili.

Alla fine di febbraio, la A350 Family aveva ottenuto 1.240 ordini da 59 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)