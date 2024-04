News Brevi – 02.04.2024

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO HH-139B DALL’ISOLA DI PONZA A LATINA – È stato portato a termine nella tarda serata di ieri un trasporto sanitario urgente a favore di una signora di circa 65 anni politraumatizzata che necessitava urgentemente di essere trasportata dall’isola di Ponza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La richiesta di attivazione è giunta, nel giorno festivo del lunedì dell’Angelo, dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore dei cittadini in difficoltà. L’RCC ha così attivato l’85° Centro Search and Rescue (SAR) di Pratica di Mare – il più vicino, tra i centri SAR dell’Aeronautica, alla zona di intervento – che ha subito messo a disposizione un elicottero HH-139B. L’equipaggio, in pronto intervento, è così decollato dapprima in direzione di Latina per imbarcare un’equipe medica necessaria ad assistere la donna durante il volo, e successivamente si è diretto verso Ponza. Sfruttando la capacità di volo notturno con l’utilizzo dello speciale visore NVG (Night Vision Goggles) e i sistemi di bordo per il volo in condizioni di visibilità ridotta, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare ha potuto recuperare l’infortunata e condurla in tempi rapidi all’aeroporto militare “Enrico Comani” di Latina, da dove è stata poi trasportata in ambulanza presso la struttura ospedaliera locale. A questo punto l’elicottero ha fatto rientro a Pratica di Mare poco dopo la mezzanotte e ripreso il consueto servizio d’allarme. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno che di notte. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA CATANIA A LECCO – Un bimbo di due anni, ricoverato presso l’ospedale Garibaldi di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato d’urgenza, oggi pomeriggio, all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’ospedale Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Per il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO – Enac celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo e promuove il diritto di tutti a viaggiare, nessuno escluso. “Con il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” l’Enac è al fianco delle persone autistiche e delle loro famiglie con l’obiettivo di facilitare l’accesso in aeroporto e aiutarli a vivere con serenità l’esperienza del viaggio aereo. Il progetto, lanciato nel 2015 da Enac, è stato realizzato in collaborazione con le associazioni che si occupano di autismo, con Assaeroporti e con le società di gestione aeroportuale ed è proseguito successivamente anche con il supporto di Aeroporti 2030. Dal mese di marzo 2022, inoltre, ITA Airways, prima compagnia aerea, ha aderito al progetto Enac. La Mission dell’Enac è la tutela del diritto alla mobilità di tutti i viaggiatori aerei, affinché nessun passeggero sia lasciato indietro”, afferma Enac.

DELTA GUARDA AD UN FUTURO PIU’ SOSTENIBILE DURANTE L’EATH MONTH – Delta informa: “Il lavoro di Delta per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, offrendo un futuro più sostenibile, dura tutto l’anno e si concentra su cosa voliamo, come voliamo e sul carburante che utilizziamo. Mentre stiamo apportando cambiamenti che oggi sono sotto il nostro controllo, come la riduzione della plastica monouso e la riduzione del consumo di carburante, Delta sta anche lavorando su soluzioni a lungo termine per decarbonizzare completamente le sue operazioni e il settore. Durante l’Earth Month e oltre, ci sono diversi modi in cui Delta sta facendo progressi nel suo percorso verso l’impatto zero e sta portando con sé le persone e i clienti Delta nel viaggio. I team Delta celebreranno l’Earth Month attraverso una serie di impegni e attivazioni che uniscono i suoi dipendenti con l’audace visione di Delta per un futuro più sostenibile”. “Un anno fa Delta ha delineato le aspirazioni a breve, medio e lungo termine per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Mentre continuiamo a lavorare per raggiungere ciascuna di esse, il 2024 vedrà progressi in una serie di aree: integrazione della sostenibilità in tutta la compagnia; guidare il risparmio di carburante; scalare il SAF; modifica della flotta esistente; riduzione della plastica monouso in volo. Il 2030 e il 2035 sono anni fondamentali nella roadmap strategica di Delta per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità, con l’ascesa degli eVTOL, l’implementazione dei SAF e il rinnovo della flotta. L’anno prossimo Delta celebrerà il suo centenario. Mentre la compagnia si prepara a celebrare questo traguardo, Delta guarda con impazienza anche ai prossimi 100 anni. Ecco perché collabora con leader tecnologici e innovativi nel settore dell’aviazione per reimmaginare il futuro del volo attraverso il Sustainable Skies Lab di Delta. Al di là dei semplici investimenti finanziari, Delta sta abbinando la propria esperienza operativa a quella degli innovatori per ispirare nuove idee e stimolare il progresso del settore, ad esempio con aerei alimentati a idrogeno e revolutionary aircraft design”, prosegue Delta. “La sostenibilità è un imperativo aziendale per Delta e, sebbene l’Earth Month sia un momento per galvanizzare gli sforzi di sostenibilità, Delta lavora tutto l’anno per impostare un futuro di volo più sostenibile”, ha condiviso Amelia DeLuca, CSO of Delta Air Lines.

DECOLLA IL NUOVO COLLEGAMENTO DI QANTAS DALL’AUSTRALIA ALLA PAPUA NUOVA GUINEA – I clienti Qantas che viaggiano tra l’Australia e la Papua Nuova Guinea possono ora usufruire di un nuovo collegamento diretto tra i due paesi. La compagnia aerea ha lanciato ieri il suo servizio inaugurale da Sydney a Port Moresby, il primo volo passeggeri commerciale della compagnia aerea tra le due città in più di cinquant’anni. Ogni settimana verranno operati due voli di andata e ritorno con l’aereo Boeing 737 della compagnia aerea, aggiungendo più di 36.000 posti sulla rotta ogni anno. I voli si aggiungono al già esistente servizio giornaliero Brisbane-Port Moresby di Qantas. Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato che la nuova rotta aiuterà a rafforzare i profondi legami tra i due paesi: “Questi voli soddisferanno la crescente domanda da parte della comunità imprenditoriale di viaggi tra l’Australia e la Papua Nuova Guinea. Il nostro nuovo servizio per Sydney farà risparmiare ai clienti almeno tre ore nel viaggio di ritorno, evitando uno scalo a Brisbane”. I clienti che viaggiano verso l’Australia dalla Papa Nuova Guinea potranno usufruire dei collegamenti con le rotte domestiche e il network internazionale di Qantas. I clienti Qantas e i Frequent Flyer potranno guadagnare e utilizzare punti Qantas sui voli e usufruire di servizi premium, inclusi cibo e bevande gratuiti, bagaglio registrato e accesso alla lounge a Sydney.

UNITED: NUOVO MEMBRO NEL BOARD OF DIRECTORS – United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ha annunciato che Michelle Freyre entrerà a far parte del suo Board of Directors. Freyre attualmente ricopre il ruolo di President, Global Brands, Clinique and Origins, presso The Estée Lauder Companies. “La vasta esperienza di Michelle nella strategia aziendale e di prodotto la renderà un’eccellente aggiunta al nostro già forte Board of Directors”, afferma l’United CEO, Scott Kirby. “In ciascuno dei suoi ruoli precedenti, Michelle ha abilmente bilanciato la modernizzazione e la celebrazione dei brand storici che ha supervisionato.” “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Michelle nel Board of Directors e attendiamo con impazienza la preziosa visione e l’esperienza che porterà a United”, ha affermato Ted Philip, Chairman of the Board of Directors.

RYANAIR ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON ESKY CHE DIVENTA LA 6° OTA PARTNER DELLA COMPAGNIA AEREA – Ryanair ha annunciato oggi la sua nuova partnership con l’agenzia di viaggi online (OTA) eSky. eSky è il sesto partner OTA approvato di Ryanair insieme a loveholidays, Kiwi, TUI, On the Beach ed El Corte Inglés. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra sesta partnership OTA con eSky. Questo accordo consentirà ai clienti eSky di acquistare voli, posti e bagagli Ryanair come parte della prenotazione eSky con la garanzia che avranno la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair e che riceveranno tutte le informazioni relative al loro volo direttamente da Ryanair con accesso diretto alla loro prenotazione tramite l’account myRyanair”. Lukasz Habaj, CEO del gruppo eSky, ha dichiarato: “In qualità di piattaforma di viaggio leader nella CEE, siamo entusiasti di aver collaborato con Ryanair. Crediamo fermamente che la cooperazione tra le OTA e le compagnie aeree sia fondamentale e siamo orgogliosi di essere una delle poche OTA sul mercato a lavorare direttamente con le compagnie aeree. Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti nell’ampliare la nostra offerta di pacchetti dinamici e la nostra crescita”.

BOEING: CONTRATTO PER PROSEGUIRE I TEST PER CRITICAL DEFENSE PLATFORM – L’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto del valore massimo di 559 milioni di dollari in cinque anni per operare, mantenere ed eseguire test presso la Little Mountain Test Facility alla Hill Air Force Base, Utah. Il sito all’avanguardia è progettato per testare la funzionalità dell’attuale e futura intercontinental ballistic missile force della nazione e di altre capacità critiche di difesa e deterrenza. Boeing gestisce e mantiene la Little Mountain Test Facility e le operazioni del sito.

IBERIA: NUOVO VOLO DA SANTANDER A MADRID NELLE PRIME ORE DELLA GIORNATA – A partire dalla prossima stagione invernale, Iberia avvierà un nuovo pernottamento ogni lunedì presso l’aeroporto Seve Ballesteros-Santander, che fornirà una nuova frequenza il martedì mattina presto per Madrid. “Questo nuovo collegamento migliorerà le operazioni con Madrid e offrirà un volo alle 6:30 del mattino da Santander a Madrid il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. In questo modo, il passeggero potrà arrivare a Madrid alle 7:30 del mattino in quattro dei cinque giorni lavorativi della settimana. Sarà quindi più semplice partecipare a qualsiasi incontro di lavoro a Madrid, nonché partire di prima mattina verso destinazioni d’affari come Dusseldorf, Francoforte, Zurigo, Monaco, Amsterdam, Torino o Doha, tra gli altri. Il nuovo pernottamento permette anche di andare e tornare in giornata, poiché a partire dalla fine di ottobre, dal martedì al venerdì si potrà partire da Santander per Madrid alle 6:30 del mattino e restare tutto il giorno a Madrid, decollando poi per Santander alle 19:50, con arrivo previsto alle 21:00”, afferma Iberia.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER JAGM E HELLFIRE – L’U.S. Army ha assegnato a Lockheed Martin un follow-on production contract per Joint-Air-to-Ground Missiles (JAGM) e HELLFIRE missiles, con un Program Year 3 (PY3) award total value di 483 milioni di dollari. Questo contratto fornirà a JAGM e HELLFIRE supporto alla produzione e all’approvvigionamento per U.S. Army, U.S. Navy e international customers. Questo contratto è il terzo follow-on award, che fa parte di un multiple-year award inizialmente assegnato nel marzo 2023. Il valore totale del contratto arriva fino a 4,5 miliardi di dollari fino al 2025. HELLFIRE ha attualmente più di 30 FMS customers, con il nuovo HELLFIRE international customer Poland incluso nel PY3 contract. Entrambi i sistemi JAGM e HELLFIRE sono progettati e sviluppati a Orlando, Florida. I weapon systems sono prodotti in vari stabilimenti Lockheed Martin.