Norwegian celebra 20 anni di voli tra Norvegia e Italia

Norwegian informa: “Il 2 aprile 2004, il primo volo Norwegian diretto in Italia decollò da Oslo alle 16:20 con 144 passeggeri a bordo diretti a Pisa. Da allora, Norwegian ha trasportato più di 3,5 milioni di passeggeri tra la Norvegia e l’Italia“.

“L’Italia ha molto da offrire ai turisti dei paesi nordici e, sulla base del crescente interesse da parte dei nostri clienti, lo scorso anno abbiamo lanciato diverse nuove rotte. Quest’estate voleremo verso 11 destinazioni, operando 19 rotte con 13 voli giornalieri da e per l’Italia”, ha affermato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer, Norwegian.

Dal primo volo per Pisa, Norwegian ha ampliato la propria rete di rotte.

“La collaborazione con Norwegian risale al primissimo volo per l’Italia ed è bello vedere lo sviluppo positivo. Non ci sono mai state rotte così dirette tra i nostri due paesi e il numero di rotte dirette è aumentato nel corso degli anni determinando una crescita del numero di italiani che visitano la Norvegia. La Norvegia continua ad essere una destinazione turistica popolare per gli italiani, che cercano di esplorare i fiordi, le montagne e il sole di mezzanotte. Il nuovo e ampio programma di rotte Norwegian è accolto calorosamente sia dai viaggiatori che dalle agenzie di viaggio. Molti scelgono la Norvegia come destinazione esclusivamente per via delle rotte dirette. L’Euro forte è attualmente anche un fattore importante poiché gli italiani in Norvegia ottengono un buon rapporto qualità-prezzo”, ha affermato Elisabeth Ones, Market Specialist Tourism in Innovation Norway.

Quest’estate Norwegian opera voli diretti verso 11 destinazioni in Italia:

Da Oslo per Milano Malpensa, Milano Bergamo, Verona, Pisa, Bologna, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Olbia.

Da Stavanger a Milano Bergamo.

Da Bergen a Milano Bergamo e Roma.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)