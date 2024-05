L’Assemblea degli Azionisti di ENAV SpA approva il Bilancio 2023

L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio della Società per l’esercizio 2023 e ha preso visione del Bilancio consolidato 2023.

Ricavi: 1 miliardo di euro, in aumento del 5,9% rispetto al 2022.

EBITDA: 300,1 milioni di euro, in aumento del 10,2% rispetto al 2022.

Risultato Operativo (EBIT): 172,7 milioni di euro, in aumento del 16,4% rispetto al 2022.

Utile netto consolidato: 112,7 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto al 2022.

Indebitamento finanziario netto: 322,3 milioni di euro.

“L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato in senso favorevole rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2024 di distribuire un dividendo relativo al 2023 pari a 124,5 milioni di euro, corrispondenti a 0,23 euro per azione, a lordo delle eventuali ritenute di legge, che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 29 maggio 2024 con data stacco cedola il 27 maggio 2024 e record date il 28 maggio 2024.

L’Assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti, presenti con il 79,75% del capitale sociale”, informa Enav.

