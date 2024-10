L’Embraer E-Freighter ha ricevuto la certificazione FAA

L’E-Freighter, Embraer E190F, è stato completamente certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA). La passenger-to-freighter conversion e il Cargo Loading System, sviluppato da U.S. Cargo Systems, hanno ricevuto la certificazione dalla FAA a settembre 2024. A luglio, l’E-Freighter è stato certificato dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) (leggi anche qui) e la certificazione EASA è prevista per la fine dell’anno. L’aereo è stato sviluppato per colmare una lacuna nell’air cargo market e per sostituire modelli più vecchi e meno efficienti.

“L’E190F program è stato lanciato a maggio 2022 per soddisfare le mutevoli esigenze dell’e-commerce e del commercio moderno, che richiedono consegne rapide e operazioni decentralizzate che guidano la domanda di consegne più rapide delle spedizioni ai regional markets. L’E-Freighter ha fatto il suo volo di debutto ad aprile (leggi anche qui) e la sua prima apparizione pubblica durante il Farnborough Airshow a luglio”, afferma Embraer.

“La certificazione FAA è una pietra miliare importante nel nostro passenger-to-freighter conversion program. Siamo entusiasti di entrare in questo mercato, colmando una lacuna che si è evoluta nel mercato, per soddisfare la crescente domanda globale di consegne più rapide, non solo nelle aree metropolitane, ma in tutte le regioni. Con la nostra E-Jet footprint negli Stati Uniti e nel mondo, stiamo offrendo cargo solutions ottimali ai nostri clienti per questo mondo connesso”, ha affermato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation.

“Gli E-Jets converted to freighters avranno oltre il 40% in più di volume capacity, tre volte il range dei large cargo turboprop e costi operativi fino al 30% inferiori rispetto ai più grandi narrowbody. Se si combina la capacità under the floor e il main deck, il maximum structural payload è di 13.500 kg per l’E190F“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)