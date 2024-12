News Brevi – 07.12.2024

AIR FRANCE: PRECISAZIONI SULLA AIRLINE TICKET SOLIDARITY TAX – Air France comunica alcune precisazioni sulla Airline Ticket Solidarity Tax. “Il disegno di legge finanziaria per il 2025 presentato lo scorso ottobre dal governo francese uscente, che includeva un aumento significativo dell’Airline Ticket Solidarity Tax (TSBA), non è stato adottato dal Parlamento. Di conseguenza, Air France ha deciso di sospendere la riscossione anticipata introdotta il 24 ottobre 2024, che si applicava ai biglietti emessi per partenze dal 1° gennaio 2025, in base alla scala presentata al Parlamento nel PLF 2025. Questa sospensione entrerà in vigore dal 7 dicembre 2024. I biglietti emessi da questa data saranno pertanto soggetti al TSBA scale in vigore nel 2024, fino a nuovo avviso”, afferma Air France. “Air France si è impegnata a effettuare modifiche per garantire che l’importo riscosso sia pari all’importo effettivamente dovuto in relazione al TSBA, in caso di modifica della tariffa o se la modifica è stata abbandonata o respinta. Questo impegno sarà onorato. Di conseguenza, ai clienti in possesso di un biglietto acquistato tra il 24 ottobre e il 6 dicembre 2024 verrà rimborsata la differenza tra l’importo riscosso al momento della prenotazione e l’importo del 2024 TSBA scale. Per i clienti che hanno prenotato direttamente con Air France, le richieste possono essere presentate a partire dal 12 dicembre 2024 sul sito airfrance.com. I clienti che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi o un tour operator sono invitati a contattare il loro punto vendita. I dettagli tecnici saranno forniti agli operatori di viaggio il prima possibile tramite i consueti canali. I rimborsi saranno prioritari in base alla data di partenza del cliente”, conclude Air France.

BALTIC AIR POLICING LITUANIA: CAMBIO AL COMANDO DELLA TASK FORCE AIR 36th WING – Presso la base aerea lituana di Šiauliai, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il personale del blocco 66 e il contingente del blocco 67 della Task Force Air 36 Wing in missione per il servizio di difesa aerea dei Paesi Baltici, alla presenza, tra gli altri, del Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, Capo Reparto Supporto Operativo del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze). La Task Force Air 36 Wing, equipaggiata di velivoli Eurofighter Typhoon (F-2000) provenienti dal 36° Stormo di Gioia del Colle, dal 4° Stormo di Grosseto, da 37° Stormo di Trapani e dal 51° Stormo di Istrana, fornisce supporto aereo in maniera continuativa alla missione NATO Air Policing. Nei quattro mesi sotto il Comando del Colonnello Michele Nasto, la TFA ha portato a termine 32 “Alpha Scramble” intercettando 48 velivoli non indentificati. In totale, sono state volate più di 1.000 ore di volo e 300 sortite e condotto diverse attività congiunte con i contingenti multinazionali e NATO schierati nell’aerea baltica. L’Italia continuerà ad avere la leadership della Baltic Air Policing anche per i successivi quattro mesi. Il comandante uscente Colonnello Michele Nasto ha, infatti, consegnato al Colonnello Roberto Massarotto la “chiave del Baltico”, che metaforicamente segna il passaggio del dispositivo di difesa aerea della regione nord-orientale della NATO. L’ambasciatore italiano a Vilnius, Emanuele De Maigret, ha voluto ringraziare il personale italiano per il profondo senso di responsabilità: “L’Italia è fortemente impegnata verso la sicurezza dei confini della NATO, con un approccio a 360 gradi e una visione olistica della sicurezza euroatlantica”. Il Comandante uscente della Task Force Air 36 Wing Michele Nasto, nel suo discorso alla cerimonia, ha voluto sottolineare che: “Posso dire con orgoglio che oggi, dopo più di 1000 ore di volo, 32 A-Scramble e 48 velivoli intercettati, un dispiegamento nazionale unico di assetti di difesa aerea, comando e controllo e raccolta informativa, dopo 120 giorni sempre in allerta e sempre pronti, questa Task Force, con i suoi uomini e donne, abbia dimostrato di meritare con plauso la fiducia vostra e quella dei nostri alleati. L’abbiamo fatto in silenzio, con passione e dedizione, consapevoli che non potevamo sbagliare ma allo stesso tempo certi di potere, di sapere e di volere servire l’Italia e la NATO” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KUWAIT: TESTATA LA CAPACITA’ LOGISTICA DI PROIEZIONE PRESSO LA BASE DI ALI AL SALEM – Nei giorni scorsi, presso la base aerea di Alì Al Salem, sede dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, che pone i propri assetti operativi al servizio della missione multinazionale Inherent Resolve, è stato sostituito, a seguito di una grave avaria, l’intero blocco motore-elica di un velivolo C-27J. Tale attività, solitamente svolta in Patria per la scarsità di idonee risorse in Teatro Operativo, si è resa necessaria al fine di ridurre al minimo i tempi di lavorazione, così da poter prontamente rendere disponibile l’assetto alla Coalizione. L’inconveniente, considerate le limitate risorse disponibili in loco, avrebbe potuto costituire una significativa criticità operativa, evitata tuttavia grazie al lavoro sinergico del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) e della 46a Brigata Aerea di Pisa. Attivate da subito le procedure previste, l’episodio ha costituito un’importante dimostrazione delle capacità di proiezione della catena logistica nazionale, che ha consentito di rendere disponibili in tempi brevissimi dall’Italia l’intero blocco motore e alcune parti di ricambio non reperibili in loco. Le complesse operazioni sono state coordinate dal Comandante dell’IT NCC AIR /TFA-K, Colonnello Matteo Zuliani, che ha potuto apprezzare la reattività degli assetti giunti dall’Italia, in un contesto strategicamente rilevante quale il Medio Oriente e la Penisola Arabica. L’efficiente capacità nazionale di supporto è stata possibile anche grazie all’ addestramento del personale manutentore, capace di operare in ogni angolo del mondo, esattamente come se fosse in Italia. Da sottolineare inoltre il prezioso contributo delle componenti US Air Force presenti sull’aeroporto di Al Salem, che hanno prontamente messo a disposizione un hangar idoneo, comprovando l’efficace cooperazione e interoperabilità tra reparti operativi alleati. I lavori, frutto di un efficace gioco di squadra, sono stati eseguiti dal maintenance team del Task Group Albatros che ha dato prova di altissima professionalità e dimostrato come la Difesa e l’Aeronautica Militare siano in grado di garantire, anche in ambienti lontani dalla Madre Patria, il sostegno logistico diretto alle forze in operazione. Il Task Group Albatros, attualmente operante dalla base di Erbil (Iraq), è inquadrato all’interno dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR/TFA-K), sin dal luglio 2016. L’Albatros opera su un assetto EC-27J, capace di svolgere missioni di sorveglianza, protezione e supporto, nel 2024 ha superato il traguardo delle 10.000 ore di volo in Teatro. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti, schierati in Kuwait e Iraq ed impegnati in attività ISR, AAR, Airlift, EW, Medevac, PED e sostegno logistico e amministrativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR VINCE IL 2024 BUSINESS TRAVELER USA AWARD – Condor ha ricevuto il prestigioso Business Traveler Best Transatlantic Leisure Airline Award. “Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Condor nel migliorare l’esperienza di volo per i passeggeri che attraversano l’Atlantico. La compagnia offre un’esperienza innovativa e attentamente curata per ogni ospite, indipendentemente dalla classe di cabina, con pasti e bevande premium e un viaggio confortevole, conveniente e piacevole”, afferma Condor. “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio dalla rivista Business Traveler, una delle principali media companies dedicate a tenere aggiornati i viaggiatori abituali sulle ultime novità in fatto di compagnie aeree e viaggi”, ha affermato Mikko Turtiainen, director of sales, The Americas, Condor Airlines. “Vincere questo premio è il risultato dell’impegno del team Condor nel fornire esperienze di viaggio eccezionali per i leisure and business travelers. Dalle nostre elevate offerte culinarie ai comfort premium delle nostre cabine business class a lungo raggio sull’A330neo, ci impegniamo a rendere ogni viaggio memorabile per tutti i nostri ospiti”. “I premi sono stati determinati attraverso un rigoroso processo in due fasi. In primo luogo, una giuria di illustri esperti di aviazione, leader dell’ospitalità e redattori del settore ha selezionato attentamente i candidati. Successivamente, il pubblico ha espresso i propri voti per decretare i vincitori, evidenziando i brand che risuonano maggiormente con i viaggiatori di oggi”, prosegue Condor. “Congratulazioni a Condor per aver vinto il Best Transatlantic Leisure Airline Award di quest’anno. Questa nuova categoria ha visto un sostegno travolgente per Condor, a testimonianza del servizio eccezionale e dell’approccio innovativo della compagnia aerea”, ha affermato Enrique Perrella, Aviation Director at Business Traveler USA. “La dedizione di Condor nel creare una world-class business class experience a bordo dei suoi nuovi Airbus A330neo è davvero notevole. La sua accattivante campagna di branding, inclusa la livrea ormai iconica, ha svolto un ruolo fondamentale nel catturare i cuori dei viaggiatori”. “Condor ha trasformato la leisure travel experience con l’introduzione dei suoi Airbus A330neo all’avanguardia, ora operativi in 18 gateway negli Stati Uniti e in Canada. Questi aeromobili sono dotati di una cabina di business class con raffinati sedili reclinabili disposti in una configurazione 1-2-1, che garantisce privacy e accesso diretto al corridoio. Il riconoscimento di Condor come ‘North America’s Best Transatlantic Leisure Airline’ riflette la sua continua dedizione a stabilire nuovi standard nei leisure travel, offrendo un servizio e un’innovazione senza pari che risuonano profondamente nei viaggiatori di tutto il mondo”, conclude Condor.

RIUNIONE SUI RISULTATI DEL I ATTO EXECUTIVO RELATIVO AL PROTOCOLLO D’INTESA ENAC-ENEA: “FORUM DEGLI ENERGY MANAGER” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha chiuso i lavori del “Forum degli Energy Manager”, meeting sui risultati del primo Atto Esecutivo relativo al Protocollo d’Intesa Enac-ENEA, iniziativa finalizzata a favorire la transizione energetica nelle infrastrutture degli aeroporti italiani. L’evento, organizzato presso la sede Enac di Roma dalla Direzione Pianificazione Infrastrutture, con il coordinamento del Direttore Costantino Pandolfi, e alla presenza del Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, Claudio Eminente, e del Direttore del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica, Ilaria Bertini, fa seguito alla presentazione del “Quaderno Energetico degli Aeroporti Italiani” e dei nuovi “Indicatori Dei Piani di Tutela Ambientale” avvenuta il 29 ottobre 2024 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. Nel corso dell’incontro i professionisti Enac ed ENEA hanno presentato i risultati ottenuti dal gruppo di lavoro, costituitosi a valle del citato evento di presentazione, al fine di verificare le Diagnosi Energetiche e le soluzioni intraprese in termini di efficienza energetica dei gestori aeroportuali.

DASSAULT AVIATION SI PREPARA A LANCIARE L’APP FALCONASSIST, UN PASSO VANTI NELL’AOG SUPPORT – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network, afferma: “Gli smartphone di oggi mettono tutti i tipi di strumenti utili in tasca. Ora ne abbiamo uno da aggiungere, un entusiasmante passo avanti nell’AOG support. È un’app chiamata FalconAssist. Il Falcon Command Center può utilizzarla per collegarsi a flight crews or maintenance engineers sul campo. Il Command Center staff può quindi collegare fino a cinque altre parti: structural or aircraft systems engineers, field reps, spares experts, interiors specialists e altri, chiunque possa aiutare a risolvere un problema. È un modo per riunire rapidamente le risorse dell’intera azienda per risolvere un AOG problem. FalconAssist è in fase di beta test in questo momento con i tecnici in alcune delle nostre global service locations. Successivamente, la forniremo agli Operator Advisory Board members per il loro feedback. Sono molto emozionato dai primi report che sto vedendo e mi aspetto che presto la distribuiremo alla flotta. FalconAssist è compatibile con tutti gli smartphone, laptop e tablet. Una delle grandi idee alla base di FalconAssist è ‘see what the customer sees’. Saremo in grado di dare una prima occhiata alle cose per aiutare a risolvere i problemi e registrare in modo sicuro audio e video da condividere all’interno dell’organizzazione”. “L’app è anche un mezzo per condividere rapidamente la documentazione e annotare immagini e altri dati dall’aereo. C’è una ‘whiteboard’ function per annotare idee e condividerle con il gruppo. L’app genera un session report alla fine di una chiamata, aiutando i team a monitorare lo stato di una situazione in corso. Inoltre, FalconAssist può aiutare i tecnici che stanno prendendo confidenza con un nuovo modello, come il 6X. Ci aspettiamo che sarà ampiamente utilizzata attraverso il service network per accedere rapidamente, condividere informazioni e attingere agli esperti quando necessario. FalconAssist si è evoluta attraverso la collaborazione con il military side della nostra azienda. Come tante innovazioni di Dassault, l’idea non è quella di aggiungere più tecnologia, ma di rendere le aircraft operations (o le riparazioni) più facili e intuitive. FalconAssist è stato uno sforzo collaborativo da parte di molte persone, per fornire gli strumenti che rendono la vita e il lavoro più facili, migliori, più semplici e più gratificanti”, conclude Jean Kayanakis Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network.

JETBUE NOMINA JUSTIN THOMPSON VICE PRESIDENT, IT DATA AND ANALYTICS – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato la promozione di Justin Thompson a vice president, IT data and analytics. In questo ruolo, Thompson supervisionerà data engineering, data science, artificial intelligence/machine learning and business intelligence della compagnia aerea. Riferendo a Carol Clements, JetBlue’s chief digital and technology officer, Thompson guiderà le iniziative per ampliare le data and AI capabilities di JetBlue, in linea con la JetForward strategy della compagnia aerea, un framework progettato per riportare JetBlue a una redditività sostenibile”. “Justin è un leader tecnologico esperto con una comprovata esperienza nel fornire valore attraverso data and data science”, ha affermato Clements. “La sua attenzione al rafforzamento e all’ampliamento delle nostre data science capabilities sarà determinante per far progredire la nostra JetForward strategy”. “L’obiettivo del mio team è rendere JetBlue la ‘most data-driven airline in the world'”, ha affermato Thompson. “Ci riusciremo assicurandoci di avere la migliore tecnologia per i nostri investimenti, promuovendo solidi data literacy programs, fornendo un secure self-service data access e sfruttando l’intelligenza artificiale, in collaborazione con i team in tutta l’operazione”. “Thompson è in JetBlue da 18 anni, ricoprendo vari ruoli di leadership in customer support, marketing and IT. È entrato a far parte della compagnia come analista con focus sul customer feedback e, più di recente, ha ricoperto il ruolo di managing director, IT data and analytics”, conclude JetBlue.