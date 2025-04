Sikorsky e Bristow firmano un accordo a lungo termine a supporto della più grande S-92® Helicopter Fleet al mondo

Sikorsky, una società di Lockheed Martin, e Bristow Group Inc., hanno annunciato un accordo a lungo termine per fornire un supporto potenziato alla Bristow S-92® helicopter fleet.

“Questo accordo consolida la decennale collaborazione tra le due aziende e fornisce un supporto potenziato agli oltre 60 velivoli S-92 di Bristow operativi in mercati chiave in tutto il mondo, tra cui offshore energy and search and rescue (SAR). Il pacchetto a lungo termine, che si estende fino al prossimo decennio, include il Sikorsky Total Assurance Program (TAP), che fornisce a Bristow un supporto post-vendita continuo per gestire la sua S-92 fleet entro un budget definito, riducendo il rischio di costi imprevisti”, afferma Sikorsky.

“Siamo orgogliosi di proseguire il nostro rapporto di lunga data con Bristow, uno dei principali fornitori di helicopter services per la offshore energy industry”, afferma Leon Silva, vice president of Global Commercial and Military Systems at Sikorsky. “Ci impegniamo a fornire un supporto eccezionale ai nostri clienti e a garantire il successo continuo dell’elicottero S-92, che vanta una lifetime availability average superiore al 90%, con molti velivoli che raggiungono in media oltre 1.500 ore di volo all’anno nella sfidante offshore energy industry”.

“Bristow è il maggiore operatore di S-92 a livello globale”, ha dichiarato Stu Stavley, Bristow Chief Operating Officer, Offshore Energy Services. “Questo accordo di supporto a lungo termine ci consentirà di mantenere un elevato livello di servizio ai nostri clienti, controllando al contempo i costi operativi e migliorando la nostra efficienza complessiva”.

“Il TAP package include le seguenti disposizioni di supporto per la flotta globale di Bristow:

– Power-by-the-Hour (PBH) agreement for offshore energy services and search and rescue helicopters.

– Copertura di oltre il 90% dei replacement costs per componenti, tra cui airframe, drive train, gearboxes, avionics and consumable parts.

– Supporto migliorato per la flotta globale con accesso al Sikorsky worldwide network of forward stocking locations (FSL) and field service representatives (FSR).

– Accesso al Sikorsky360 customer portal, che consente a Bristow di effettuare ordini, verificare lo stato dei componenti, accedere ai servizi e alle informazioni finanziarie e visualizzare i dati degli aeromobili”, prosegue Sikorsky.

“Questo accordo riflette il continuo impegno di Sikorsky nel commercial market e gli investimenti nella piattaforma S-92, ben posizionata per supportare le crescenti esigenze delle deepwater operations. Sikorsky ha recentemente presentato la S-92 Phase IV main gearbox (leggi anche qui), dotata di un auxiliary lubrication system che si attiva automaticamente in caso di primary oil pressure loss, eliminando la necessità di un immediate landing e consentendo agli operatori di raggiungere la loro destinazione in sicurezza. Questa soluzione rivoluzionaria è stata convalidata attraverso oltre 800 ore di rigorosi test e la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) è prevista per il 2025.

Sikorsky ha inoltre aumentato gli scheduled inspection intervals per l’elicottero S-92 e ha offerto una one-time life extension for specific main gearbox housings (leggi anche qui). Questi miglioramenti eliminano oltre un anno intero di downtime causati dalle ispezioni e consentono agli operatori di mantenere i loro velivoli in servizio in sicurezza e di generare profitti più a lungo. Il life credit maturato è fino a 1.200 ore / 3.600 ground-air-ground cycles, che rappresentano dai 12 ai 18 mesi aggiuntivi per un S-92 offshore oil operator medio e oltre 24 mesi per gli altri”, conclude Sikorsky.

(Ufficio Stampa Sikorsky – Lockheed Martin – Photo Credits: Sikorsky – Lockheed Martin)