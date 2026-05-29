News Brevi – 29.05.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A ROMA – Si è concluso nel pomeriggio del 28 maggio 2026 con l’atterraggio a Roma Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba, in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita da Cagliari alla struttura ospedaliera di Roma. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Cagliari, nel primo pomeriggio del 28 maggio 2026, dove la neonata, proveniente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria del capoluogo sardo è stata subito imbarcata insieme alla mamma e ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, avvenuto poco dopo le 16:00, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Bambino Gesù” per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC ALLA 4a EDIZIONE DEL CIVIL AVIATION LEGAL ADVISERS FORUM – Enac informa: “Enac, con una delegazione composta dagli Avvocati Marco Ramazzotti e Maria Lavalle della Direzione Legale e dalla Dott.ssa Claudia La Valle della Direzione Centrale Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca, ha partecipato alla 4a edizione del Civil Aviation Legal Advisers Forum (CALAF/4) dell’ICAO – International Civil Aviation Organization, ospitato a Nassau (Bahamas) dal 27 al 29 maggio. Si tratta di uno tra i principali appuntamenti internazionali dedicati ai profili giuridici e regolatori dell’aviazione civile. Nel corso del panel di ieri, incentrato sull’evoluzione e armonizzazione dei diritti e delle tutele dei passeggeri e sull’innovazione normativa, per Enac è intervenuto l’Avv. Ramazzotti che ha condiviso la pionieristica esperienza italiana del trasporto in cabina di animali domestici con peso superiore agli 8 kg. Una conferma del ruolo di primo piano del nostro Paese nei principali consessi dell’aviazione civile internazionale nonché dell’impegno dell’Ente nel rafforzamento della cooperazione internazionale e nello sviluppo di un sistema aeronautico moderno e attento alle nuove esigenze sociali. L’intervento Enac ha ricevuto apprezzamento anche da parte del Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar”.

ADDESTRAMENTO PERSONNEL RECOVERY: CONCLUSA AD ALBACETE L’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE “APROC 2026” – Si è conclusa venerdì 15 maggio, presso la base aerea di Albacete (Spagna), l’attività addestrativa Air-Centric Personnel Recovery Operatives Course (APROC 2026). L’evento ha rappresentato una fondamentale opportunità per testare, a livello multinazionale, l’interoperabilità degli assetti dedicati alle missioni di Personnel Recovery (PR), ovvero il recupero di personale rimasto isolato in ambienti ostili. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di diverse nazioni alleate, con un rilevante contributo dell’Aeronautica Militare, che ha rischierato due velivoli Eurofighter (F-2000) provenienti dal 36° Stormo di Gioia del Colle e dal 37° Stormo di Trapani, insieme a un velivolo P-72A del 41° Stormo di Sigonella. Hanno preso parte alle attività anche i Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo di Martina Franca, impiegati nel ruolo di controllori aero-tattici (Joint Terminal Attack Controller – JTAC), e di istruttore specializzato in tecniche di sopravvivenza, evasione, resistenza e fuga (Survival, Evasion, Resistance and Escape – SERE). Inoltre, in qualità di nazione guida (Framework Nation) per il supporto tecnico del corso, la Forza Armata ha impiegato il personale della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave e del Reparto Sistemi Informativi Automatizzati di Roma Acquasanta, garantendo i servizi informatici e di telecomunicazione (Communication and Information System – CIS) a favore di tutti i Paesi coinvolti. L’APROC 2026 ha avuto come obiettivo principale l’addestramento degli equipaggi alla pianificazione e condotta di missioni di recupero in un contesto internazionale, integrando diverse tipologie di assetti ad ala fissa e rotante. Durante le due settimane di intensa attività di volo, è stata verificata la standardizzazione delle procedure operative e l’integrazione di tutte le componenti terrestri che costituiscono le forze di estrazione di superficie (Extraction Forces). Nell’ambito dello sviluppo professionale, gli equipaggi più esperti hanno conseguito la qualifica di comandante di missione di soccorso (Rescue Mission Commander – RMC), operando in scenari diversificati e a complessità crescente. In merito ai risultati raggiunti, il Maggiore Andrea P., Comandante del rischieramento aeronautico, ha sottolineato: “L’APROC 2026 è stata una pregevole opportunità per confrontarsi in un ambiente internazionale e mettere a sistema conoscenze e competenze, arricchendo il bagaglio professionale di tutti i partecipanti”. Parole confermate anche dal Tenente Colonnello Andrea V., Training Manager presso l’EPRC e Direttore del Corso, che ha evidenziato: “L’evento si inserisce nell’offerta addestrativa dell’European Personnel Recovery Centre (EPRC) di Poggio Renatico e si svolge con cadenza annuale proprio per mantenere elevato il livello di standardizzazione e cooperazione in questo tipo di operazioni sensibili” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ACCADEMIA AERONAUTICA CELEBRA IL GIURAMENTO DI NUOVI UFFICIALI – Si sono svolte a Pozzuoli, il 26 e 27 maggio, le cerimonie del giuramento collettivo e individuale, rispettivamente di 27 Allievi Ufficiali appartenenti al 17° Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) e di 9 Ufficiali appartenenti al 24° Corso SPE Ruolo Normale (RN). L’evento, carico di significato e tradizione, ha sancito l’ingresso dei giovani ufficiali nei ranghi dell’Aeronautica Militare. Gli allievi appartenenti al 17° Corso AUFP hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma collettiva sul Piazzale Medaglie d’Oro dell’Accademia, mentre i giovani Tenenti del 24° Corso SPE RN in forma individuale; entrambi dinanzi alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti. Al solenne momento in cui i frequentatori hanno pronunciato la formula del giuramento, impegnandosi a servire la Repubblica con disciplina, onore e dedizione, hanno assistito anche i familiari arrivati da ogni parte d’Italia. Il giuramento ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso professionale dei giovani Ufficiali, che da oggi assumono pienamente il ruolo e le responsabilità dei rispettivi ruoli, rinnovando l’impegno a servire la Repubblica e l’Aeronautica Militare. Nel suo intervento, il Gen. Cipelletti ha evidenziato il valore e il significato del giuramento quale momento di piena assunzione delle responsabilità connesse al servizio delle Istituzioni: “Essere Ufficiali significa assumere responsabilità, significa saper decidere anche quando decidere è difficile, significa essere leali verso le istituzioni, ma anche intellettualmente onesti. Non limitatevi mai a un’adesione passiva, siate Ufficiali capaci di portare il vostro contributo di pensiero, con rispetto, con misura, ma anche con chiarezza e senso di responsabilità. Il Giuramento è una scelta consapevole, è l’assunzione pubblica di una responsabilità. È il momento in cui un percorso personale diventa impegno verso la Repubblica, le sue istituzioni e i valori che siamo chiamati a servire e difendere”. Il 17° Corso A.U.F.P. ha scelto il nome GRADUS, simbolo di un percorso di crescita costruito un passo alla volta con impegno e perseveranza. Il motto “Per flammas ad astra” richiama la Fenice, emblema del Corso: le fiamme rappresentano le difficoltà che forgiano lo spirito, mentre le stelle indicano l’obiettivo di una formazione militare, professionale e personale di eccellenza. Il 24° Corso SPE RN ha invece scelto il nome GORGONE, simbolo di forza, determinazione e capacità di difesa, ispirato allo scudo di Atena e al valore dell’ingegno messo al servizio della Forza Armata. Il motto “In aspectu virtus, victoria in mente” esprime l’impegno del Corso a incarnare virtù, disciplina e professionalità per raggiungere l’eccellenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR BASA 2 NUOVI AEROMOBILI A VARSAVIA PER L’INVERNO 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un programma record per l’inverno 2026 a Varsavia, con 46 rotte (12 nuove) e un traffico passeggeri in crescita fino a 4 milioni all’anno nei due aeroporti di Varsavia, grazie all’aumento di capacità sia a Varsavia Modlin che a Chopin. Ryanair baserà 2 nuovi aeromobili a Modlin, portando la sua flotta totale a 8 velivoli, con un ulteriore investimento di 200 milioni di dollari. Questa espansione supporterà 30 rotte, incluse 5 nuove destinazioni, e raddoppierà il traffico annuale di Ryanair a Modlin, da 1,5 milioni a oltre 3,2 milioni di passeggeri. All’aeroporto di Varsavia Chopin, Ryanair amplierà significativamente il suo programma per l’inverno 2026, aggiungendo 7 nuove rotte, portando la sua rete a 16 rotte e aumentando il traffico di oltre il 50%, raggiungendo gli 800.000 passeggeri all’anno. Il programma Ryanair per l’inverno 2026 a Varsavia prevede a Varsavia Modlin 8 aeromobili basati (2 nuovi); 30 rotte – 5 nuove (Bratislava, Bristol, Manchester, Shannon e Zagabria); oltre 3,2 milioni di passeggeri all’anno (più del doppio rispetto all’anno scorso). A Varsavia Chopin 16 rotte – 7 nuove (Bari, Bologna, Catania, Liverpool, Napoli, Torino e Venezia); oltre 800.000 passeggeri all’anno (crescita del 52%). Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Polonia, Ryanair è lieta di annunciare una crescita record a Varsavia, con altri 2 aeromobili basati a Modlin per l’inverno 2026, portando la nostra flotta totale a Modlin a 8 aeromobili – un investimento di 800 milioni di dollari, a sostegno di oltre 2.500 posti di lavoro locali, inclusi 240 posti di lavoro ben retribuiti per piloti e personale di cabina. Con questi 2 nuovi aeromobili, Ryanair offrirà un programma record per l’inverno 2026 a Varsavia Modlin, incluse 5 nuove rotte per Bratislava, Bristol, Manchester, Shannon e Zagabria, che raddoppieranno il traffico di Varsavia Modlin, superando i 3,2 milioni di passeggeri all’anno. Allo stesso tempo, stiamo espandendo rapidamente la nostra rete a Varsavia Chopin, dove opereremo 16 rotte questo inverno, incluse 7 nuove rotte per Bari, Bologna, Catania, Liverpool, Napoli, Torino e Venezia, e aumenteremo il traffico di oltre il 50%, raggiungendo gli 800.000 passeggeri. Nei due aeroporti di Varsavia, Ryanair offrirà una scelta ancora più ampia. La crescita di Ryanair durante tutto l’anno sia a Modlin che a Chopin è un’ottima notizia per Varsavia e per i consumatori polacchi: più rotte, più concorrenza e tariffe aeree molto più basse”.

ANA HOLDINGS INVESTE IN PHOXTER – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), tramite il suo corporate venture capital fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in Phoxter Corporation, una startup che sviluppa tecnologie di automazione end-to-end per il trasporto e l’ispezione nei settori manifatturiero e logistico. Con la continua carenza di manodopera che incide su questi settori, le aziende si rivolgono sempre più all’automazione per migliorare l’efficienza e la produttività. Phoxter affronta queste sfide attraverso sistemi di automazione dei trasporti progettati per ottimizzare la logistica in loco e sistemi di ispezione proprietari basati sull’intelligenza artificiale che migliorano la precisione operativa. Sviluppando internamente sia l’hardware che il software di controllo, Phoxter offre soluzioni di automazione integrate e personalizzate per ambienti operativi complessi. ANA Group ha già implementato 60 Phoxter automated guided vehicles (AGVs) presso il principale hub cargo di Narita Airport, contribuendo a semplificare i flussi di lavoro e a ridurre i ritardi dovuti alla congestione. Sulla base di questa collaborazione, l’investimento di ANA HD supporterà ulteriori iniziative di automazione volte a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle aviation logistics operations”.

DELTA CELEBRA L’INTERNATIONAL FLIGHT ATTENDANT DAY – Delta informa: “Domenica 31 maggio si celebra l’International Flight Attendant Day, un momento per fermarsi e riconoscere i quasi 30.000 assistenti di volo di Delta e il ruolo fondamentale che svolgono. Dal garantire la sicurezza a 10.000 metri di altitudine al creare piccoli momenti che contano in cabina, i nostri assistenti di volo sono il motivo per cui milioni di clienti scelgono Delta ancora e ancora. In onore di questa giornata speciale, vogliamo dare risalto a due assistenti di volo Delta: una all’inizio della sua carriera e una che ha dedicato tutta la sua vita a questo lavoro. Da un lato c’è Alise Broussard, la più giovane assistente di volo di Delta, con base a New York, che si affaccia per la prima volta al mondo dell’aviazione con entusiasmo e un senso di possibilità. Dall’altro c’è Joan Prince Crandall, l’assistente di volo con maggiore anzianità di servizio di Delta, con una carriera straordinaria che abbraccia quasi settant’anni di cambiamenti nel settore dell’aviazione, e che ancora oggi si impegna con la stessa dedizione e attenzione al servizio. Insieme, le loro storie riflettono ciò che rende questo ruolo così unico. Non è solo un lavoro, è una vocazione che si evolve ma non perde mai il suo scopo”. “Gli assistenti di volo svolgono un ruolo fondamentale nel fornire l’esperienza che i nostri clienti si aspettano e meritano”, ha affermato il Chief Operation Officer, Dan Janki. “La loro professionalità, la loro formazione e la loro attenzione sono essenziali per garantire un servizio sicuro e affidabile e per costruire la fedeltà che contraddistingue il nostro marchio. Il loro impatto si percepisce su ogni volo, ogni giorno”. “Mentre Alise sta appena iniziando a scrivere la sua storia e Joan continua un’eredità costruita in decenni, entrambe condividono qualcosa di fondamentale: la passione per la cura degli altri”, conclude Delta.

LA FAA STABILISCE ‘NO DRONE ZONES’ PER FIFA WORLD CUP STADIUMS, FAN EVENTS AND BASE CAMPS – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA), in coordinamento con il Department of Homeland Security e il Department of Justice, istituirà temporary flight restrictions (TFRs) sugli stadi che ospiteranno le partite della FIFA World Cup 2026 e i relativi eventi per i tifosi negli Stati Uniti, al fine di proteggere partecipanti e spettatori”. “Mentre i tifosi di tutto il mondo si riuniscono negli stadi e agli eventi in tutto il Paese per la FIFA World Cup, la FAA sta utilizzando ogni strumento disponibile per proteggere lo spazio aereo, compresi controlli più rigorosi sull’uso dei droni”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Gli operatori di droni devono aspettarsi provvedimenti immediati in caso di violazione dello spazio aereo interdetto”. “Durante i giorni delle partite, tutte le operazioni aeree, compresi i droni, saranno vietate entro un raggio di 3 miglia nautiche e fino a 3.000 piedi dal suolo intorno agli stadi interessati, salvo diversa autorizzazione del controllo del traffico aereo. Gli operatori di droni che entrano in spazi aerei riservati senza autorizzazione possono incorrere in multe fino a 100.000 dollari, confisca del drone e accuse penali federali, con le forze dell’ordine federali incaricate di identificare gli operatori, sequestrare i droni e supportare i procedimenti giudiziari. La FAA ha recentemente lanciato la Drone Expedited and Targeted Enforcement Response (DETER) initiative per accelerare l’identificazione e il contrasto delle violazioni relative all’uso dei droni. DETER verrà utilizzata durante i Mondiali di calcio per supportare le attività di controllo rafforzate. Le forze dell’ordine federali sono legalmente autorizzate a utilizzare strumenti di mitigazione specifici per affrontare i voli non autorizzati dei droni e possono intervenire per allontanare i velivoli dagli spazi aerei riservati, preservando al contempo le prove per eventuali azioni di contrasto. Le località sono soggette a modifiche e potrebbero essere aggiunte ulteriori sedi. Saranno in vigore restrizioni in altre località, inclusi hotel delle squadre, campi base e strutture di allenamento. Ulteriori dettagli sono disponibili nel FIFA World Cup 2026 Flight Advisory e sulla FAA FIFA World Cup 2026 webpage. I piloti sono inoltre invitati a consultare i NOTAM per conoscere le date, gli orari e le restrizioni aggiornati”, conclude la FAA.

IBERIA PRESENTE ALLA ‘FERIA DEL LIBRO’ DI MADRID – Iberia informa: “Iberia è nuovamente presente alla ‘Feria del Libro’ di Madrid, che celebra la sua 85ª edizione da oggi al 14 giugno. La compagnia aerea allestirà ancora una volta il suo spazio ‘Talento a bordo’, situato alla fine del Paseo de Coches nel Parco del Retiro. Durante la seconda settimana, lo stand ospiterà ‘La cabina del libro’, un’iniziativa che mira a dare visibilità ai progetti editoriali e a promuovere la letteratura latinoamericana attraverso conversazioni con autori ed editori che lavorano con le parole su entrambe le sponde dell’Atlantico. Iberia è ambasciatrice della cultura spagnola e iberoamericana in tutte le sue espressioni nei cinquanta paesi in cui opera. Da 99 anni, sostiene i talenti che hanno portato la cultura di lingua spagnola ai massimi livelli. La compagnia aerea vola con l’obiettivo di generare prosperità collegando le persone con il mondo. Con questo obiettivo è nato il progetto ‘Talento a bordo’, incentrato sul sostegno e la promozione dei talenti di lingua spagnola, sia affermati che emergenti, in qualsiasi campo o disciplina. Attualmente, la compagnia aerea supporta oltre 100 iniziative in ambito culturale, artistico, sportivo, gastronomico, della moda e del design”.

EUROWINGS: DALLA CABINA ALLA PASSERELLA, UNA EUROWINGS FLIGHT ATTENDANT E’ LA “GERMANY’S NEXT TOP MODEL 2026” – Eurowings informa: “Dalla cabina alla passerella – e direttamente sotto i riflettori: Aurélie Carina, assistente di volo di Eurowings, ha vinto la finale di “Germany’s Next Top Model”. La ventiduenne di Pulheim, vicino a Colonia, ha conquistato giudici e pubblico con il suo carisma, la sua professionalità e la sua autentica personalità, scrivendo così una storia di successo davvero speciale tra le nuvole”. “Sono una ragazza normale, come tante altre, e all’improvviso tutti mi conoscono e vogliono una foto con me. È pazzesco”, dice Aurélie. Trova particolarmente surreale quando i passeggeri la riconoscono a bordo. “Non so quando mi ci abituerò. Vincere il titolo sarà sempre un momento speciale per me”. “Aurélie, di origini brasiliane, fa parte dell’equipaggio di Eurowings da diversi anni. I colleghi la descrivono come una persona calorosa, aperta e piena di energia positiva: qualità che ora anche il mondo della moda ha scoperto in lei. Prima ancora della sua carriera televisiva, la ragazza renana calcava grandi palcoscenici come cheerleader, amando lo sport e l’interazione con le persone”, prosegue Eurowings. Aurélie scopre spesso che la vita quotidiana in cabina e quella in passerella sono sorprendentemente simili: “Nessuno dei due è un lavoro dalle nove alle cinque. Si incontrano continuamente nuove persone, si lavora in squadra e bisogna dimostrare presenza, empatia e professionalità in ogni situazione. È proprio questo che accomuna il lavoro di un’assistente di volo a quello di una modella”. Anche il CEO di Eurowings, Max Kownatzki, si è detto entusiasta del successo della sua collega: “Aurélie incarna in modo speciale i valori di Eurowings: ispira le persone con la sua naturalezza, la sua cordialità e la sua inesauribile energia positiva. In questo modo, dimostra anche quanta personalità e talento ci siano nei nostri equipaggi. Naturalmente, tutta la famiglia Eurowings è felicissima di questo premio. Siamo orgogliosi di te, Aurélie”.

AIR FRANCE PRESENTA UN’OPERA DI ZAO WOU-KI ALLA MOSTRA “HIDDEN TREASURES” DI NEW YORK – Air France informa: “Dal 26 al 31 maggio 2026, Air France partecipa alla mostra “Hidden Treasures: 250 Years of History Between America and French Luxury”, organizzata dal Comité Colbert presso il centro culturale The Shed di New York. Membro dell’istituzione dal 1990, la compagnia aerea presenterà, attraverso il suo eccezionale servizio La Première, una straordinaria opera dell’artista franco-cinese Zao Wou-Ki proveniente dalla propria collezione. La mostra “Hidden Treasures” mette in luce 250 anni di risonanza creativa e scambio artistico tra Francia e Stati Uniti. Attraverso oggetti eccezionali, materiali d’archivio e creazioni contemporanee, la mostra ripercorre la duratura influenza dell’artigianato francese oltreoceano nei campi dell’arte, del lusso, della diplomazia e della cultura. Attraverso il suo esclusivo servizio La Première, Air France esporrà ‘La Première wardrobe doors’ di Zao Wou-Ki, realizzate nel 1971. Con le sue dimensioni di 164 cm di altezza per 124 cm di larghezza, quest’opera occupava un posto unico: adornava le ante dell’armadio nella First-Class cabin di un Air France Boeing 747. Con l’arrivo del Boeing 747, all’epoca il più grande aereo commerciale del mondo, Air France lanciò un ambizioso programma di interior design per le cabine di First Class di questo iconico velivolo all’inizio degli anni ’70, programma che proseguì fino al 1992. Artisti della Nouvelle École de Paris furono invitati a creare opere specificamente per questi spazi. Integrata nell’esperienza di viaggio, l’opera di Zao Wou-Ki ha trasformato la cabina in una vera e propria galleria d’arte volante, offrendo ai passeggeri un’esperienza estetica unica. Senza rendersene conto, hanno viaggiato a bordo accanto a uno di questi “hidden treasures” ora esposti nella mostra”. “Partecipando alla Hidden Treasures exhibition insieme a oltre sessanta French luxury houses, Air France riafferma il suo ruolo nell’ecosistema culturale e artistico francese sulla scena internazionale. La sua presenza sottolinea il ruolo che la compagnia aerea svolge nella promozione della Francia, del suo patrimonio e della sua competenza in tutto il mondo. Air France ha sempre mantenuto stretti legami con l’arte, la creatività e l’eccellenza francese. Quest’iniziativa si inserisce in tale tradizione e prosegue una storia in cui la compagnia aerea fa molto più che collegare destinazioni: contribuisce anche a diffondere opere, idee ed emozioni”, prosegue Air France. “Attraverso la sua partecipazione a questa importante mostra organizzata dal Comité Colbert, Air France dimostra il suo impegno a mantenere la creatività al centro della sua offerta. Presentando al pubblico per la prima volta le iconiche wardrobe doors della Boeing 747 First Class cabin create dal French Chinese artist Zao Wou-Ki, Air France mette in mostra la sua duratura capacità di reinventare il piacere del viaggio per i suoi clienti. Oggi, con l’Air France Legend label, la compagnia aerea celebra oltre nove decenni di storia e un patrimonio unico e prestigioso”, afferma Fabien Pelous, Executive Vice President Customer Experience, Air France. “Il trasporto di quest’opera a New York è affidato ai team di Air France Cargo, specializzati nella spedizione di beni delicati e di alto valore. Per la mostra “Hidden Treasures”, la compagnia aerea si occupa anche del trasporto di altre opere esposte, a dimostrazione della sua completa competenza al servizio del patrimonio artistico e culturale. Questa competenza si aggiunge ad altre importanti operazioni di trasporto di beni culturali effettuate dalla compagnia aerea, come il trasporto nel 2022 del manoscritto de “Il Piccolo Principe” da New York a Parigi per una mostra al Musée des Arts Décoratifs e nel 2023 del sarcofago di Ramses II per la Gold of the Pharaohs exhibition a Parigi. Con questa operazione, Air France Cargo dimostra ancora una volta la sua capacità di gestire il trasporto di beni eccezionali con i più elevati standard di sicurezza, precisione e affidabilità”, conclude Air France.

KLM: FIRMA DELL’ACCORDO DEFINITIVO PER IL TRASFERIMENTO DI KLM LOCATIONS A SCHIPHOL – KLM informa: “Il 29 maggio, il CFO di KLM, Bas Brouns, e il CFO di Royal Schiphol Group, Robert Carsouw, hanno firmato l’accordo definitivo per il trasferimento di diverse KLM facilities, inclusi KLM Catering Services, Topside e i nostri cargo buildings. Questo accordo consentirà a Schiphol di sviluppare ulteriormente quest’area dell’aeroporto e di creare ulteriore spazio per le operazioni passeggeri, le attività aeronautiche e nuove strutture. Per KLM, il trasferimento rappresenta un’opportunità per creare ambienti di lavoro più moderni, in linea con le nostre modalità operative attuali e future”.

EASYJET LANCIA UNA PROMOZIONE NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “Per i prossimi cinque giorni easyJet offre ai clienti fino al 15% di sconto su una selezione di voli da e per il Regno Unito, dando ai britannici l’opportunità di assicurarsi tariffe vantaggiose per le loro vacanze estive. La promozione è valida per i voli tra il 1° giugno 2026 e il 30 settembre 2026, coprendo l’alta stagione estiva e le vacanze scolastiche. Grazie al network europeo di easyJet, sono disponibili voli verso una vasta gamma di destinazioni balneari e cittadine, per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. I clienti possono prenotare tariffe scontate dalle ore 8:00 di venerdì 29 maggio alle ore 8:00 di mercoledì 3 giugno 2026 tramite easyJet.com o l’app mobile easyJet. L’offerta include voli da aeroporti di tutto il Regno Unito”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Sappiamo che i clienti sono sempre alla ricerca di un ottimo rapporto qualità-prezzo quando prenotano le loro vacanze estive e, con migliaia di posti scontati disponibili su tutta la nostra rete, ora è il momento ideale per prenotare un viaggio e godersi le destinazioni più popolari d’Europa a prezzi ridotti”.

EUROFIGHTER: SELEZIONATO IL 2026 RAF TYPHOON DISPLAY PILOT – Eurofighter informa: “Il RAF 2026 Typhoon Display Pilot sarà il Flight Lieutenant Tom Nation. E’ cresciuto nel Galles del Sud, trascorrendo le estati agli airshow e ammirando i jet sfrecciare nel cielo. Questa stagione è lui ai comandi, con il nominativo Dragon01. Nation è stato selezionato come 2026 RAF Typhoon Display Pilot e ha affiancato il suo predecessore, lo Squadron Leader Nathan Shawyer, per tutta la stagione 2025. Sono ormai mesi che lavora sul display: nove minuti che coprono un inviluppo di G da meno 3 a più 9, con manovre multiple che sostengono il massimo G per 20-30 secondi alla volta”.

EUROFIGHTER: NEL 1994 IL PRIMO VOLO DELL’EUROFIGHTER TYPHOON – Eurofighter informa: “Nel 1994 il test pilot Peter Weger portò per la prima volta in volo l’Eurofighter Typhoon a bordo dell’aereo denominato DA1 (Development Aircraft 1). Oggi Peter ripensa a quel momento ad alto rischio”. “Anche i più piccoli dettagli contavano. Naturalmente è stato un momento speciale. Mi sentivo calmo e raccolto ma in un elevato stato di concentrazione. Perché il DA1 era in ottime condizioni tecniche, mantenuto e preparato per il primo volo così come qualsiasi aereo può esserlo. Avevamo fiducia in ciò che sapevamo. L’Iron Bird ground test vehicle era vicino all’aereo reale in termini di manovrabilità e controllo e ci ha fornito una solida base di partenza su cosa aspettarci. Conoscevo i motori RB199. Il cockpit era un cockpit del Tornado, familiare per molti aspetti. Avevo anche volato con l’EAP (Experimental Aircraft Programme), e questo mi ha aiutato. Si era deciso di far volare il DA1 con funzionalità ridotte, poiché in quella fase il sistema di controllo di volo non era ancora completamente sviluppato. Sapevo che il primo volo era assolutamente speciale. Dietro quell’attenzione c’era qualcosa di più serio. Un problema durante il primo periodo di volo sarebbe stato dannoso per l’intero programma”, afferma Peter Weger. “Ai piloti che volano oggi sull’Eurofighter Typhoon, il mio messaggio è semplice: la piattaforma è eccezionale ed è stata progettata in questo modo. Il design delta canard e il concetto volutamente instabile sono ideali. È stato dedicato il massimo impegno alle qualità di volo, alla manovrabilità a bassa e alta velocità e alle prestazioni. È una piattaforma perfetta e rimane accettabile per futuri aggiornamenti di sistemi e avionica, compreso ciò che verrà dopo. L’Eurofighter ha ormai più di 30 anni, e non è certo alla fine della sua carriera. Resterà in circolazione per gli anni a venire”, conclude Peter Weger.