De Havilland Canada: il Dash 8-400 certificato da FAA e EASA secondo i più stringenti Noise Emission Standards

De Havilland Canada ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Aviation Safety Agency (EASA) hanno rilasciato le approvazioni per il Dash 8-400 turboprop aircraft in quanto ha soddisfatto i più severi noise emission standards. L’aeromobile è quindi certificato secondo gli Stage 5 standards stabiliti dalla FAA e certificato dall’EASA come conforme agli ICAO Chapter 14 standards. L’aereo Dash 8-400 è stato il propeller-driven aircraft, e anche il primo regional aircraft al mondo, a soddisfare gli ICAO Chapter 14 standards quando è stato certificato da Transport Canada nel 2020.

“Le approvazioni della FAA e dell’EASA hanno confermato che il design avanzato del velivolo Dash 8-400 lo posiziona ben prima degli attuali regional jets and turboprops nel fornire un low community noise durante il decollo e l’atterraggio. Inoltre, i nuovi regional jet designs che sono stati proposti per soddisfare questi stessi standard, sono lontani diversi anni dall’introduzione in servizio”, ha affermato Robert Mobilio, Vice President, Engineering and Quality, De Havilland Canada. “La nostra flotta di oltre 600 velivoli Dash 8-400 consegnati continuerà a trarre vantaggio da queste ricertificazioni poiché gli operatori saranno in grado di accedere agli aeroporti sensibili al rumore con minori limitazioni e minori oneri legati al rumore, senza la necessità di cambiare prodotto per soddisfare le rigorose norme sulle emissioni acustiche”.

“Le Dash 8-400 noise emission approvals offrono anche maggiori opportunità agli urban planners per ridurre al minimo l’impatto dell’aviazione commerciale sulle comunità, mentre l’industria lavora per sviluppare la next-generation propulsion technology come la hybrid-electric propulsion technology (leggi anche qui) sviluppata da Pratt & Whitney Canada in collaborazione con De Havilland Canada”, ha aggiunto Mobilio.

“Le Chapter-based, noise-related charges utilizzate da alcuni aeroporti in Europa consentono agli aeroporti di allinearsi agli standard ICAO e incoraggiano le compagnie aeree ad adottare la classe di aeromobili più silenziosa disponibile sul mercato. Poiché gli aeromobili Dash 8-400 possono soddisfare la Chapter 14 Minus category, che è la categoria più silenziosa anche tra i Chapter 14 aircraft, i nostri clienti possono beneficiare di sconti significativi. Un esempio di questo è visto a Gatwick Airport, dove gli operatori degli aerei Dash 8-400 possono beneficiare di sconti del 60-80% rispetto agli operatori di Chapter 3 and Chapter 4 aircraft”, afferma Philippe Poutissou, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada.

“Dotato di silenziose six-bladed Dowty propellers su motori Pratt & Whitney Canada PW150A, l’aereo Dash 8-400 ha dimostrato ancora una volta di avere un design avanzato dal punto di vista ambientale. Non solo è silenzioso all’esterno, ma è anche silenzioso all’interno della cabina. Al fine di aumentare ulteriormente il comfort per i passeggeri, il Dash 8-400 è stato progettato con un proprietary Active Noise and Vibration Suppression (ANVS) system, recentemente migliorato, che riduce efficacemente il propeller noise level all’interno dell’aeromobile per massimizzare il comfort della cabina. Il velivolo Dash 8-400 è stato progettato acusticamente per mitigare gli effetti dannosi del rumore degli aerei sulla salute umana, dentro e fuori, a terra e in cielo.

De Havilland Canada continua a fare investimenti orientati al futuro per migliorare la competitività dell’azienda e garantire che i velivoli Dash 8 series rimangano in prima linea nel regional aircraft market”, afferma De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)