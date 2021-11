GE Aviation ha consegnato il suo final CF6-80E1 production engine

GE Aviation ha consegnato nelle scorse settimane il suo final CF6-80E1 production engine a China Airlines, per la flotta Airbus 330 della compagnia aerea.

“Essendo uno dei maggiori clienti di GE Aviation in Asia, siamo onorati di ricevere il final CF6-80E1 production engine”, afferma Houng Wang, China Airlines Senior Vice President. “Il motore CF6 ha svolto un ruolo significativo nel successo della nostra compagnia aerea e questa consegna segna un’altra pietra miliare nella nostra lunga storia di collaborazione con GE”.

“China Airlines e GE Aviation hanno lavorato insieme per molti anni e abbiamo il privilegio di consegnare loro il final CF6-80E1 engine”, ha affermato Mike Kauffman, CF6 General Manager at GE Aviation. “Il motore CF6-80E1 è stato l’ultimo modello di motore CF6 ad entrare in servizio nel 1994 e continua a operare bene sull’aereo A330”.

China Airlines ha utilizzato motori CF6 per quasi 20 anni, con i motori CF6-80C2 e CF6-80E1 che alimentano la loro flotta di aeromobili. GE Aviation e China Airlines hanno anche firmato un 15-year material agreement e hanno istituito un local material storefront nella regione per ridurre i tempi di rotazione dei pezzi di ricambio da utilizzare nella revisione dei motori CF6-80E.

Il motore CF6 ha celebrato ad agosto 50 anni di servizio (leggi anche qui). La famiglia di motori ha stabilito una solida base per GE Aviation nel civil aviation segment. Basata sulla tecnologia del TF39 military engine, la famiglia di motori CF6 di GE è cresciuta fino a includere i modelli di motori CF6-50, CF6-80A, CF6-80C2 e CF6-80E1, che hanno accumulato oltre 460 milioni di engine flight hours.

Mentre il motore CF6-80E1 ha segnato la fine della produzione per la più potente variante del motore CF6, il motore sta riscontrando un crescente interesse per la passenger to freighter conversion degli A330.

“I motori CF6 equipaggiano oltre il 65% di tutti i cargo widebody”, ha affermato Kauffman. “Il motore CF6-80E1 offre ai freighter operators thrust flexibility insieme a una migliore conservazione delle performance, un minor consumo di carburante, un’affidabilità eccezionale e un time on wing più lungo rispetto ad altri A330 powerplants. Con il 67% di parti in comune con il motore CF6-80C2 ancora in produzione, i freight operators hanno accesso diretto a nuovi pezzi di ricambio insieme ai GE Aviation’s used serviceable material. Con questa combinazione di caratteristiche di prodotto superiori e soluzioni di manutenzione flessibili, il CF6 continuerà a servire la prossima generazione di A330 converted freighter operators”.

