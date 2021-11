News Brevi – 16.11.2021

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE DI NATALE – Ryanair oggi (16 Nov) ha lanciato una promozione per raggiungere le destinazioni più ambite per i mercatini di Natale in Europa, con tariffe a partire da €16,99. “Immergiti nell’atmosfera festosa in alcune delle destinazioni con i più famosi mercatini di Natale d’Europa come Bruxelles, Budapest, Praga o Vienna e vivi in prima persona i canti dei migliori cori, l’artigianato, la cucina, il vin brûlé, i regali e le bancarelle addobbate di agrifoglio nelle piazze medievali delle più antiche e belle città questo inverno”, afferma Ryanair. Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da €19,99 per viaggi fino al 31 dicembre 2021. Per usufruire di queste offerte, è necessario visitare il sito Web Ryanair.com per prenotare i voli entro la mezzanotte di domenica 21 novembre 2021. Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia, siamo lieti di annunciare la promozione dedicata ai mercatini di Natale e non vediamo l’ora di portare i nostri clienti in giro per i migliori paesi delle meraviglie invernali d’Europa per una meritata pausa a novembre e dicembre, sia che si tratti di incontri pre-natalizi con la famiglia e gli amici o di un viaggio romantico nelle città più pittoresche d’Europa. Per celebrare il periodo più bello dell’anno, abbiamo tantissimi posti disponibili a partire da soli €16,99 verso Bratislava, Bruxelles, Budapest, Kaunas, Cracovia, Praga, Vienna o Vilnius e molte altre destinazioni. Poiché queste tariffe andranno a ruba rapidamente, conviene agire in fretta e visitare il sito Web Ryanair.com per prenotare i voli prima della mezzanotte di domenica 21 novembre 2021”.

COVID-19: NEL TERZO TRIMESTRE 2021 RITORNANO AI LIVELLI PRE-CRISI IL TRAFFICO SU GOMMA E QUELLI AEREI E MARITTIMI PER LE SOLE MERCI – La pandemia da Covid-19, le regolamentazioni, le limitazioni alla circolazione e la campagna vaccinale, che ha consentito una ripresa della domanda di spostamenti, hanno modificato le tendenze di mobilità dei cittadini e delle merci. In sintesi, i dati mostrano come il trasporto stradale di merci e passeggeri sia tornato ai livelli pre-Covid, mentre il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale ancora non recuperano i flussi registrati prima del lockdown dell’anno scorso. Questi alcuni dei dati emersi dal Rapporto dell’Osservatorio sulle tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del Covid-19 riferito al terzo trimestre del 2021, elaborato dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) sulla base dei dati di traffico forniti dai principali operatori multimodali nazionali (Anas, concessionari autostradali, Trenitalia, Italo, Autorità di Sistema Portuali, Assaeroporti), dalle Direzioni generali del Mims e dei dati open source dei principali operatori della mobilità, come Infoblu, Apple, Google, Facebook, Oxford University e Moovit. Nel trasporto aereo, anch’esso fortemente colpito dalle restrizioni imposte dalla pandemia, il traffico passeggeri è ancora inferiore al 40% rispetto a settembre 2019, mentre per le merci si registra un aumento del 3%. Infine, nel trasporto marittimo, il traffico passeggeri nell’estate 2021 è risultato inferiore di circa il 10-15% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il settore merci ha pienamente recuperato le perdite registrate nel 2020 (Ufficio Stampa Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

IL PRIMO VOLO TRANSATLANTICO DI BRITISH AIRWAYS DA GATWICK DECOLLA PER TAMPA – Dopo la recente riapertura dei confini statunitensi per i britannici, il primo volo transatlantico statunitense di British Airways da Gatwick è decollato oggi diretto a Tampa, Florida. I servizi della compagnia aerea per Tampa opereranno tre volte a settimana. British Airways riprenderà anche i voli da Gatwick verso Orlando venerdì 19 novembre. Questa è la prima volta che la compagnia aerea opera verso queste destinazioni e negli Stati Uniti da Gatwick, dall’inizio della pandemia Covid-19 nel marzo 2020. British Airways prevede di operare in 23 aeroporti statunitensi questo inverno, più di qualsiasi altro vettore transatlantico, con 246 voli settimanali da gennaio. Oltre a Tampa e Orlando da Gatwick, i voli per Nashville e New Orleans riprenderanno a dicembre da Heathrow. Gli A380 della compagnia aerea atterreranno negli Stati Uniti ancora una volta, con l’aereo che inizierà a operare per Miami da Heathrow dal 5 dicembre, Los Angeles dal 9 dicembre e Dallas dal 27 marzo. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Orlando e Tampa sono tra le nostre destinazioni più popolari, quindi sappiamo quanto i nostri clienti non vedono l’ora di tornare. La Florida è uno stato così diversificato, quindi che si tratti di una rilassante vacanza al mare, di un’avventura in un parco a tema o di un epico viaggio on the road, c’è qualcosa per ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, stiamo offrendo una vasta gamma di offerte British Airways Holidays per tutte le tasche”. Il primo volo di British Airways negli Stati Uniti quando le restrizioni sono state revocate l’8 novembre è stato il servizio BA001 della compagnia aerea per l’aeroporto JFK. I clienti hanno ricevuto un’accoglienza in stile newyorkese quando sono atterrati nella Grande Mela per riunirsi con amici e familiari dopo oltre 600 giorni di confini chiusi. La compagnia aerea opera attualmente sette voli al giorno per New York, aumentando a otto da metà dicembre.

IATA: SARA’ IMPORTANTE AFFRONTARE LE PRIORITA’ PER IL GROUND HANDLING DURANTE LA RIPRESA – “Vi saranno molte sfide man mano che le ground handling operations aumenteranno per soddisfare la crescente domanda, mentre la ripresa dell’industria dell’aviazione da COVID-19 progredisce. Superare la carenza di manodopera, garantire la sicurezza con il rigoroso rispetto degli standard globali, la digitalizzazione e la modernizzazione saranno fondamentali per ottenere un riavvio scalabile”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations, parlando alla 33rd IATA Ground Handling Conference (IGHC), che ha aperto a Praga oggi. I fornitori di servizi di assistenza a terra stanno affrontando gravi carenze di competenze e difficoltà nel trattenere e assumere personale. “Molti dipendenti qualificati hanno lasciato il settore e non torneranno. Reclutare, formare e accreditare nuovo personale può richiedere fino a sei mesi. Pertanto, è fondamentale mantenere il personale attuale e trovare modi più efficienti per assumere nuovo personale”, ha affermato Mejstrikova. Gli standard globali sono la base per operazioni sicure. Due strumenti chiave per gli operatori di terra sono lo IATA Ground Operations Manual (IGOM) e lo IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO). IATA ha chiesto al settore dei servizi di assistenza a terra di accelerare l’adozione globale di IGOM per garantire la coerenza e la sicurezza operative in tutto il mondo. Per supportare questo, IATA ha lanciato il portale IGOM. IATA ha inoltre esortato i governi a riconoscere ISAGO nei loro quadri normativi per la supervisione. Ciò offrirà vantaggi significativi, tra cui una maggiore armonizzazione, l’implementazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS) da parte degli operatori di terra e la riduzione dei controlli duplicati che i fornitori devono affrontare. La digitalizzazione può favorire miglioramenti dei processi che saranno fondamentali per migliorare sia la sostenibilità che la produttività. Un fattore chiave della digitalizzazione/modernizzazione è l’iniziativa CEDAR (Connected Ecological Digital Autonomous Ramp). “Sfruttare i dati per migliorare la sicurezza e l’efficienza è fondamentale per il settore dei servizi di assistenza a terra. CEDAR è il progetto per affrontare questo problema. L’obiettivo generale è essere in grado di prendere decisioni operative basate sui dati che ridurranno i costi, miglioreranno le performance e contribuiranno all’impegno net zero del settore”, ha affermato Mejstrikova.

LUFTHANSA TECHNIK E ETIHAD AIRWAYS COLLABORANO PER DIGITAL OPERATIONS – Al Dubai Air Show, Etihad Airways PJSC e Lufthansa Technik AG hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) relativo a una partnership globale sull’esplorazione di soluzioni digitali che è destinata a ottimizzare ulteriormente l’airline’s technical fleet and operations management. Il campo di cooperazione comprenderà diversi prodotti della suite di operazioni digitali AVIATAR di Lufthansa Technik, leader del settore. Concentrandosi su operazioni tecnologiche digitali e sostenibili, all’inizio coprirà l’uso di Fuel Analytics, Condition Monitoring and automated Line Maintenance Planning. Per aumentare ulteriormente la fuel efficiency e quindi raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, Etihad sarà una delle prime compagnie a sfruttare l’innovativa app Fuel Analytics di AVIATAR. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e l’utilizzo di dati di volo completi, Fuel Analytics fornisce a Etihad la trasparenza necessaria per identificare qualsiasi consumo insolito di carburante. L’interconnessione tra fuel efficiency ed eventi tecnici e operativi consente un’identificazione automatizzata della causa principale del degrado dell’efficienza dell’aeromobile, chiaramente distinta da fattori operativi come il meteo o la navigazione. Inoltre, AVIATAR Fuel Analytics può identificare gli effetti delle modifiche degli aeromobili sul consumo di carburante. Sulla base di queste informazioni, Etihad può quindi eseguire le misure necessarie per mantenere efficiente il volo della propria flotta. Questo aiuta la compagnia aerea in due modi, risparmiando carburante e riducendo le emissioni. La soluzione AVIATAR Condition Monitoring consentirà inoltre a Etihad di avere una panoramica in tempo reale sullo stato attuale di tutti i suoi velivoli e dei loro componenti, sia a terra che in volo. Ciò consentirà al dipartimento di manutenzione di Etihad di gestire in modo proattivo le condizioni delle proprie flotte Boeing e Airbus. L’AVIATAR’s automated Line Maintenance Planning app consentirà a Etihad di migliorare ulteriormente la produttività massimizzando la disponibilità degli aeromobili e riducendo allo stesso tempo gli sforzi di pianificazione manuale. Integrando i dati di diversi sistemi IT, questa soluzione basata su algoritmi adatta istantaneamente i piani per ogni luogo di manutenzione e per tutta la flotta di Etihad. “Per Etihad, una migliore comprensione dei dati significa che ogni singolo giorno è possibile prendere decisioni migliori”, ha affermato Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group. “Lavorando con Lufthansa Technik, Etihad migliorerà l’efficienza delle sue operazioni, ridurrà il consumo di carburante, ridurrà le emissioni di CO2 e ridurrà gli sforzi di manutenzione, il tutto mantenendo i più alti livelli di performance e di sicurezza”. “La digitalizzazione è diventata uno dei fattori trainanti più importanti per l’industria aeronautica . Pertanto, è fondamentale per noi evidenziare i vantaggi che una suite di strumenti digitali intelligenti come AVIATAR porta alle compagnie aeree di tutto il mondo”, ha spiegato Tim Butzmann, Senior Director Sales Middle East and Africa, Lufthansa Technik. “Siamo felici ora di aver convinto un vettore rinomato come Etihad a essere una delle prime compagnie aeree del Medio Oriente ad unirsi a noi sul digital MRO playing field”.

AIR INDIA UTILIZZA IL SISTEMA 360 FOAM WASH DI GE – Dopo le prove e la formazione dei tecnici di manutenzione degli aeromobili, Air India è l’ultima compagnia aerea ad adottare 360 Foam Wash di GE per aiutare a mantenere la sua flotta di Boeing 787 con motore GEnx. Air India ha precedentemente ricevuto una licenza tecnica da GE Aviation per utilizzare il sistema brevettato 360 Foam Wash di GE sui suoi motori GEnx-1B e ora ha industrializzato l’innovativo sistema di pulizia nel suo processo di manutenzione. 360 Foam Wash di GE è un’alternativa al metodo di lavaggio ad acqua. Aiuta a ripristinare le prestazioni del motore portando a una riduzione del consumo di carburante. Il processo prevede l’iniezione di una soluzione proprietaria appositamente formulata che rimuove polvere e particelle di sporco nel motore. “Air India è orgogliosa del nostro impegno costante nell’adottare una tecnologia innovativa, come 360 Foam Wash di GE. Ciò avrà un impatto positivo significativo sulla fuel efficiency, oltre a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2. Nel 2022 prevediamo di ottenere un risparmio di carburante di circa 230.000 galloni e una riduzione di oltre 2.200 tonnellate di CO2 sulla nostra flotta di 27 Boeing 787, rispetto ai metodi di lavaggio ad acqua”, ha affermato Vinod Hejmadi, Direttore finanziario di Air India. Il sistema è autonomo, consentendone l’utilizzo all’interno di capannoni di manutenzione o all’aperto. 360 Foam Wash di GE è approvato per l’uso su più programmi di motori GE, inclusi i modelli GE90, GEnx, CF34 e CF6. Compreso Air India, sette clienti delle compagnie aeree hanno ottenuto le licenze per 360 Foam Wash. “360 Foam Wash è un esempio delle soluzioni di manutenzione innovative di GE Aviation per aiutare a mantenere le nostre flotte di motori in volo con prestazioni migliorate per i nostri clienti”, ha affermato Vikram Rai, South Asia and Indonesia country leader for GE Aviation.

ETIHAD AIRWAYS E GE AVIATION FIRMANO UN SUSTAINABILITY AGREEMENT – Etihad e GE hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per opportunità future di lavorare insieme su iniziative per ridurre le emissioni di CO2 della flotta di 787 Etihad, come parte del programma di sostenibilità della compagnia aerea. L’accordo è stato firmato da Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group e John Slattery, President and Chief Executive Officer of GE Aviation durante una cerimonia al Dubai Air Show 2021. Nell’ambito dell’accordo, Etihad consentirà a GE di utilizzare la sua flotta 787, guidata dal velivolo Greenliner, come piattaforma di test per nuove tecnologie e engine hardware volti a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare le prestazioni dei motori GEnx. I dati di questi test saranno condivisi tra GE ed Etihad per informare l’implementazione dei miglioramenti nella flotta 787 di Etihad. Entrambe le società hanno inoltre deciso di collaborare a una 100% sustainable aviation fuel (SAF) flight demonstration. “La decarbonizzazione è una sfida che l’intera industria dell’aviazione deve affrontare”, ha affermato John Slattery, President and Chief Executive Officer of GE Aviation. “L’unico modo in cui possiamo affrontarlo è con accordi come questo MOU con Etihad. Attraverso questo accordo, GE sarà in grado di testare tecnologie innovative che possono aiutare a ridurre le emissioni e aumentare il time on wing del nostro motore GEnx, a vantaggio di Etihad e di tutti i nostri clienti delle compagnie aeree”. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con GE negli ultimi due anni al programma Etihad Greenliner per innovare, sviluppare e testare le tecnologie di decarbonizzazione dell’aviazione”, ha affermato Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group. “L’annuncio di oggi che estende la nostra relazione con GE si basa sul nostro impegno condiviso per ridurre le emissioni di CO2 mentre Etihad espande il suo programma di sostenibilità strategica e definisce il quadro che aiuterà a guidare la decarbonizzazione per l’industria in generale”. Etihad sta inoltre testando la soluzione software Fuel Insight di GE Digital. Fuel Insight è una soluzione per la riduzione dei costi e delle emissioni che funziona analizzando i dati reali dell’aeromobile e della compagnia aerea per unire i dati di volo con i piani di volo. Questi dati critici aiutano ad aumentare la fuel efficiency e a ridurre gli sprechi. Il GEnx di GE Aviation è un high-thrust jet engine sviluppato per il Boeing 787 Dreamliner. All’inizio di quest’anno Etihad ha ricevuto le licenze tecniche per utilizzare 360 Foam Wash di GE, un’innovativa tecnologia di pulizia dei motori, sulla flotta di motori GE90 e GEnx della compagnia aerea.

PRATT & WHITNEY CANADA: HELI-UNION ESTENDE IL SUO ENGINE MAINTENANCE CONTRACT – Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che il suo cliente Heli-Union ha firmato un’estensione di cinque anni al suo Fleet Management™ Program (FMP™) per 12 PT6C-67C engine che alimentano la sua flotta di elicotteri Leonardo AW139. Heli-Union ha sede in Francia e opera in numerose località in tutto il mondo con la sua flotta di AW139. Ha firmato l’FMP originale per i suoi motori PT6C-67C nel 2014 e l’estensione ora fornisce una copertura fino al 2029. “Vediamo la decisione di Heli-Union di estendere il loro FMP come un’approvazione del valore che forniamo attraverso il programma”, ha affermato Nicolas Chabée, vicepresidente, marketing, Helicopters, Pratt & Whitney Canada. “Data la natura della loro attività, Heli-Union pone grande enfasi sulla disponibilità e sull’affidabilità complessiva della sua flotta di AW139. Il modo migliore per massimizzare le prestazioni del motore per un cliente come Heli-Union è attraverso il nostro programma di gestione della flotta”. “Apprezziamo la flessibilità integrata nel FMP poiché le dimensioni della nostra flotta possono variare per soddisfare la domanda in continua evoluzione per i nostri servizi”, ha affermato Patrick Molis, CEO e presidente di Heli-Union. “Nel corso degli anni abbiamo imparato ad apprezzare il valore che FMP fornisce e lo consideriamo uno strumento finanziario e operativo strategico”.

PRATT & WHITNEY NOMINA GRAHAM WEBB COME CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Graham Webb è stato nominato alla nuova posizione di Chief Sustainability Officer. In questo ruolo appena creato, Webb coordinerà l’esecuzione della roadmap e della strategia per la tecnologia di propulsione sostenibile di Pratt & Whitney, incentrata sull’ottenimento di finanziamenti da parte del governo e dei partner del settore, comunicando le capacità e i risultati di Pratt & Whitney in materia di sostenibilità. “Pratt & Whitney si dedica da decenni all’aviazione sostenibile. Graham è molto rispettato in tutto il nostro settore e ha una profonda conoscenza delle tecnologie che consentiranno l’innovazione continua nella propulsione sostenibile”, ha affermato il presidente di Pratt & Whitney, Chris Calio. Più di recente, Webb ha guidato il Geared Turbofan engine business program per i velivoli Airbus A220 ed Embraer E-Jet E2 e in precedenza ha ricoperto il ruolo di chief engineer durante lo sviluppo dei motori Geared Turbofan di Pratt & Whitney. “Le tecnologie per soluzioni di propulsione sostenibile che sviluppiamo oggi voleranno bene nel futuro, quindi dobbiamo impostare la nostra rotta con precisione”, ha affermato Webb. “Continuare l’eredità dell’azienda di applicare le ultime tecnologie per ridurre l’impatto dell’aviazione sull’ambiente, con il record di sicurezza che abbiamo stabilito nel corso di decenni, è il principio centrale della nostra strategia di sostenibilità”. Webb ha conseguito una laurea in ingegneria, un master in ingegneria metallurgica e un dottorato di ricerca in scienza dei materiali presso il Georgia Institute of Technology.

EASYJET ANNUNCIA I VINCITORI DEL CONCORSO FUTURE FLIGHT – Cerys, 8 anni di Norfolk e Lara, 15 anni di Surrey, sono stati incoronati vincitori del concorso “Aircraft of the Future” di easyJet, svolto in UK. La compagnia aerea ha lanciato il concorso a ottobre, sfidando le prossime generazioni di ingegneri a progettare la loro visione per il volo futuro: un aereo passeggeri per viaggiare in tutta Europa alimentato da una fonte di energia sostenibile. La rivelazione dei progetti vincitori segue la conclusione della COP26 a Glasgow, dove la compagnia aerea ha annunciato di aver aderito a Race to Zero, una campagna globale di sostegno delle Nazioni Unite per raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050 al più tardi. Aderendo a Race to Zero, la compagnia aerea si impegna a fissare un obiettivo provvisorio su base scientifica per il 2035 e a raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050, quando la tecnologia per il volo a zero emissioni svolgerà un ruolo importante. Il design vincente di Cerys è incentrato sull’alimentazione a batteria, con ali a energia solare e tazze riutilizzabili per i passeggeri realizzate con foglie di banana lavorate. Il design di Lara ha esaminato l’utilizzo di idrogeno pressurizzato e fuel-cell stacks per generare elettricità per alimentare gli aerei passeggeri del futuro. La giuria ha valutato tutte le proposte sulla qualità del design, l’interpretazione del tema, la creatività, l’innovazione, la praticità e, soprattutto, come il design ha considerato la sostenibilità e l’ambiente.