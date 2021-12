News Brevi – 02.12.2021

WIZZ AIR: OLTRE IL 90% DEI MEMBRI DEL PROPRIO EQUIPAGGIO ITALIANO SI E’ VACCINATO – Wizz Air ha oggi annunciato che oltre il 90% dei membri del suo equipaggio italiano risulta vaccinato. Una notizia che giunge a seguito della scadenza fissata al 1 dicembre e che ha richiesto a tutto l’equipaggio, di volo e di cabina, di essere vaccinato – o regolarmente testato a proprie spese – ad eccezione di tutti coloro che sono recentemente guariti dal COVID-19. L’obbligo sottolinea l’impegno della compagnia nel tutelare la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri e dei lavoratori. Facendo seguito alla comunicazione di settembre in cui Wizz Air ha annunciato di aver introdotto i vaccini contro il COVID-19 per tutto l’equipaggio, la compagnia aerea può ora confermare che il suo tasso di vaccinazione è superiore rispetto alla maggior parte del settore. I membri dell’equipaggio non vaccinati che possono presentare un’esenzione per ragioni mediche, potranno effettuare test antigenici/PCR regolarmente. La decisione di richiedere all’equipaggio di essere vaccinato contro il COVID-19 si basa su ricerche che dimostrano come l’efficacia del vaccino sia la miglior forma di protezione contro il virus. Wizz Air, inoltre, ha organizzato anche webinar a cadenza periodica e consultazioni one-to-one con i virologi per educare il suo staff riguardo i vaccini e per rispondere a ogni domanda dei suoi lavoratori. Johan Eidhagen, Chief People Officer di Wizz Air ha dichiarato: “ Siamo felici di annunciare che il 90% del nostro equipaggio di volo e cabina si sia già vaccinato. All’inizio della pandemia, abbiamo guidato il settore con le nostre severe norme in fatto di sicurezza e salute, in quanto comprendiamo in toto la responsabilità di proteggere sia i passeggeri che l’equipaggio di bordo mitigando i rischi del COVID-19, e riconosciamo il ruolo cruciale che i vaccini giocano in questo”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A NOVEMBRE 2021 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di novembre. A novembre Ryanair Group ha trasportato 10,2 milioni di passeggeri (novembre 2020: 2,0 milioni), con un load factor dell’86% (62% a novembre 2020). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’80%, ad agosto 11,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’82%, a settembre 10,6 milioni con un load factor dell’81%, a ottobre 11,3 milioni con un load factor dell’86%. Ryanair ha operato oltre 62.300 voli a novembre.

ITA AIRWAYS: PAPA FRANCESCO PARTITO QUESTA MATTINA ALLE 11 DA FIUMICINO VERSO CIPRO – Papa Francesco è partito questa mattina alle 11.00 da Roma Fiumicino direzione Cipro con ITA Airways, la nuova Compagnia di Bandiera. Il volo è stato effettuato con un Airbus A320 con livrea celebrativa “Born in 2021”, creata da ITA Airways per festeggiare l’avvio delle operazioni di volo, avvenuto lo scorso 15 ottobre 2021. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre, c’erano il Presidente Esecutivo di ITA Airways Alfredo Altavilla, l’Amministratore Delegato Fabio Maria Lazzerini e il Chief Commercial Officer Emiliana Limosani.

IBERIA RECUPERA I VOLI VERSO CALI E LE MALDIVE – Iberia recupera oggi i voli con Cali e domani la rotta per le Maldive, due delle principali novità del suo programma invernale. Per quanto riguarda le Maldive, dopo il regolare funzionamento della rotta durante i mesi estivi, Iberia ha deciso di riprendere i suoi due voli diretti per Malé, che proseguiranno da dicembre a febbraio 2022. Quanto a Cali, recupera anche questa destinazione con tre voli settimanali, in questo caso da dicembre a marzo 2022, che si aggiungono all’offerta per Bogotá, attualmente con 10 frequenze e, da febbraio 2022, con due voli giornalieri che superano anche la capacità offerta prima della pandemia. Gli Stati Uniti sono uno dei mercati chiave per Iberia. Ancor prima dell’annuncio della revoca delle restrizioni ai viaggi turistici, Iberia ha progettato un programma per la stagione invernale con voli verso tutte le destinazioni verso cui ha volato prima della pandemia: Miami, New York, Boston, Chicago e Los Angeles. Attualmente opera con dieci frequenze per New York e Miami, cinque per Chicago e tre voli settimanali per Boston e Los Angeles. Come novità, per la stagione estiva San Francisco riprende e si aprono nuove destinazioni come Dallas o Washington. Con l’incorporazione delle Maldive e di Cali, Iberia rinnova il suo impegno nella rete a lungo raggio. In totale, la compagnia aerea offrirà voli verso 23 città in 17 paesi dell’America Latina, Stati Uniti e Maldive, e raggiungerà circa 280 voli settimanali da Madrid. Oltre alle Maldive, Iberia offre in America Latina diverse opzioni per sfuggire al freddo e rifugiarsi nelle calde spiagge. Ad esempio, due voli giornalieri per il Messico, 13 frequenze settimanali con la Repubblica Dominicana, quattro frequenze per San Juan, Porto Rico, voli giornalieri per San José, Costa Rica. In Spagna, il Gruppo Iberia ha rafforzato la connettività con le Isole Canarie, con 73 voli di andata e ritorno e 27.000 posti aggiuntivi questo Natale, con un aumento del 18% della capacità con l’arcipelago. Iberia continua anche a scommettere sul mercato interno e sulle rotte nazionali come A Coruña, Bilbao o Vigo, dove ha aumentato la sua offerta a cinque voli giornalieri per direzione. La compagnia aerea ha anche programmato più frequenze a San Sebastián, dove sono consolidati i due voli giornalieri, e nelle Asturie, con un massimo di tre voli giornalieri.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO IMPEGNO PER I SAF – American Airlines ha annunciato di aver finalizzato un nuovo accordo di fornitura di sustainable aviation fuel (SAF) con Aemetis. L’accordo porta il total SAF commitment della compagnia aerea a oltre 120 milioni di galloni, un segnale del ruolo integrale che il SAF svolgerà negli sforzi di American per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità. L’accordo della compagnia aerea con Aemetis è il risultato del lavoro con l’alleanza oneworld®, la prima alleanza globale di compagnie aeree a impegnarsi per net-zero emissions entro il 2050 e a pubblicare un percorso per farlo. oneworld è ora la prima alleanza globale di compagnie aeree ad annunciare un acquisto SAF (leggi anche qui). “Il team di American Airlines è impegnato a ridurre le emissioni delle nostre operazioni e il SAF è la pietra angolare della nostra strategia in questo decennio”, ha affermato Doug Parker, presidente e CEO di American. “Siamo orgogliosi di unirci ai nostri partner oneworld nel sostenere la crescita del SAF attraverso questo accordo con Aemetis e siamo ansiosi di continuare a collaborare con partner che la pensano allo stesso modo per affrontare la sfida climatica dell’aviazione”. American ha accettato di prendere in consegna 16 milioni di galloni di Aemetis SAF all’anno per un periodo di sette anni a partire dal 2024, con carburante consegnato al San Francisco International Airport. Il SAF sarà miscelato con il tradizionale jet fuel in un rapporto 40/60, per allinearsi agli standard internazionali. American ha preso la sua prima consegna di SAF a metà del 2020 e prevede di utilizzare 9 milioni di galloni entro il 2023. Inoltre, American ha precedentemente annunciato piani per acquistare fino a 10 milioni di galloni di SAF prodotto da Prometheus Fuels, che utilizza un nuovo processo per produrre net-zero carbon transportation fuels. L’obiettivo di American è raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 e la compagnia aerea è stata la prima in Nord America a impegnarsi a fissare un obiettivo intermedio basato sulla scienza per l’anno 2035.

GIUBILEO LAURETANO: CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA PEREGRINATIO MARIAE – Il 2 dicembre presso l’Aeroporto “Raffello Sanzio” di Falconara Ancona si è svolta la cerimonia di chiusura della Peregrinatio Mariae del Giubileo Lauretano. La Peregrinatio Mariae ha rappresentano l’aspetto itinerante del Giubileo raggiungendo la stragrande maggioranza degli aeroporti in Italia e molti nel mondo. In Italia l’effige della B.V. di Loreto è stata accolta dagli aeroporti di Ancona, Bari, Fiumicino, Cagliari, Milano Linate, Palermo, Bologna, Catania, Genova, Cuneo, Torino, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Napoli, Firenze e Perugia. Nel mondo l’effige ha raggiunto l’Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti a New York e Miami, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, la Terra Santa e la Spagna. La Peregrinatio Marie, voluta dalla Delegazione Pontificia del Santuario di Loreto, come espressione del giubileo, è stata resa possibile dall’impegno e coordinamento di ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, di Assaeroporti, dell’Aeroclub d’Italia, di Alitalia, di ITA Airways, e dai cappellani degli aeroporti facenti capo al Coordinamento nazionale per la pastorale dell’aviazione civile della Cei. Presente alla cerimonia di chiusura per Enac, il presidente Pierluigi Di Palma. Alle ore 12.00, a chiusura della cerimonia, è stata benedetta una statua della Madonna di Loreto che resterà esposta in aeroporto. Le due effigi della B.V di Loreto, che hanno peregrinato nei vari aeroporti civili, sono state poi trasportate al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, e poste alla Cappella americana dedicata alla Vergine Lauretana Patrona degli aeronauti insieme all’effige che ha peregrinato nelle basi dell’Aeronautica Militare. Si ricorda che il giorno 10 dicembre alle ore 17.00 terminerà il Giubileo Lauretano con il rito della chiusura della Porta Santa officiato dal Card. Segretario di Stato Mons. Pietro Parolin.

ALL’AEROPORTO DI GENOVA TORNA LO STORE ‘ANDREA MORANDO’ – L’offerta commerciale dell’Aeroporto di Genova cresce grazie alla riapertura dello store “Andrea Morando”. Inaugurato nel 2017, il punto vendita era stato temporaneamente chiuso a seguito della pandemia e del conseguente calo del traffico aereo. Con la ripartenza dei voli e con il ritorno dei passeggeri al Cristoforo Colombo, il negozio ha riaperto le porte nei giorni scorsi. Lo store, che occupa una superficie di circa 90 metri quadri, è situato al piano partenze dell’aeroporto, prima dei controlli di sicurezza. Una posizione che garantisce grande visibilità al punto vendita e permette di comprare calzature, vestiti e accessori uomo e donna sia ai viaggiatori sia ai genovesi che decidano di fare shopping in aeroporto. Andrea Morando è un’azienda storica che opera da oltre 40 anni nel panorama del fashion retail della Liguria. Il punto vendita in aeroporto si aggiunge agli altri concept store di Genova, Rapallo, Chiavari, Milano e Savignone.

AIR CANADA E CHASE LANCIANO UNA NUOVA CREDIT CARD – Chase, il più grande emittente di carte co-brand, e Air Canada, la più grande compagnia aerea del Canada e membro fondatore di Star Alliance, hanno lanciato la nuova Chase Aeroplan® World Elite Mastercard® Credit Card, con Mastercard come rete esclusiva di pagamenti. “Abbiamo deciso di creare qualcosa di speciale per i nostri membri Aeroplan con sede negli Stati Uniti, una carta che offre vantaggi immediati dopo la registrazione e più valore quanto più viene utilizzata per gli acquisti”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Aeroplan, Air Canada. “La Chase Aeroplan Card, se abbinata all’Aeroplan appena trasformato e al nostro elenco in crescita di 45 compagnie aeree partner, offre ai nostri membri statunitensi tutto ciò di cui hanno bisogno per viaggiare di più e viaggiare meglio”.

IAG RAGGIUNGE UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE NDC CON TRAVELPORT – Travelport e International Airlines Group (IAG) hanno annunciato oggi un accordo di distribuzione per consentire la vendita al dettaglio di viaggi, portando i contenuti New Distribution Capability (NDC) da British Airways e le compagnie aeree sorelle Aer Lingus, Iberia e Vueling alle agenzie di viaggio collegate a Travelport in tutto il mondo. Canalizzando i suoi contenuti NDC attraverso la piattaforma Travelport+ di prossima generazione, British Airways sarà in grado di offrire ai rivenditori di viaggi una gamma più ampia di contenuti, inclusi una selezione ampliata di prodotti accessori, sfruttando al contempo i moderni strumenti di vendita al dettaglio digitali come vetrine intelligenti per commercializzarli in modo efficace. Katy Cardwell, Head of Distribution and Payments di British Airways, ha dichiarato: “Il nostro nuovo accordo con Travelport è un’entusiasmante aggiunta a NDC, creando maggiori opportunità per tutti i partner nell’ecosistema dei viaggi. Ciò supporta la nostra visione di passare a un modo più innovativo di vendita al dettaglio di viaggi, offrendo agli abbonati Travelport l’accesso a una scelta più ampia di prodotti e servizi nuovi e migliori”. Celia Muñoz Espin, Direttore della strategia di vendita e della distribuzione di Iberia, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Travelport in NDC, come una parte importante della trasformazione innovativa e di vasta portata che sta avvenendo nel settore. Questo importante accordo è focalizzato sulla fornitura di valore aggiunto ai clienti con accesso ai nostri prodotti e tariffe esclusivi NDC. Travelport è un fornitore affidabile di tecnologia nel settore dei viaggi. È importante per Iberia collaborare con fornitori di tecnologia che hanno una comprovata esperienza e soddisfano la domanda di innovazione incentrata sul cliente”.

ICAO: SCIENZA E STRATEGIA PER RICONNETTERE L’AFRICA – Rivolgendosi alla 33rd Plenary Session of the African Civil Aviation Commission (AFCAC) in Kigali, Salvatore Sciacchitano, Predicent of ICAO Council, ha esaminato i mezzi con cui il settore del trasporto aereo del continente potrebbe riprendersi attraverso l’adozione di informazioni scientificamente informate e politiche aeree e di frontiera strategicamente allineate. Sciacchitano ha evidenziato che la ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) e l’African Union High-level Task Force for Recovery of Aviation in Africa hanno compiuto enormi sforzi dall’inizio del COVID-19 per garantire una risposta efficace, coerente e coordinata e misure di recupero nel trasporto aereo internazionale, rilevando che le raccomandazioni del CART sono ugualmente applicabili alla variante Omicron. Ha anche sottolineato la dichiarazione ministeriale risultante dalla recente High-level Conference on COVID-19 (HLCC), che ha formalizzato i risultati di tale riunione, fornendo “una base importante per costruire e accelerare le tendenze positive emergenti a beneficio nazionale e globale”. I ministri hanno stabilito, ad esempio, che mentre la vaccinazione non dovrebbe essere una precondizione per i viaggi, dovrebbe essere sfruttata in ogni occasione per facilitare in sicurezza la mobilità internazionale. Hanno inoltre sottolineato la necessità di perfezionare gli approcci di gestione del rischio alle frontiere sulla base delle ultime prove scientifiche e hanno evidenziato la necessità di rafforzare la rete globale contro le minacce future. Un altro importante risultato ha riguardato la necessità di sfruttare le innovazioni digitali e la condivisione dei dati per ottenere processi senza interruzioni e senza contatto e per promuovere un accesso globale più efficiente alle certificazioni sanitarie reciprocamente riconosciute e garantite da ICAO VDS. Per raggiungere questi obiettivi, tuttavia, i paesi devono rispettare i loro impegni a breve termine per il sostegno finanziario ed economico alle loro industrie aeree e alle autorità di regolamentazione. Il principio del Consiglio ICAO è di non lasciare indietro alcun paese. Ricostruire meglio in Africa richiederà in particolare i continui sforzi congiunti degli Stati e delle parti interessate dell’aviazione per portare avanti gli obiettivi e i lavori intrapresi per l’attuazione della Dichiarazione di Yamoussoukro, oltre ai progetti dell’Unione africana per realizzare il Single African Air Transport Market e l’African Continental Free Trade Area (SAATM and AfCTA). Il Presidente del Consiglio ha riconosciuto i contributi esemplari forniti dall’AFCAC e dai suoi Stati membri durante l’HLCC e ha rilevato il prezioso ruolo svolto dalle African Regional Safety Oversight Organizations (RSOOs).