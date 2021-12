Airbus: il primo A321XLR development aircraft passa all’assemblaggio finale

Il primo A321XLR flight test aircraft, MSN11000, questa settimana ha compiuto un importante passo avanti per diventare realtà. Questo è il primo dei tre development aircraft pianificati che eseguiranno flight testing and Type Certification programme, a partire dal 2022, per aprire la strada alla produzione in serie e all’entrata in servizio nel 2023.

Il completamento strutturale dell’MSN11000 nella Final Assembly Line (FAL) di Amburgo segue il recente assemblaggio e equipaggiamento dei Major Component Assemblies (MCA) e la loro successiva consegna e introduzione nei tempi previsti nella FAL a novembre. Questi MCA includevano in particolare (ma non erano limitati a): nose and forward fuselage, consegnati da Saint Nazaire; centre and aft fuselage assemblati ad Amburgo; le ali da Broughton; landing gears forniti da Safran; vertical and horizontal tailplanes da Stade e Getafe rispettivamente.

Mentre altre Airbus FAL locations alla fine produrranno A321XLR per soddisfare il notevole numero di ordini dei clienti del tipo, Amburgo è stata scelta per “pilotare” questa nuova variante nella produzione in serie. Questo sta iniziando con i tre development flight test aircraft, ora in varie fasi di completamento.

Michael Menking, Head of the A320 Family Program, afferma: “Per la Famiglia A321 abbiamo avviato tutte le head-of-versions ad Amburgo – le vere prime – ed è nostra intenzione costruire questi velivoli anche in altri siti. Attualmente siamo sulla buona strada per far consegnare l’A321XLR anche da altre Single Aisle FAL. Quindi è sicuramente importante che tutti i team imparino dall’esperienza ad Amburgo in modo da poter portare questa conoscenza alle altre strutture. Questo è anche ciò che stiamo facendo con la A320 Family Airspace cabin che abbiamo avviato ad Amburgo”.

Delle quattro linee di assemblaggio della famiglia A320 ad Amburgo, quella che sta elaborando il primo A321XLR è denominata “FAL Line 2”, che si trova all’interno dell’edificio “Hangar-9”. I successivi due velivoli di sviluppo A321XLR – MSN11058 e MSN11080 – seguiranno a tempo debito dalla stessa assembly line.

Una volta che tutti i Major Components per l’initial -XLR aircraft hanno raggiunto la FAL, si sono successivamente riuniti in una serie di “Stations” per creare un velivolo completamente riconoscibile. Il viaggio attraverso queste stazioni è durato circa quattro settimane.

Dopichè il primissimo A321XLR si trasformerà da un insieme di parti separate in un vero e proprio aeromobile, con il roll-out dall’Hangar-9 sul suo carrello di atterraggio.

Gerd Weber, Head of A320 Family Value Stream Management & FALs, sottolinea: “Nell’assemblaggio finale del velivolo A321XLR non c’è una grande variazione rispetto agli altri velivoli A321. Le principali differenze nell’-XLR si vedono nel “pre-FAL”, a livello di assemblaggio della sezione, dove è installato il Rear-Centre-Tank (RCT), ad esempio”.

Aggiunge: “Questo test aircraft ha una cabina parzialmente installata per lasciare spazio a tutta l’attrezzatura necessaria per i test di volo. Ciò che è specifico anche per questo primo aereo A321XLR è che c’è molto lavoro di documentazione da fare, specialmente per flight test installation, che è molto diverso dal nostro processo seriale. Quindi questo richiede un’attenzione speciale da parte di tutti i team nella chiusura della documentazione e nella gestione di eventuali discrepanze”.

Da qui MSN11000 entrerà in un gruppo di lavoro per installare la sua sofisticata flight-test-instrumentation (FTI) suite seguita dall’installazione di CFM LEAP engines and nacelles. Verranno quindi testati per la prima volta i motori, il meccanismo di retrazione del carrello di atterraggio e altri impianti, seguiti da un controllo di qualità generale dell’aeromobile.

La fase successiva della produzione – l’applicazione della verniciatura esterna del velivolo – è la “ciliegina sulla torta”, poco prima che l’aereo venga consegnato ai flight-test teams. Essi attiveranno ed eseguiranno una serie di test a terra su tutti i sistemi, i flight controls, i motori e l’APU. Poi, se tutto va bene, effettueranno le corse di rullaggio e ovviamente il primo volo dell’-XLR, che avrà luogo il prossimo anno.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)