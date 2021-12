Qantas torna a volare verso l’India

Il primo volo commerciale di Qantas dall’Australia all’India in quasi un decennio ha preso il volo oggi, segnando un’altra pietra miliare nella riapertura dell’Australia al mondo. Il volo è partito da Sydney poco dopo le 6 del mattino e atterrerà a Delhi dopo 15 ore di viaggio.

Il servizio Sydney-Delhi e il servizio Melbourne-Delhi, che inizia poco prima di Natale, sono state le rotte più vendute sulla rete internazionale del vettore dalla riapertura delle frontiere, con la maggior parte dei voli a dicembre quasi del tutto esauriti.

Qantas opera tre voli settimanali andata e ritorno da Sydney a Delhi, che aumenteranno a gennaio 2022, e quattro voli settimanali andata e ritorno da Melbourne a partire dal 22 dicembre 2021.

Il CEO di Qantas Domestic e International, Andrew David, ha affermato: “Siamo entusiasti di iniziare i voli commerciali per l’India per la prima volta in quasi un decennio. C’è un’enorme quantità di richieste represse da parte di amici e familiari che vogliono riunirsi dopo essere stati separati per così tanto tempo. C’è stata una risposta incredibile quando abbiamo annunciato entrambe le nostre nuove rotte per Delhi. Le prenotazioni per i prossimi mesi sono molto in anticipo rispetto alle nostre previsioni iniziali, quindi anche se siamo all’inizio, è un inizio entusiasmante. Ci sono legami commerciali ed economici molto forti tra Australia e India, e sia la rotta di Melbourne che quella di Sydney aiuteranno a sostenerli man mano che i viaggi internazionali iniziano a normalizzarsi”.

È la prima volta che Qantas opera un servizio commerciale per l’India dalla fine del suo servizio da Brisbane a Mumbai nel 2012 e il primo volo passeggeri regolare della compagnia aerea dall’Australia a Delhi dal 1974.

Negli ultimi 12 mesi Qantas ha operato più di 60 voli di rimpatrio per conto del governo federale per riportare a casa gli australiani dall’India.

Tutti i passeggeri sui voli internazionali Qantas devono essere completamente vaccinati, a meno che non abbiano meno di 12 anni, siano giovani di 12-17 anni che viaggiano in Australia con la famiglia o un tutore o abbiano un’esenzione. I voli internazionali iniziali sono limitati ai cittadini australiani, ai residenti permanenti e ai loro familiari e genitori in linea con i requisiti del governo federale. Si prevede che gli studenti e un certo numero di altri titolari di visto potranno rientrare in Australia nelle prossime settimane.

I voli internazionali sono soggetti ad approvazione governativa e regolamentare.

(Ufficio Stampa Qantas Group)