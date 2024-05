GE Aerospace completa la prossima serie di test per ottimizzare l’Adaptive Engine for Future Combat Fighters

GE Aerospace ha annunciato di aver completato la prossima serie di test sul suo XA100 adaptive cycle engine, per raccogliere dati aggiuntivi e far avanzare questa tecnologia di prossima generazione per future combat aircraft. “Gli adaptive cycle engines sono fondamentali per garantire che gli U.S. combat aircraft mantengano la loro superiorità, fornendo il 30% in più di autonomia e un thermal management significativamente maggiore rispetto ai combat engine più avanzati di oggi”, afferma GE Aerospace.

“Con le informazioni raccolte durante il nostro quarto ciclo di test, il futuro dell’aviazione militare non è più teorico: è una realtà”, ha affermato Amy Gowder, president and CEO, GE Aerospace Defense and Systems. “Ogni terabyte aggiuntivo di dati che raccogliamo da questo real-world engine mette GE Aerospace e le nostre forze armate in una posizione migliore per fornire capacità aeronautiche all’avanguardia”.

“Il test del motore fornisce un’ulteriore comprensione dei componenti critici che possono essere utilizzati per migliorare i design and manufacturing approaches per la produzione futura di adaptive cycle engines. I dati di questo nuovo ciclo di test, insieme ai dati dei cicli precedenti, informeranno e andranno a vantaggio direttamente del Next Generational Adaptive Propulsion (NGAP) effort in corso da parte dell’U.S. Air force.

Nell’ambito di NGAP, GE Aerospace ha un secondo adaptive engine in fase di sviluppo, l’XA102, che ha completato un’importante revisione del progetto a dicembre. L’XA102 proseguirà ora verso un prototype engine test. La combinazione tra digital design e gli insegnamenti tratti dal primo adaptive cycle engine di GE Aerospace, consentirà all’XA102 di fornire le propulsion performance necessarie per consentire future air dominance capabilities”, continua GE Aerospace.

“GE Aerospace ha accumulato centinaia di ore di rigorosi system-level performance and operability testing, superando di gran lunga i baseline testing. GE Aerospace possiede la conoscenza empirica delle adaptive cycle engine architectures e delle capacità di trasformazione che offrono.

Il continuo sostegno bipartisan da parte di entrambe le camere del Congresso per lo sviluppo e il test di adaptive cycle engines garantirà che i sixth generation fighter engine programs rimangano nei tempi previsti per fornire le performance necessarie. L’annuncio di oggi si basa su oltre un decennio di lavoro di centinaia di ingegneri in collaborazione con l’U.S. Air Force, per massimizzare gli investimenti del Congresso in questa capacità rivoluzionaria”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)