SWISS continuerà a servire Washington, DC quest’inverno

Swiss International Air Lines (SWISS) continua a sviluppare la sua rete di rotte e offrirà ai suoi clienti un’ulteriore ampia gamma di destinazioni di viaggio attraenti nel suo prossimo winter schedule.

Quest’inverno SWISS continuerà a servire una serie di destinazioni che sono state recentemente aggiunte alla sua rete di rotte negli attuali orari estivi. Nella sua rete a lungo raggio tra queste figura anche la capitale statunitense Washington, DC, che quest’inverno riceverà cinque voli settimanali con SWISS. Sul fronte del corto raggio, SWISS opererà quotidianamente per London Gatwick e tre volte alla settimana sia per Cluj-Napoca (Romania) che per Košice (Slovacchia) nei prossimi winter schedules.

Quest’inverno SWISS aumenterà le sue frequenze di volo su rotte intercontinentali selezionate. I suoi servizi tra Zurigo e le città californiane di Los Angeles e San Francisco saranno aumentati a operazioni giornaliere, mentre un twice-daily service sarà offerto sulla rotta Zurigo-Miami. Anche nel prossimo periodo invernale SWISS offrirà un collegamento giornaliero tra Zurigo e Shanghai.

I clienti SWISS che viaggiano da Ginevra continueranno a usufruire del servizio non-stop da e per la capitale norvegese, Oslo, quest’inverno. La rotta Ginevra-Oslo è stata aggiunta quest’estate alla rete SWISS e sarà operata con quattro frequenze settimanali nel prossimo orario invernale. Quest’inverno, ai clienti SWISS con sede a Ginevra verrà offerta anche una scelta più ampia di servizi per Copenhagen (aumentati a cinque frequenze settimanali) e per Valencia e Malaga (aumentati ciascuno a tre voli settimanali).

Gli SWISS 2024/25 winter schedules serviranno un totale di 93 destinazioni da Zurigo e Ginevra: 65 punti europei e 23 intercontinentali da Zurigo e New York più 22 destinazioni a corto raggio da Ginevra. L’orario invernale 2024/25 andrà dal 27 ottobre 2024 al 29 marzo 2025.

Tutti i voli offerti negli SWISS 2024/25 winter schedules sono prenotabili ora su www.swiss.com e tramite tutti gli altri canali di prenotazione.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)